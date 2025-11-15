https://ukraina.ru/20251115/front-sypletsya-oborona-otsutstvuet-diplomatiya-provalena-chto-govoryat-na-ukraine-o-polozhenii-vsu-1071642253.html

"Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ

На текущей неделе украинские военные и эксперты спорили о том, как далеко продвинулись россияне в Запорожской области, а также обсуждали отчаянные попытки отбить Покровск и Мирноград

В среду 12 ноября Генштаб ВСУ заявил, что ВСУ отступили из Ровнополья Запорожской области, но подчеркнул при этом, что русских якобы остановили на этом направлении. При этом западные аналитики, в частности немецкая Bild, писали, что ВС РФ именно прорвали там фронт.Украинский военкор Богдан Мирошников утверждает, что на Гуляйпольском направлении назревает катастрофа. Он пишет, что ВСУ потеряло намного больше населённых пунктов, чем признаёт Генштаб."После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья", — паникует украинский военкор. По его мнению, руководящий направлением генерал Тарнавский подаёт наверх ложные отчёты. Украинские военные и политики традиционно уже считают, что наверху не знают всей правды. По их мнению, в блаженном неведении пребывают Генштаб и сам Зеленский. Допустить, даже мысленно, иной расклад для них чревато крушением иллюзий и надежд.Спикер ВСУ Владислав Волошин, комментируя ситуацию на Запорожском направлении в "Едином телемарафоне", что украинским военнослужащим там очень тяжело производить ротацию, а у россиян там большая концентрация сил и много дронов. По его словам, атаки россиян происходят постоянно, поэтому нет даже "момента в сутках, когда они не движутся".Украинский телеграм-канал "XUA-Фото войны" считает, что теперь из-за "бестолковой стратегии главкома Сырского" россияне получили оперативный простор на днепропетровско-запорожском направлении. Украинский паблик Deep State тоже признаёт, что российские силы получили тактическое преимущество в районе наступления на Гуляйполе.Паблик также отмечает разногласия между украинскими командующими в освещении ситуации на этом участке: "Силы обороны Юга сообщают об одном количестве населённых пунктов, главнокомандующий — о другом, а начальник штурмовых войск до сих пор по методичке зачищает, штурмует и освобождает".Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* рассказывает, что такие провалы постепенно подтачивают ВСУ, что рано или поздно приведёт к краху. "Подмывается стеночка — там протекло, здесь протекло, в Запорожье два направления. Вот эти ручейки скоро сольются в более крупные, станут оперативно-тактическими прорывами, потом, возможно, будут оперативные, когда рухнет кусок фронта", — рассуждает Арестович. Он считает, что из-за нехватки пехоты Киеву всё же придётся сокращать фронт: либо добровольно оставлять территории и отходить на новые позиции, либо Киев к этому же вынудят.Провалы обороны ВСУ под Запорожьем все украинские эксперты связывают с переброской сил под Покровск, где Генштаб ВСУ продолжает сжигать резервы, стремясь отсрочить падение города. Зеленский в новом интервью западным СМИ явно лицемерил, заявив, что украинские военные в Покровске якобы могут сами принять решение о выводе войск, когда посчитают необходимым. Однако как украинские, так и российские паблики фиксируют постоянные попытки пробиться в Покровск и Мирноград извне.Тем не менее украинские военнослужащие заявляют, что давление ВС РФ на восточном фланге Мирнограда носит системный характер: российские войска продвигаются вдоль трассы малыми штурмовыми группами, не стремясь пока к быстрым прорывам. Одновременно они отмечают использование тяжёлых ФАБ-3000 для ударов по высоткам, что разрывает линии связи."Когда высотки превращаются в руины — это автоматически расшатывает систему города, связи рвутся, коридоры перемещения закрыты, логистика минусуется", — пишет украинский военкор с позывным "Мучной".Как констатирует украинский оппозиционный телеграм-канал "Резидент", несмотря на локальные контратаки, украинские силы на этом направлении испытывают серьёзный кадровый дефицит и нехватку боеприпасов.Экс-командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник в интервью признаёт, что Покровск будет рано или поздно потерян, а вопрос стоит лишь в том, на каких рубежах ВСУ остановятся.Тем не менее, как сообщает украинский телеграм-канал Military Analytics, в таких условиях ВСУ пытаются контратаковать. "На северном фланге ВСУ перебрасывают резервы в район Шахового, где идут тяжёлые бои. К северо-западу от Родинского фиксируется наращивание сил украинской армии, пытающейся контрударами "срезать" северный фланг российского охвата", — сообщает Military Analytics 13 ноября.Для Зеленского потеря Покровска и Мирнограда, пусть и неминуемая, но является тяжёлым медийным ударом. После потери этих городов некоторые из западных спонсоров могут засомневаться в эффективности своих "инвестиций". Однако даже лишняя неделя удержания этих городов ценой тысяч жизней и сжигания резервов не означает поступление очередного транша.Украинский сержант запаса сил ПВО Никита Бак в достаточно откровенном посте пишет, что спасти страну может только отставка Зеленского. "Фронт сыплется. Линия оборона — отсутствует. "Линия дронов" — авантюра, которая не сработала. Дипломатия провалена. Друзья Зеленского крадут на войне. Только отставка президента спасёт страну", — пишет Бак. За высказанные публично такие мысли на Украине по голове не погладят, но очевидные вещи всё сложнее утаивать.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Успехи под Купянском и Покровском и усиление ВС РФ на южном фронте

