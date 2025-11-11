https://ukraina.ru/20251111/1071389294.html

Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность

Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность

Мы активнее стали бить по объектам Укразлизницы, потому что доставку оборудования для ремонта электростанций можно осуществить только на поездах. Средства поражения есть. Цели определены. Выбрано удобное для нас время удара. И мы сейчас переходим если не к крайней, то к одной из последних стадий уничтожения военной промышленности врага

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов- Роман Олегович, сами украинские СМИ забили тревогу, что киевский режим из-за участившихся ударов ВС РФ может лишиться знаменитого Павлоградского химического завода - единственного предприятия по производству твердого ракетного топлива. Как думаете, хватит ли у нас запаса новых "Гераней-3" и корректируемых авиабомб, способных теперь уж бить на 200 километров, чтобы страхи противника стали реальностью?- Сразу скажу, что это очень значимый завод. Он производит не только ракетное топливо, но и пороха. Это стационарный химический комбинат, который много лет поставлял Украине данное оборудование. Заменить эту инфраструктуру будет весьма непросто.Когда предприятие на месте комплектует те или иные виды взрывателей – это одно. А когда эти же компоненты приходят откуда-то из-за рубежа, и когда их каждый раз нужно заново тестировать, качество боеприпасов будет снижаться.В частности, в этом году уже неоднократно были кадры объективного контроля, что украинские военнослужащие испытывают проблемы с некачественными 82 и 122-мм минами. Они ее накалывают, а она выстреливает всего на 2 метра. И чем больше ущерба будет нанесено заводу в Павлограде, тем сильнее будет этот эффект.Как мы достигли таких результатов?Павлоград уже находится в 80 километрах от линии соприкосновения. Бить по нему даже "Геранью-3" достаточно дорого. Все-таки она на реактивном двигателе с высокой скоростью, и лететь ей особо некуда. Да и боевая часть у нее всего 50-100 килограммов. Поэтому было бы рациональнее работать по нему корректируемыми авиабомбами весом в тонну и больше. Эффект будет гораздо серьезнее.Повторюсь, средства поражения у нас есть. Испуг у противника есть. Потребности фронта у него огромные. А, учитывая, что США по техническим причинам на некоторое время приостановили поставку вооружений, дела у киевского режима сейчас совсем не радужные.- Вы сказали про нехватку взрывателей и порохов. Получается, что нам надо будет еще заводы в Шостке вырубать, которые были построены в советское время?- Да, да. Причем уничтожить их будет не столь сложно. Она не находится под бронированными укрытиями. Ее же строили в мирное время вокруг гражданской инфраструктуры. Поэтому Украина так не уверена в завтрашнем дне.- Также сами украинцы устроили истерику, что из-за серьезных повреждений Трипольской и Змиевской ТЭС чуть ли не во всем Киеве и Харькове погаснет свет. Насколько я понимаю, нам в этом отношении еще рано расслабляться, и работы еще очень много.- Да. Более того, Украина к этому готовилась. В частности, киевский режим самостоятельно построил скрытые энергетические линии, о которых мы пока не знаем. Поэтому когда они с экранов говорят, как у них все плохо, это нужно, чтобы мы потеряли бдительность. Но мы на это не ведемся. Мы ищем новые цели, чтобы устроить им тотальный блэкаут.Повторюсь, какую информацию сейчас вбрасывает противник? Почасовые отключения, напряжение в сети по 662 вольт, погорели телевизоры. Только что-то мы не видим массовой сдачи бытовой техники. Возможности по скрытой переброски энергетических мощностей у Украины еще есть. Но мы работаем планово, системно и в нужном направлении.Я бы еще добавил, что мы активнее стали бить по объектам украинских железных дорог, потому что доставку оборудования для ремонта энергетических объектов можно осуществить только на поездах.