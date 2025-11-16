https://ukraina.ru/20251116/katastrofa-strategicheskogo-masshtaba-i-oni-pogibnut-vse-khronika-sobytiy-na-utro-16-noyabrya-1071689908.html

Катастрофа стратегического масштаба и "они погибнут все". Хроника событий на утро 16 ноября

Украинские СМИ сообщают о тяжёлом положении дел для украинских формирований на линии фронта

Вечером 15 ноября украинский волонтёр Сергей Стерненко заявил о катастрофе стратегического масштаба, к которой стремится Украина."К сожалению, всё так и есть. Мы стремимся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности. И это очень дипломатичная оценка. Не замечать этого — преступление. Молчать — преступление", — написал он в своём телеграм-канале.По его словам, Украина может потерять Запорожье и Днепропетровск, если ничего не изменить."При существующих обстоятельствах и без глобальных изменений на уровне не только военного управления, а и политического подхода к оборонной войне, вопрос, когда российские танки заедут в условное Запорожье или Днепр является только вопросом времени. Наша оборона разваливается. Под ошеломительную тишину об этом", — подытожил Стерненко.Так он отреагировал на пост в соцсетях украинской журналистки Анны Калюжной.""Тиктокер, который зашкварился своими тиктоками, ещё больше зашкварился своими штурмами. Потерял личный состав, теперь некому встать в оборону", — так поясняют опытные военные, как именно произошёл обвал линии фронта на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях. На Новопавловском направлении российские военные проехали на технике с ЛБС в наш тыл 10 км дважды. Высадили в Новопавловке своей десант. Об этом писали Deep state, это подтвердил Сергей Стерненко. По моей информации, высадили от 50 до 100 личного состава", — писала Калюжная.По её словам, полгода назад ситуацию другой."Ещё полгода тому назад российские военные о таком не могли и мечтать. А сейчас это стало происходить всё чаще. С направления через день пишут разные отчаявшиеся командиры", — указывала журналистка.Калюжная подчеркнула: её сильно беспокойно происходящее на фронте."Я хочу написать пространную заметку о причинах таких прорывов на Днепропетровщине и Запорожье, но меня сейчас так бомбит, что я не могу сложить мысли в нормальный аналитический текст. Я знаю, что это не красит меня как журналистку, но это так. Я просто повторю то, что я периодически повторяю полгода, а регулярно — 1,5 месяца. Заберите у ваших пожарных керосин, б***ь. Т.е. прекратите контрштурмовать везде, где нужно, и нет. Станьте уже хоть где-то в оборону. Если ещё можем, конечно. И дайте в бригады людей! В бригады, не тиктокерам", — признала Калюжная.Она также заявила, что ругает себя о том, что молчала о происходящем."Я не знаю, не поздно ли. Я себя ругаю, что написала о вреде масштабирования штурмовых войск за счёт о обескровливания бригад только 1,5 месяца тому назад. Масштабы пи***ца мне стали хорошо известны только тогда, к сожалению", — подытожила Калюжная.Ранее, 14 ноября, популярный украинский телеграм-канал Ukrainian Militant, писал о плачевном положении дел ВСУ на фронте."Ещё две недели назад было ясно, что пребывание наших заблокированных подразделений, отдельных малочисленных групп в Покровске (Красноармейске — Ред.), не имеет никакого военного смысла. Они никак не могли сдержать натиск противника и могли остаться только в качестве смертников, если их не вывести. Их не вывели, не сделали коридор. Они продолжали всё это время вести упорное сопротивление с постоянно инфильтрирующимся в Покровск (Красноармейск — Ред.) врагом. И они не сдались. Они не сдаются в плен и сейчас! Часть из них погибла. И погибнут они все, потому что до них ничего не долетает и помочь им уже никто не сможет", — писали авторы канала.По их словам, украинские военные находятся "в последнем бою" в Красноармейске."Мы знаем о том, что они прямо сейчас находятся в бою, в своём последнем бою. Их заставляют сдаться, но они не сдаются в плен. Итак. Те, кто это допустил, допускает, знайте, вы преступники. Вы довели ситуацию именно до такого. Так не должны погибать наши лучшие воины, но они погибли и остальные погибнут именно так, благодаря вам, уроды. Доклад окончили", — отмечалось в публикации.В субботу, 15 ноября, Владимир Зеленский провёл совещание с украинскими военными и представителями спецслужб."Встреча ключевых руководителей по всей сфере обороны и безопасности Украины. Заслушали доклады разведок – ГУР и Службы внешней разведки Украины – по поводу российской способности продолжать войну и планы на ближайшие месяцы", — писал вечером того же дня Зеленский о встрече.Он также рассказал, о чём ему доложили руководители украинских спецслужб."Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и срокам <...> Олег Иващенко (глава СВР — Ред.) доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении руководителя государства-агрессора, а также экономической ситуации. Выводы сделаны", — отметил Зеленский.По его словам, на совещании определили основные направления украинской защиты в ближайшие недели."Также дополним план оборонных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций – специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины и украинская армия имеют соответствующие задачи", — отметил Зеленский.Таким образом, Украина попытается усилить удары дронами по территории РФ, а также попытается активизировать террористическую деятельность."Готовимся к координации с ключевыми партнёрами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим мероприятия, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию", — также сообщил Зеленский.Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала эту встречу у Зеленского."Надеюсь, план наконец появится!" — указала она.Также Безуглая обратила внимание на отсутствие на встречи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".

