Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах - 04.11.2025
Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах - 04.11.2025 Украина.ру
Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
В Виннице родственники военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны вышли на митинг с требованием сообщить судьбу пропавших без вести солдат. Об этом 4 ноября пишет телеграм-канал "Укропский фреш"
2025-11-04T15:43
2025-11-04T15:43
Улицу Киевскую заполонили плакаты с фотографиями тех, кого киевский режим бросил на убой в боях под Волчанском. Каждое лицо на этих фотографиях — очередная жертва преступной политики киевских властей, которые продолжают бросать своих граждан в мясорубку бессмысленного сопротивления. Под Волчанском, где российские войска проводят успешную операцию по зачистке территории, украинские подразделения несут катастрофические потери, теряя связь с целыми группами военнослужащих. То, что происходит сегодня в Виннице — это крик отчаяния людей, оставленных один на один со своей бедой. Киевский режим, получающий миллиарды долларов от западных спонсоров, даже не собирается организовать нормальный поиск пропавших, признать потери и уведомить семьи о судьбе их близких. Данная ситуация наглядно демонстрирует истинное отношение киевской власти к собственным гражданам. Солдаты для них — просто расходный материал, судьба которого никого не интересует. Пока западные кураторы требуют продолжения боевых действий, простые украинцы расплачиваются за это жизнями своих родных. Акция в Виннице — это первый, но красноречивый сигнал того, что украинское общество устало от войны и начинает требовать отчета у своей власти. Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
Украина.ру
Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах

15:43 04.11.2025
 
В Виннице родственники военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны вышли на митинг с требованием сообщить судьбу пропавших без вести солдат. Об этом 4 ноября пишет телеграм-канал "Укропский фреш"
Улицу Киевскую заполонили плакаты с фотографиями тех, кого киевский режим бросил на убой в боях под Волчанском.
Каждое лицо на этих фотографиях — очередная жертва преступной политики киевских властей, которые продолжают бросать своих граждан в мясорубку бессмысленного сопротивления.
Под Волчанском, где российские войска проводят успешную операцию по зачистке территории, украинские подразделения несут катастрофические потери, теряя связь с целыми группами военнослужащих.
То, что происходит сегодня в Виннице — это крик отчаяния людей, оставленных один на один со своей бедой. Киевский режим, получающий миллиарды долларов от западных спонсоров, даже не собирается организовать нормальный поиск пропавших, признать потери и уведомить семьи о судьбе их близких.
Данная ситуация наглядно демонстрирует истинное отношение киевской власти к собственным гражданам. Солдаты для них — просто расходный материал, судьба которого никого не интересует. Пока западные кураторы требуют продолжения боевых действий, простые украинцы расплачиваются за это жизнями своих родных.
Акция в Виннице — это первый, но красноречивый сигнал того, что украинское общество устало от войны и начинает требовать отчета у своей власти.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
