Мосты через Днепр еще не разбиты: эксперт о готовности России перекрыть последние артерии ВСУ

Помимо военных объектов, ВС РФ наносятся удары по ключевым логистическим целям на Украине, что существенно осложняет переброску живой силы и боеприпасов для ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-11-16T04:30
2025-11-16T04:30
Отвечая на вопрос издания Украина.ру о логистических ударах, Кнутов заявил: "Так что удары идут не только по военным объектам, но и по логистическим целям, что осложняет доставку войск и боеприпасов с Западной Украины на Восток". Он подчеркнул, что это систематическая работа по нарушению транспортных коммуникаций противника."Мост выводится из строя навсегда, если поражается опора, но для этого нужен маячок для целеуказания, установить который в тылу противника не так-то просто", — пояснил Кнутов трудности точечного уничтожения критической инфраструктуры."Но работать по дорожному полотну мы можем успешно, повторяя эти удары после того, как повреждения будут восстановлены", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность".
04:30 16.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Помимо военных объектов, ВС РФ наносятся удары по ключевым логистическим целям на Украине, что существенно осложняет переброску живой силы и боеприпасов для ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос издания Украина.ру о логистических ударах, Кнутов заявил: "Так что удары идут не только по военным объектам, но и по логистическим целям, что осложняет доставку войск и боеприпасов с Западной Украины на Восток". Он подчеркнул, что это систематическая работа по нарушению транспортных коммуникаций противника.
"Но пока мосты через Днепр функционируют у киевского режима есть возможность переброски личного состава и техники. Хотя ресурсы для того, чтобы мосты были выведены из строя, у нас есть", — отметил эксперт.
"Мост выводится из строя навсегда, если поражается опора, но для этого нужен маячок для целеуказания, установить который в тылу противника не так-то просто", — пояснил Кнутов трудности точечного уничтожения критической инфраструктуры.
"Но работать по дорожному полотну мы можем успешно, повторяя эти удары после того, как повреждения будут восстановлены", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность".
