https://ukraina.ru/20251114/osnovnaya-versiya--samolet-dolzhny-byli-sbit-ekspert-o-versiyakh-neudachnoy-provokatsii-s-mig-31-1071551386.html

"Основная версия — самолет должны были сбить": эксперт о версиях неудачной провокации с МиГ-31

"Основная версия — самолет должны были сбить": эксперт о версиях неудачной провокации с МиГ-31 - 14.11.2025 Украина.ру

"Основная версия — самолет должны были сбить": эксперт о версиях неудачной провокации с МиГ-31

План западных спецслужб по попытке угона российского истребителя предполагал несколько сценариев его реализации. Основной целью была демонстрация якобы "агрессии" России для развязывания полномасштабного конфликта с НАТО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-11-14T05:00

2025-11-14T05:00

2025-11-14T05:00

новости

россия

купянск

юрий кнутов

нато

украина.ру

фсб

миг-31

авиация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071419606_0:17:1820:1040_1920x0_80_0_0_bcd23723c0d75d7bfd516a5618adc684.jpg

Украинские и британские спецслужбы пытались завербовать российских летчиков за $3 млн для угона МиГ-31 с ракетой "Кинжал" на борту, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ. Затем угнанный истребитель хотели направить в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО.На вопрос издания Украина.ру о том, является ли версия со сбитием Миг-31 основной, Кнутов ответил: "Да, это версия является основной. Самолет могли сбить, чтобы показать, что русские проявляют максимальную агрессивность, и надо задействовать уже не статью 4, а статью 5 устава НАТО"."Но я не отбрасываю и другую версию, при которой самолет могли и посадить, заявив о его уничтожении", — добавил эксперт. Кнутов отметил, что штурману трудно выполнить посадку такой машины, но он мог бы катапультироваться в отведенном районе, а самолет в относительно целом состоянии мог бы сесть, например, на песчаной отмели.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.

россия

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, юрий кнутов, нато, украина.ру, фсб, миг-31, авиация, сво, дзен новости сво, новости сво, главные новости, новости россии, война на украине, эксперты, военный эксперт