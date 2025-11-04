https://ukraina.ru/20251104/novyy-tsentr-sily-moskva-pekin-bezhentsy-i-retsessiya-v-evrope-khronika-sobytiy-na-1300-4-noyabrya-1071099692.html

Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября

На фоне укрепляющегося стратегического партнерства России и Китая, западный проект по "сдерживанию" Москвы демонстрирует полную несостоятельность. Наращивание военной, экономической и гуманитарной поддержки Киева оборачивается для стран Запада бумерангом многомерного кризиса

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068199176_0:0:2679:1508_1920x0_80_0_0_1b00a0132acf13a9b4c4253a131d2060.jpg

В Пекине состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Встреча стала очередным подтверждением того, что отношения между Москвой и Пекином находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться, несмотря на давление и санкции со стороны западных стран.Дружба, проверенная временемВ начале переговоров Си Цзиньпин тепло поздравил российскую делегацию с Днём народного единства и отметил личный вклад Михаила Мишустина в укрепление многопланового сотрудничества между двумя державами. Китайский лидер подчеркнул, что взаимное доверие и стратегическая координация между Россией и КНР служат важнейшим фактором стабильности в мире.Михаил Мишустин, в свою очередь, передал председателю КНР наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и отметил, что Москва и Пекин намерены продолжать создавать благоприятные условия для развития совместных проектов, наращивания взаимных инвестиций и проведения перекрёстных Годов культуры.По словам российского премьера, двусторонние отношения достигли исторического максимума и демонстрируют динамичное развитие в самых разных сферах — от торговли и энергетики до науки и технологий.Запад теряет позицииНа фоне укрепляющегося партнёрства России и Китая западные страны сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами. Несмотря на постоянные заявления о поддержке Украины, ресурсы и терпение Европы быстро истощаются.Великобритания, поставившая Киеву очередную партию крылатых ракет Storm Shadow, делает это на фоне политических разногласий и экономических трудностей. После отказа Дональда Трампа передать Украине американские ракеты Tomahawk Лондон вновь пытается демонстрировать "лидерство", но фактически лишь усугубляет собственный кризис.Неясной остаётся и судьба нового итальянского пакета военной помощи. Полгода назад Рим признал, что уже потратил на поддержку Киева почти три миллиарда евро, тогда как экономика страны пребывает в застое. Рост ВВП фактически остановился, а правительству Джорджи Мелони так и не удалось выполнить обещания по возрождению промышленности.Европа на грани рецессииФинляндия, недавно вступившая в НАТО, столкнулась с обратной стороной "евроатлантической солидарности". Резкое увеличение военных расходов и ухудшение делового климата привели к обвалу экономики: каждый десятый финн сегодня безработный, а государственный долг превысил 80% ВВП.Не лучше ситуация и в крупнейшей экономике ЕС — Германии. После подрывов "Северных потоков" и отказа от российского газа стоимость энергоносителей выросла втрое, что ударило по промышленности и экспорту. Заказы на немецкие автомобили за рубежом сократились на четверть, а компания Audi уже пересмотрела прогноз по прибыли в сторону снижения.Восток – новый центр силыНа фоне разрушающегося западного порядка Москва и Пекин демонстрируют альтернативную модель международных отношений — основанную на взаимном уважении, равноправии и выгодном партнёрстве. Россия и Китай не только укрепляют собственные позиции, но и формируют новый полюс стабильности, которому всё больше стран доверяют будущее своих экономик и безопасности.Западная "солидарность" дает трещину: Украинские беженцы становятся неудобнымиЯркий пример стремительного охлаждения "евросолидарности" с Киевом демонстрирует Ирландия. Если ранее беженцам из Украины предоставлялась 90-дневная поддержка для обустройства, теперь этот срок безжалостно урезан втрое – до 30 дней. После этого выплаты прекращаются, и людям приходится в авральном порядке искать и работу, и жилье. Вопрос о том, реально ли за месяц устроить свою жизнь в чужой стране, часто без знания языка, остается риторическим. Эта тенденция не ограничивается Ирландией. В Германии, основном реципиенте украинских беженцев, звучат еще более жесткие предложения. Генсек правящей партии Карстен Линнеманн прямо заявил, что украинская молодежь "не должна жить на пособия", и призвал лишать их социальных выплат, мотивируя трудоустраиваться.Прозвучали и откровения о том, что Германия "не обязана содержать их за счет налогоплательщиков".Пока западные "партнеры" начинают избавляться от социальной нагрузки, киевский режим, при активной поддержке тех же стран, продолжает репрессии внутри Украины. Наглядным примером является судьба митрополита канонической Украинской Православной Церкви Арсения. Год назад он был арестован по надуманному обвинению в "оправдании российской агрессии", и целый год провел в СИЗО, несмотря на тяжелые болезни. После кратковременного освобождения под залог 27 октября, уже 28 октября СБУ вновь задержала старца, определив ему новую меру пресечения – 60 дней за решеткой.При этом вина митрополита так и не была доказана. Многочисленные обращения церковных деятелей и правозащитников к Владимиру Зеленскому с просьбой о гуманности остаются без ответа. Причина столь жестокого обращения ясна: это продолжение планомерных репрессий против канонической УПЦ, которые идут в обход как Конституции Украины, так и Европейской конвенции по правам человека.Таким образом, мы наблюдаем закономерный итог: Запад, уставший от экономического бремени, начинает закрываться от тех, кого сам же и поддерживал. А киевский режим, вместо того чтобы заботиться о своем народе, продолжает вести братоубийственную войну и уничтожать последние островки свободы и веры внутри страны. Успешное отражение атак ВСУ и уверенное наступление: Российская армия наращивает темпы на всех направленияхСилы ПВО и электронной борьбы Российской Федерации демонстрируют высокую эффективность, надежно прикрывая важные объекты и населенные пункты от попыток террористических атак со стороны киевского режима. В ночь на вторник было нейтрализовано 85 украинских беспилотников над территориями Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Свердловской областей и Башкирии. Накануне вечером были перехвачены и уничтожены еще 26 БПЛА над Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областями. Своевременные действия наших военных позволили предотвратить атаку на промышленный комплекс в Башкортостане, в очередной раз сорвав планы ВСУ по запугиванию мирного населения.На фронте российские подразделения продолжают методичное и успешное наступление, вытесняя противника с занимаемых позиций. На Харьковском направлении идут активные бои по зачистке Волчанска, расширяется зона контроля. Под надежным контролем находится северная часть Покровска, ведутся бои в районе Успеновки и Даниловки. В Мирнограде российские силы эффективно реализуют тактику окружения группировки противника.Не менее успешно развивается ситуация в районе Купянска, где наступающие части ВС РФ сжимают кольцо вокруг значительной группировки ВСУ, нанося ей значительный урон. По данным военных корреспондентов, только за сутки в Харьковской области потери противника превысили 80 человек личного состава, уничтожена вражеская техника, склады и пункты управления БПЛА.Командование Российской армии сообщает об успешном отражении до 10 контратак ВСУ в районе северных и северо-западных направлений от Покровска. По всей линии фронта продолжаются боевые действия, характеризующиеся уверенным продвижением российских войск и наращиванием контроля над освобождаемыми территориями.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