Средства поражения есть. Цели определены. Выбрано удобное для нас время удара. И мы сейчас переходим если не к крайней, то к одной из последних стадий уничтожения военной промышленности врага.- Насчет ударов по железной дороге. Проблема в том, что на Украине еще осталось достаточно тепловозов и паровозов. У нас хватит средств, чтобы гоняться за всеми ими? Или нам придется искать какой-то особый подход, чтобы накрыть их все где-то в одном месте?- Хотелось бы, конечно, чтобы они все собрались на одной станции, а мы бы их всех разом накрыли, но понятно, что этого не будет. Зато "Гераней-3" или даже более дешевых беспилотников у нас хватит, чтобы погоняться за тепловозами. Опрокинутый тепловоз надо поднять, восстановить рельсы и шпалы. Этим должны заниматься специальные ремонтные бригады. А это минимум сутки задержки движения на участке железной дороги.- Переходим к поближе к полю боя. Наши войска стали применять разведывательные БПЛА на оптоволокне "Князь Вещий Олег", которые летают на 45 километров и работают в паре со знаменитыми ударными дронами "Князь Вандал Новгородский". Означает ли это, что мы смогли преодолеть ряд технических ограничений, которые накладывает на нас сама катушка?- Конечно, нет. Ограничений еще много. Хотелось бы, конечно, чтобы они до Львова долетали. Но тут надо учитывать сочетания катушек, должные высоты, ветер. Оптоволокно – это же как паутинка. Она может и в начале, и в середине лететь. И потом, с какой скоростью должен лететь "Князь", чтобы при опускании связь не оборвалась и цель была поражена.Тем не менее, первичные ошибки мы давно устранили и теперь работаем над увеличением дальности. Это очень перспективно, потому что перестаем бояться РЭБа противника, который еще имеет место быть. Не зря в сводках Минобороны указывается, что мы в день выносим по несколько станций. Они бывают не только подвижные, но и стационарные, которые могут перекрывать частоты и вносить помехи. Это очень защищенный объект. Поэтому очень важно, что мы их уничтожаем.Более того, "Князь Вещий Олег" — это не последнее наше решение, принятое по рекомендации солдат и офицеров на линии соприкосновения. Мы долго запрягали, а теперь эти образцы будут сыпаться как из рога изобилия.- Вы сказали, что мы уничтожаем вражеские станции "РЭБ". При этом была информация, что именно наш комплекс РЭБ "Тирада-С" смог заглушить "Старлинк".- "Старлинк" уже вырубают на линии соприкосновения. Дальше решение по нему не принято. Дело в том, что спутники Маска плотно висят на низкой орбите, и могут быть повреждены из-за попадания космического мусора. Грубо говоря, космонавт случайно банку выкинет и собьет. Примерно так же, как украинцы "сбивали" наши дроны банками из-под огурцов, о чем они докладывали американскому президенту.Если говорить серьезно, то наши хакеры вскрыли программное обеспечение "Старлинка". Мы видим их сообщения в мессенджерах. Знаем их местонахождение, порядок постановки задач, количество людей, находящихся в сети.Повторюсь, уже нет закрытой системы управления "Старлинком". Всушники находятся в окружении, но им запрещают работать по этой сети. Аккумуляторы у них сдохли, запасные частоты не отработаны. Уверен, что мы продолжим действовать в этом направлении.- Опустимся с небес на землю. В войска стали поступать системы "Козерог-1" — мини-артиллерийское орудие для стрельбы боеприпасами от "Града". Какие у них есть риски и возможности?- Вы очень узко описали возможности многоцелевой артиллерийской платформы "Козерог-1".Она не только может применять до трех направляющих от БМ-21 "Град". Она может быть оснащена боеприпасами от "Торнадо-С", а также 23 и 30-мм автоматическую авиационную пушку. Ей можно управлять дистанционно. Причем для стрельбы "Козерогу" не нужно открытое пространство. Он может стрелять с окна здания. Это же мечта любого военного. Для боя в городе это просто сказка.