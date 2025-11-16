Катастрофа стратегического масштаба и "они погибнут все". Хроника событий на утро 16 ноября - 16.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251116/katastrofa-strategicheskogo-masshtaba-i-oni-pogibnut-vse-khronika-sobytiy-na-utro-16-noyabrya-1071689908.html
Катастрофа стратегического масштаба и "они погибнут все". Хроника событий на утро 16 ноября
Катастрофа стратегического масштаба и "они погибнут все". Хроника событий на утро 16 ноября - 16.11.2025 Украина.ру
Катастрофа стратегического масштаба и "они погибнут все". Хроника событий на утро 16 ноября
Украинские СМИ сообщают о тяжёлом положении дел для украинских формирований на линии фронта
2025-11-16T10:35
2025-11-16T10:46
эксклюзив
хроники
стерненко
владимир зеленский
марьяна безуглая
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
офис президента
украина
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071690269_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_b70f8cb612afb5e858afc8e453b4b53c.jpg
Вечером 15 ноября украинский волонтёр Сергей Стерненко заявил о катастрофе стратегического масштаба, к которой стремится Украина."К сожалению, всё так и есть. Мы стремимся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности. И это очень дипломатичная оценка. Не замечать этого — преступление. Молчать — преступление", — написал он в своём телеграм-канале.По его словам, Украина может потерять Запорожье и Днепропетровск, если ничего не изменить."При существующих обстоятельствах и без глобальных изменений на уровне не только военного управления, а и политического подхода к оборонной войне, вопрос, когда российские танки заедут в условное Запорожье или Днепр является только вопросом времени. Наша оборона разваливается. Под ошеломительную тишину об этом", — подытожил Стерненко.Так он отреагировал на пост в соцсетях украинской журналистки Анны Калюжной.""Тиктокер, который зашкварился своими тиктоками, ещё больше зашкварился своими штурмами. Потерял личный состав, теперь некому встать в оборону", — так поясняют опытные военные, как именно произошёл обвал линии фронта на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях. На Новопавловском направлении российские военные проехали на технике с ЛБС в наш тыл 10 км дважды. Высадили в Новопавловке своей десант. Об этом писали Deep state, это подтвердил Сергей Стерненко. По моей информации, высадили от 50 до 100 личного состава", — писала Калюжная.По её словам, полгода назад ситуацию другой."Ещё полгода тому назад российские военные о таком не могли и мечтать. А сейчас это стало происходить всё чаще. С направления через день пишут разные отчаявшиеся командиры", — указывала журналистка.Калюжная подчеркнула: её сильно беспокойно происходящее на фронте."Я хочу написать пространную заметку о причинах таких прорывов на Днепропетровщине и Запорожье, но меня сейчас так бомбит, что я не могу сложить мысли в нормальный аналитический текст. Я знаю, что это не красит меня как журналистку, но это так. Я просто повторю то, что я периодически повторяю полгода, а регулярно — 1,5 месяца. Заберите у ваших пожарных керосин, б***ь. Т.е. прекратите контрштурмовать везде, где нужно, и нет. Станьте уже хоть где-то в оборону. Если ещё можем, конечно. И дайте в бригады людей! В бригады, не тиктокерам", — признала Калюжная.Она также заявила, что ругает себя о том, что молчала о происходящем."Я не знаю, не поздно ли. Я себя ругаю, что написала о вреде масштабирования штурмовых войск за счёт о обескровливания бригад только 1,5 месяца тому назад. Масштабы пи***ца мне стали хорошо известны только тогда, к сожалению", — подытожила Калюжная.Ранее, 14 ноября, популярный украинский телеграм-канал Ukrainian Militant, писал о плачевном положении дел ВСУ на фронте."Ещё две недели назад было ясно, что пребывание наших заблокированных подразделений, отдельных малочисленных групп в Покровске (Красноармейске — Ред.), не имеет никакого военного смысла. Они никак не могли сдержать натиск противника и могли остаться только в качестве смертников, если их не вывести. Их не вывели, не сделали коридор. Они продолжали всё это время вести упорное сопротивление с постоянно инфильтрирующимся в Покровск (Красноармейск — Ред.) врагом. И они не сдались. Они не сдаются в плен и сейчас! Часть из них погибла. И погибнут они все, потому что до них ничего не долетает и помочь им уже никто не сможет", — писали авторы канала.По их словам, украинские военные находятся "в последнем бою" в Красноармейске."Мы знаем о том, что они прямо сейчас находятся в бою, в своём последнем бою. Их заставляют сдаться, но они не сдаются в плен. Итак. Те, кто это допустил, допускает, знайте, вы преступники. Вы довели ситуацию именно до такого. Так не должны погибать наши лучшие воины, но они погибли и остальные погибнут именно так, благодаря вам, уроды. Доклад окончили", — отмечалось в публикации.В субботу, 15 ноября, Владимир Зеленский провёл совещание с украинскими военными и представителями спецслужб."Встреча ключевых руководителей по всей сфере обороны и безопасности Украины. Заслушали доклады разведок – ГУР и Службы внешней разведки Украины – по поводу российской способности продолжать войну и планы на ближайшие месяцы", — писал вечером того же дня Зеленский о встрече.Он также рассказал, о чём ему доложили руководители украинских спецслужб."Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и срокам &lt;...&gt; Олег Иващенко (глава СВР — Ред.) доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении руководителя государства-агрессора, а также экономической ситуации. Выводы сделаны", — отметил Зеленский.По его словам, на совещании определили основные направления украинской защиты в ближайшие недели."Также дополним план оборонных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций – специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины и украинская армия имеют соответствующие задачи", — отметил Зеленский.Таким образом, Украина попытается усилить удары дронами по территории РФ, а также попытается активизировать террористическую деятельность."Готовимся к координации с ключевыми партнёрами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим мероприятия, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию", — также сообщил Зеленский.Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала эту встречу у Зеленского."Надеюсь, план наконец появится!" — указала она.Также Безуглая обратила внимание на отсутствие на встречи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".
