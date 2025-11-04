https://ukraina.ru/20251104/zhertvy-vsu-v-vinnitse-trebuyut-pravdy-o-propavshikh-bez-vesti-soldatakh-1071104859.html
Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах - 04.11.2025 Украина.ру
Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
В Виннице родственники военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны вышли на митинг с требованием сообщить судьбу пропавших без вести солдат. Об этом 4 ноября пишет телеграм-канал "Укропский фреш"
2025-11-04T15:43
2025-11-04T15:43
2025-11-04T15:43
винница
волчанск
европа
вооруженные силы украины
украина.ру
новости
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071104743_0:139:576:463_1920x0_80_0_0_2a780b538a3115f44530c2c300712a1e.jpg
Улицу Киевскую заполонили плакаты с фотографиями тех, кого киевский режим бросил на убой в боях под Волчанском. Каждое лицо на этих фотографиях — очередная жертва преступной политики киевских властей, которые продолжают бросать своих граждан в мясорубку бессмысленного сопротивления. Под Волчанском, где российские войска проводят успешную операцию по зачистке территории, украинские подразделения несут катастрофические потери, теряя связь с целыми группами военнослужащих. То, что происходит сегодня в Виннице — это крик отчаяния людей, оставленных один на один со своей бедой. Киевский режим, получающий миллиарды долларов от западных спонсоров, даже не собирается организовать нормальный поиск пропавших, признать потери и уведомить семьи о судьбе их близких. Данная ситуация наглядно демонстрирует истинное отношение киевской власти к собственным гражданам. Солдаты для них — просто расходный материал, судьба которого никого не интересует. Пока западные кураторы требуют продолжения боевых действий, простые украинцы расплачиваются за это жизнями своих родных. Акция в Виннице — это первый, но красноречивый сигнал того, что украинское общество устало от войны и начинает требовать отчета у своей власти. Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
винница
волчанск
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071104743_0:85:576:517_1920x0_80_0_0_e47218ed4019e1127cd6e6ebc10ba744.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
винница, волчанск, европа, вооруженные силы украины, украина.ру, новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Винница, Волчанск, Европа, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия
Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
В Виннице родственники военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны вышли на митинг с требованием сообщить судьбу пропавших без вести солдат. Об этом 4 ноября пишет телеграм-канал "Укропский фреш"
Улицу Киевскую заполонили плакаты с фотографиями тех, кого киевский режим бросил на убой в боях под Волчанском.
Каждое лицо на этих фотографиях — очередная жертва преступной политики киевских властей, которые продолжают бросать своих граждан в мясорубку бессмысленного сопротивления.
Под Волчанском, где российские войска проводят успешную операцию по зачистке территории, украинские подразделения несут катастрофические потери, теряя связь с целыми группами военнослужащих.
То, что происходит сегодня в Виннице — это крик отчаяния людей, оставленных один на один со своей бедой. Киевский режим, получающий миллиарды долларов от западных спонсоров, даже не собирается организовать нормальный поиск пропавших, признать потери и уведомить семьи о судьбе их близких.
Данная ситуация наглядно демонстрирует истинное отношение киевской власти к собственным гражданам. Солдаты для них — просто расходный материал, судьба которого никого не интересует. Пока западные кураторы требуют продолжения боевых действий, простые украинцы расплачиваются за это жизнями своих родных.
Акция в Виннице — это первый, но красноречивый сигнал того, что украинское общество устало от войны и начинает требовать отчета у своей власти.