Да, у "Козерога" есть ограничение. Ему все-таки нужно открытое пространство в 200 метров. Зато потом его зона поражения составляет до 20 километров. И бьет он точно. Это не бросок противотанковой мины ТМ-62 руками. Это направляющее, которое будет наведено в соответствии с законами баллистики.Более того, "Козерог" легко становится на тачанки. Его можно разместить на крыше крытого автомобиля или на пикап. Он сходу сможет вести огонь 30-мм автоматической пушкой, которая изрешетит любую броню.Есть еще одна особенность. В основном "Козерог" применяют штурмовые подразделения. Чтобы его правильно использовать, нужны универсальные солдаты, которые умеют не только вести огонь из стрелкового оружия, но и из крупных калибров. Такие бойцы у нас есть. Они стали чаще входить в штурмовые группы, которые создаются на время конкретного боестолкновения. Эту конструкцию два человека несут. Им нужно всего 3-5 минут, чтобы поменять положение из походного в боевое. Это практически мгновенно.Таким образом, "Козерог" — это очень хорошее универсальное решение. Причем недорогое и несложное в производстве. Отзывы о нем с фронта положительные. Эффект ошеломляющий. Этого никто не ждал.- Выходит, "Козерог" может применяться не только для стрельбы по опорникам и пунктам управления БПЛА, но и для уничтожения бронетехники?- Абсолютно точно. Этот 30-мм автомат при попадании рубит авиационный объект пополам. Там же страшная скорость.- Сейчас ВСУ близки к потере сразу трех городов: Волчанск, Купянск и Покровск. А есть ли все же вероятность, что они их все удержат до конца года? Задаю этот вопрос, чтобы у нашей аудитории не было завышенных ожиданий.- Тогда для начала давайте расскажем нашей аудитории то, что признает сам противник: Россия одновременно наступает на трех операционных направлениях. Это означает, что ВСУ не могут маневрировать резервными частями и подразделениями. Почему? Они не понимают, где мы можем развить наступление. Наконец-то мы накопили должное количество наступательных группировок и разделяем врага.По моему личному мнению, вряд ли ВСУ удержат хотя бы один из этих трех городов. Время года сейчас – далеко не курортный сезон. Снабжение гарнизонов, по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют. Одна только красивая видеооперация с высадкой спецназа под Покровском на американском вертолете чего стоит. Все остались там. Хотелось красиво, а получилось "как всегда".Мы имеем и внешнее, и внутреннее кольцо окружения. ВСУ оттуда не могут никуда выйти, кроме как на фильтрационный пункт. Число пленных медленно, но растет. Когда тушенка кончается, а из боеприпасов остается только два патрона для себя и для товарища, воля к сопротивлению падает.Кстати, мы сейчас обленились украинцев в плен брать. Это делают наши дроны. Они, меняясь, ведут пленных к нашим позициям вражеских солдат, громко командуя с неба: "Сюда складывайте оружие и БК. Белый флаг в правую руку, документы в левую. Продолжаем движение. Дорогу пересекаем бегом".Поэтому еще до нового года обстановка на фронте серьезно изменится.- Последний вопрос будет по поводу наших стратегических вооружений. У нас есть "Буревестник" - часть инфраструктуры "мертвой руки". Есть "Посейдон" для уничтожения морской инфраструктуры. Есть ли еще что-то новое по своему функционалу, которое нам следовало бы придумать?- Мне кажется, на этот вопрос ответит Верховный во время очередного серьезного обращения в стране. Процентов на 98 они или уже есть, или в стадии окончания инженерного решения. Настойчивость, с которой Россия отстаивает свой суверенитет, достойна многого. И у нас есть возможности сделать так, чтобы противник даже не смел думать, что может нанести нам стратегическое поражение.Давайте понимать главное. Количества боеголовок в мире хватит для уничтожения планеты. Поэтому речь идет о том, чтобы быстро в условиях любых момент доставить их до противника. И мы в очередной раз модернизируем средства доставки.Наверняка кроме "Орешника" будет еще какой-нибудь несгибаемый "Дуб", чтобы Запад успокоился и понял, что надо вместе "Мерседесы" собирать, не воевать.