https://ukraina.ru/20251115/malenkiy-maydan-iz-za-bolshoy-korruptsii-ili-udar-zolotym-unitazom-po-zelenskomu-itogi-15-noyabrya-1071682170.html
https://ukraina.ru/20251115/zelenskiy-predstavil-voennym-e-bally-udary-i-nalty-khroniki-sobytiy-na-1300-15-noyabrya-1071669386.html
https://ukraina.ru/20251115/ukrainskaya-korruptsiya-ssorit-evropeytsev-zelenskiy-zametaet-sledy-khroniki-sobytiy-na-utro-15-noyabrya-1071660852.html
украина
запорожье
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071690269_15:0:915:675_1920x0_80_0_0_eda20f965c673da105b9990b1c1e80f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, стерненко, владимир зеленский, марьяна безуглая, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, офис президента, украина, запорожье, россия
Эксклюзив, Хроники, Стерненко, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, Офис президента, Украина, Запорожье, Россия

Катастрофа стратегического масштаба и "они погибнут все". Хроника событий на утро 16 ноября

10:35 16.11.2025 (обновлено: 10:46 16.11.2025)
 
© Фото : 28 омбр / Сухопутні війська / Telegramпулемётчик 28 омбр ВСУ
пулемётчик 28 омбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : 28 омбр / Сухопутні війська / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские СМИ сообщают о тяжёлом положении дел для украинских формирований на линии фронта
Вечером 15 ноября украинский волонтёр Сергей Стерненко заявил о катастрофе стратегического масштаба, к которой стремится Украина.
"К сожалению, всё так и есть. Мы стремимся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности. И это очень дипломатичная оценка. Не замечать этого — преступление. Молчать — преступление", — написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, Украина может потерять Запорожье и Днепропетровск, если ничего не изменить.
"При существующих обстоятельствах и без глобальных изменений на уровне не только военного управления, а и политического подхода к оборонной войне, вопрос, когда российские танки заедут в условное Запорожье или Днепр является только вопросом времени. Наша оборона разваливается. Под ошеломительную тишину об этом", — подытожил Стерненко.
Так он отреагировал на пост в соцсетях украинской журналистки Анны Калюжной.
""Тиктокер, который зашкварился своими тиктоками, ещё больше зашкварился своими штурмами. Потерял личный состав, теперь некому встать в оборону", — так поясняют опытные военные, как именно произошёл обвал линии фронта на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях. На Новопавловском направлении российские военные проехали на технике с ЛБС в наш тыл 10 км дважды. Высадили в Новопавловке своей десант. Об этом писали Deep state, это подтвердил Сергей Стерненко. По моей информации, высадили от 50 до 100 личного состава", — писала Калюжная.
золотой унитаз Миндича - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вчера, 18:45
Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноябряАнонсированная на 15 ноября акция протеста против коррупции в украинской власти провалилась, а вот на Западе прощать Владимиру Зеленскому коррупцию не намерены
По её словам, полгода назад ситуацию другой.
"Ещё полгода тому назад российские военные о таком не могли и мечтать. А сейчас это стало происходить всё чаще. С направления через день пишут разные отчаявшиеся командиры", — указывала журналистка.
Калюжная подчеркнула: её сильно беспокойно происходящее на фронте.
"Я хочу написать пространную заметку о причинах таких прорывов на Днепропетровщине и Запорожье, но меня сейчас так бомбит, что я не могу сложить мысли в нормальный аналитический текст. Я знаю, что это не красит меня как журналистку, но это так. Я просто повторю то, что я периодически повторяю полгода, а регулярно — 1,5 месяца. Заберите у ваших пожарных керосин, б***ь. Т.е. прекратите контрштурмовать везде, где нужно, и нет. Станьте уже хоть где-то в оборону. Если ещё можем, конечно. И дайте в бригады людей! В бригады, не тиктокерам", — признала Калюжная.
Она также заявила, что ругает себя о том, что молчала о происходящем.
