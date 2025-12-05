Американская парадигма: США хотели лишить Путина талантливых россиян, а теперь сами теряют ведущих учёных

https://ukraina.ru/20251205/amerikanskaya-paradigma-ssha-khoteli-lishit-putina-talantlivykh-rossiyan-a-teper-sami-teryayut-veduschikh-1072639679.html

Если раньше в Соединённые Штаты стремились выдающиеся исследователи со всех уголков мира, то теперь они, наоборот, разъезжаются в другие страны, в том числе в Китай, который Вашингтон считает своим главным технологическим конкурентом, и в Россию

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072640645_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_70c7a1370ab160c022671bdd596f5216.jpg.webp

В статье для газеты The Washington Post профессор Бостонского колледжа Крис Р. Гласс, специализирующаяся на исследовании академической мобильности иностранных студентов и мировых потоков квалифицированных специалистов, обращает внимание на тревожную для Соединённых Штатов тенденцию.В 1920-х годах серьёзные ученые ехали в Европу, но после Второй мировой войны США создали условия для привлечения исследователей: не просто инвестировали огромные средства в фундаментальную науку, но и перестроили миграционную политику для привлечения самых талантливых кадров. Однако сейчас учёные отказываются переезжать в Соединённые Штаты."В США отсутствует "общегосударственная стратегия в отношении талантов" в сфере STEM (науки, технологии, инженерии и математики). Хотя американские университеты занимают первое место в мире по качеству исследований, наша визовая система — одна из самых медленных и наименее предсказуемых в развитом мире. Наша политика в отношении талантов исходит из того, что ведущие исследователи выдержат испытание любой визовой лотереей и преодолеют любую задержку в оформлении документов, лишь бы остаться в США. Это предположение устарело", - констатирует Крис Р. Гласс.По показателям привлекательности для талантов Организации экономического сотрудничества и развития за 2023 год США занимали 8-е место, а могли бы быть на 2-й строчке, если бы не визовая политика."Конкуренты это заметили и ринулись с радостью принимать таланты, которых мы подготовили, но не смогли удержать. Показательный пример: по анализу Центра Нисканен, в период с 2017 по 2021 год Канада выдала приглашения на получение вида на жительство примерно 45 000 выпускников, получивших образование в США. Этот отток примерно эквивалентен потере выпускных классов Массачусетского технологического института, Стэнфордского университета и Калифорнийского технологического института вместе взятых за 5 лет", - подчёркивает автор статьи.Вдобавок ко всему, президент США Дональд Трамп после возвращения к власти в рамках оптимизации расходов госбюджета распорядился сократить финансирование или полностью свернуть исследования в отдельных отраслях – в области здравоохранения и изменения климата соответственно, - а также закрыть множество социальных проектов. Конкуренты Вашингтона этим обстоятельством тоже не преминули воспользоваться. Так, ЕС в мае запустил проект "Выбери Европу для науки", нацеленный на привлечение талантливых исследователей из-за рубежа, особенно из США, "чтобы Европа стала магнитом для исследователей" в ближайшие 2 года. Национальные программы запустила Франция. По программе "Безопасное место для науки" университета Экс-Марселя - одного из старейших учебных заведений республики - почти половина заявок поступила от учёных из США.Весной авторитетный научный журнал Nature писал о резкой активизации поиска американскими учёными вакансий за рубежом на фоне сильного падения интереса к вакансиям внутри страны с января по март 2025 года, т.е. после инаугурации Трампа. Тогда же снизилась привлекательность США для зарубежных специалистов: американские учёные подали в Канаду заявок на трудоустройство на 41% больше, чем в аналогичный период 2024 года, а от канадских в США поступило на 13% меньше.В Китай отток научных кадров из Штатов происходит не только из-за большей финансовой привлекательности (говорят, что суммы по контрактам для молодых кандидатов наук вдвое выше, чем в Америке – около $100 000 в год). Ещё в 2023 году американский Института Катона сообщил, что ежегодно из США в КНР уезжают в среднем 2 500 учёных.В первый президентский срок Трамп вёл борьбу с "китайскими шпионами", в этом контексте сильное давление стали испытывать китайские исследователи, даже подвергаться дискриминации по национальному признаку, а пандемия COVID-19, когда в распространении короновируса обвинили лабораторию в Ухане, только усугубила ситуацию, с приходом ко власти демократа Джо Байдена ничего не изменилось. Журнал Science в 2023 году писал, что институты требовали от финансируемых ими учреждений США провести внутренние расследования в отношении профессорско-преподавательского состава, в результате чего из учёных, уволенных на основании доносов, 80% - азиатского происхождения. В таких условиях учёные-китайцы, даже те, кто проработал за океаном много лет и отмечен престижными международными наградами, предпочли вернуться на родину.При этом Байден очень хотел видеть в своей стране учёных из России и даже просил Конгресс упростить процедуру выдачи виз для них, чтобы, как писала The New York Times, "лишить президента Владимира Путина талантливых россиян".Меж тем, Россия сама активно и достаточно давно работает над привлечением учёных из-за рубежа, причём для разных групп специалистов запущены разные программы: отдельно для иностранцев и отдельно для россиян, когда-то эмигрировавших в другие государства. Им предоставляют достойное финансирование (зарплаты порядка 300 000 рублей в месяц), широкую базу оборудования не только для проведения экспериментальных исследований, но и для обучения коллективов местных университетов, а также возможность совмещать работу в РФ и своей альма-матер (несколько месяцев здесь, несколько – там) и многое другое.В этом году по итогам конкурса по "мегагрантам" Российского научного фонда, на который подали заявки из 40 стран, в т.ч. недружественных, 17 победителей из США, Китая, Индии, Ирана, Израиля, Турции и Италии возглавят исследования в ведущих университетах РФ (включая МГУ имени М.В. Ломоносова, Томский научный центр РАН, Сколтех, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Белгородский государственный университет) практически по всем областям научного знания: от физики и химии до медицины и сельского хозяйства.3 года назад, когда многие из России уезжали, американский инженер Шон Генри Вахтер, наоборот, приехал сюда, чтобы продолжить работу над проектом реактора с расплавленной солью для производства более дешёвого электричества, которому посвятил 15 лет своей жизни. Учёный уверен, что его разработка не будет так востребована в США, как в России, где лучше развита сфера энергетики, в идеале хотел бы сотрудничать с "Росатомом".Читайте также:Случилось то, о чём предупреждал Рейган, - американцы разучились читать и считать