"Я не знаю, не поздно ли. Я себя ругаю, что написала о вреде масштабирования штурмовых войск за счёт о обескровливания бригад только 1,5 месяца тому назад. Масштабы пи***ца мне стали хорошо известны только тогда, к сожалению", — подытожила Калюжная.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вчера, 13:30
Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноябряВладимир Зеленский представил новшество для ВСУ. Украинские военные продолжали наносить удары по регионам России
Ранее, 14 ноября, популярный украинский телеграм-канал Ukrainian Militant, писал о плачевном положении дел ВСУ на фронте.
"Ещё две недели назад было ясно, что пребывание наших заблокированных подразделений, отдельных малочисленных групп в Покровске (Красноармейске — Ред.), не имеет никакого военного смысла. Они никак не могли сдержать натиск противника и могли остаться только в качестве смертников, если их не вывести. Их не вывели, не сделали коридор. Они продолжали всё это время вести упорное сопротивление с постоянно инфильтрирующимся в Покровск (Красноармейск — Ред.) врагом. И они не сдались. Они не сдаются в плен и сейчас! Часть из них погибла. И погибнут они все, потому что до них ничего не долетает и помочь им уже никто не сможет", — писали авторы канала.
По их словам, украинские военные находятся "в последнем бою" в Красноармейске.

"Мы знаем о том, что они прямо сейчас находятся в бою, в своём последнем бою. Их заставляют сдаться, но они не сдаются в плен. Итак. Те, кто это допустил, допускает, знайте, вы преступники. Вы довели ситуацию именно до такого. Так не должны погибать наши лучшие воины, но они погибли и остальные погибнут именно так, благодаря вам, уроды. Доклад окончили", — отмечалось в публикации.
В субботу, 15 ноября, Владимир Зеленский провёл совещание с украинскими военными и представителями спецслужб.
"Встреча ключевых руководителей по всей сфере обороны и безопасности Украины. Заслушали доклады разведок – ГУР и Службы внешней разведки Украины – по поводу российской способности продолжать войну и планы на ближайшие месяцы", — писал вечером того же дня Зеленский о встрече.
Он также рассказал, о чём ему доложили руководители украинских спецслужб.
"Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и срокам <...> Олег Иващенко (глава СВР — Ред.) доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении руководителя государства-агрессора, а также экономической ситуации. Выводы сделаны", — отметил Зеленский.
По его словам, на совещании определили основные направления украинской защиты в ближайшие недели.
Владимир Зеленский с телефоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вчера, 10:31
Украинская коррупция ссорит европейцев, Зеленский заметает следы. Хроники событий на утро 15 ноябряМинистр иностранных дел Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за Украины. Владимир Зеленский заявил об аудите всех государственных компаний
"Также дополним план оборонных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций – специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины и украинская армия имеют соответствующие задачи", — отметил Зеленский.
Таким образом, Украина попытается усилить удары дронами по территории РФ, а также попытается активизировать террористическую деятельность.
"Готовимся к координации с ключевыми партнёрами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим мероприятия, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию", — также сообщил Зеленский.
Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала эту встречу у Зеленского.
"Надеюсь, план наконец появится!" — указала она.
Также Безуглая обратила внимание на отсутствие на встречи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиСтерненкоВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяСлужба внешней разведкиВооруженные силы УкраиныОфис президентаУкраинаЗапорожьеРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Стали известны подробности прорыва ВС РФ в Новопавловку
10:53Немецкий пропагандист Юлиан Рёпке в панике из-за критической для ВСУ ситуации на фронте:
10:50Взрывы в Мене в Черниговской области
10:48В новых регионах России реализуют масштабную программу по развитию инфраструктуры
10:35Катастрофа стратегического масштаба и "они погибнут все". Хроника событий на утро 16 ноября
10:24Армия России нанесла мощный удар по объектам ВСУ
10:00Почему Украина не может существовать без коррупции? Ищенко о киевских элитах и привычке воровать
09:58Минобороны: российские силы ПВО за ночь уничтожили свыше 50 украинских дронов
09:53США активно ищут замену Зеленскому. Новости к этому часу
07:57Я – Буба, я из Донбасса, здасьте! К 90-летию популярного персонажа советского кино
07:30Западная Украина за минувшую неделю: Ивано-Франковскую бригаду ТрО громят, ПЦУ помогает "ухилянтам"
07:10Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе
07:00Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение
06:27К чему приводит украинская мечта: популяризатору Украины в Японии навсегда закрыт въезд в РФ
06:00"Зеленский подставляет всех евреев Украины и будит дух погромов". Эксперты и политики о происходящем
05:50"Размазались" на тысячу километров: военный аналитик указал на стратегическую ошибку ВСУ
05:45"Война закончится гибелью Украины": Кочетков о необходимости повышения градуса эскалации
05:30"Для боя в городе это просто сказка": военный эксперт про возможности платформы "Козерог-1"
05:20После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт
05:15"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО
Лента новостейМолния