Туск и международное право

Чем больше заявлений делает премьер-министр Польши Дональд Туск, тем сильнее я за него волнуюсь. Ведь рано или поздно его коллеги сложат два и два и поймут, что выгоднее "разоблачить" его как "российского агента", чем дальше страдать, теряя политические очки от его неадекватности.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068446554_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_39281add532d7cd4b376e2c9c891b5fe.jpg

В первое своё премьерство (2007-2014 годы) он три года боролся с президентом Лехом Качиньским, пока не пропихнул в президенты своего однопартийца Бронислава Коморовского, после чего они так рьяно вдвоём взялись за внедрение в Польше европейских стандартов, что в 2014 году "Гражданская платформа" проиграла ПИС парламентские выборы, а в 2015 году и президентские. Единственным несомненным достижением правительства Туска была безоговорочная поддержка и соучастие в организации киевского майдана 2013-14 годов, в результате чего вначале российскими стали Крым и Севастополь, затем ДНР с ЛНР, позднее Херсонская и Запорожская области, и это ещё только начало.Затем Туск получил опыт руководства на общеевропейском уровне, пять лет проработав председателем Евросовета. В целом он мало чем, кроме фигуры и физиономии, отличался от своего предшественника Ван Ромпея и преемника Шарля Мишеля. Но и тут он не забыл родную Польшу, использовав евробюрократию для борьбы со своими внутриполитическими оппонентами. Туск играл ведущую роль в принятии Еврокомиссией решения о блокировании еврофинансирования для Польши накануне выборов в Сейм. В результате, хоть ПИС и получила самое большое количество мест в парламенте, но "Гражданская платформа" смогла заключить соглашение с другими прошедшими в Сейм партиями и сформировать коалиционное правительство, которое по сей день возглавляет Туск.Во внутренней политике правительство пребывает в постоянном кризисе и малодееспособно. Все его силы уходят на сохранение коалиции. Что же касается политики внешней, то Туск делает много громких заявлений, в частности по украинскому вопросу, но реальная помощь со стороны Польши Украине сократилась, а отношение к украинцам в Польше ухудшается день ото дня.И вот, наконец, незадолго до ожидающегося полного коллапса ВСУ и украинской государственности, Туск, в связи с оправданием польским судом подрывника "Северных потоков" (гражданина Украины), заявляет, что с его точки зрения Украина имеет право наносить удары по российским объектам по всей территории Европы. Мол, польский суд это его заключение подтвердил. Кстати, решение суд принял под неприкрытым давлением Туска, как главы правительства.Обратите внимание, Украине, которой не помогли западные снаряды, ракеты, танки, самолёты, десятки переданных батарей ПВО, сотни РСЗО, тысячи артиллерийских орудий и даже подрыв "Северных потоков", умозаключение Туска о том, на что Киев "имеет право", что мёртвому припарки. Украина, как и любое другое государство планеты имеет право на всё, на что у неё хватит сил. Её проблема в том, что сил у неё не осталось даже на то, чтобы просто жить.Туск стал премьером Польши 13 декабря 2023 года. Через неделю Байден сделал первое с начала СВО официальное предложение Запада России завершить украинский кризис "заморозкой" военных действий по линии соприкосновения. Диверсия на "Северных потоках" произошла в сентябре 2022 года. Сделай Туск своё заявление в 2023 году, уже в статусе премьера Польши, можно было бы предположить, что он пытается оказать давление на Россию, с тем, чтобы, под угрозой расширения зоны конфликта на всю Европу, склонить её к принятию предложения Байдена.Но Туск молчит ещё два года. Все эти два года США и ЕС пытаются всеми силами давить на Россию, требуя немедленной "заморозки" по линии соприкосновения. Зато, когда Трамп говорит, что он не ожидает скорой "заморозки", хоть и не теряет надежды остановить боевые действия на Украине, Туск вдруг выскакивает со своим заявлением.Каковы последствия?Во-первых, это точно не будет способствовать сближению позиций Москвы и Запада. Не удивлюсь, если в ходе очередных телефонных или очных переговоров, Путин Трампу или Лавров Рубио предъявят это заявление Туска и попросят разъяснить позицию Запада по такому тонкому вопросу, как возможные диверсионные атаки Украины на российские объекты на территориях западных государств. Ибо пока этот вопрос не прояснён ни о каком прекращении огня говорить невозможно.Во-вторых, если принимающее государство не в состоянии обеспечить безопасность объектов, то у подвергающегося террористическим атакам государства возникает не только право, но и обязанность принять собственные меры к прекращению деятельности террористов. Понятно, что никто не будет вводить танковую армию в Париж или бомбить Берлин из-за террористических акций на подведомственной им территории. Но есть морские акватории, международное воздушное пространство, антитеррористические акции спецслужб, которые могут проводиться в том числе и на чужой территории, и без уведомления соответствующего правительства. Западные ястребы, конечно, ищут повод для европейской войны с Россией, но борьба Москвы с террористами за пределами собственной суверенной территории повод так себе – вряд ли его поймут и поддержат не только собственные избиратели, но даже западные парламенты. Это украинские террористы – расходный материал Европы, а не наоборот.В-третьих, если сам факт военных действий, по мнению Туска, предполагает "право" Украины нападать на Россию где попало, то это автоматически (независимо от мнения Туска) предоставляет России право защищаться везде, где на неё нападают и даже действовать на упреждение. То есть, Туск фактически обрекает Европу на статус зоны военных действий с участием как минимум одной ядерной сверхдержавы, к тому же обладающей самым крупным, самым совершенным ядерными арсеналом и самыми эффективными средствами его доставки.Обратите внимание, практически все инициативы Туска, с 2007 года и по сей день, ослабляют позиции либо Польши, либо Европы, либо даже Запада в целом, но создают условия для усиления России. Если бы это случилось один раз, можно было бы сказать, что Туск не подумал, неверно оценил ситуацию. Но во вред Западу идёт практически каждая инициатива Туска. Совсем глупым его не назовёшь: польская политика отличается высокой конкурентностью, а Туск, хоть так и не стал президентом, всё же дважды был премьером, дважды вице-маршалом Сейма и даже на высший европейский уровень пробился.С другой стороны, у Туска более, чем качественная либеральная биография. В "Солидарности" чуть ли не с первых её дней. Агитировал за неё ещё в Гданьском университете, который закончил в 1980 году. Оставался активистом во время военного положения, боролся до самого прихода либералов к власти в Польше осенью 1989 года. Затем пожинал плоды (с 1991 года – депутат Сейма, а дальше быстрая и успешная политическая карьера). Можно было бы предположить, что его завербовали во время учёбы на истфаке Гданьского университета, и он играл двойную игру, но как раз в Польше победившие либералы внимательно прошерстили архивы госбезопасности на предмет агентов в своих рядах. Проблемы возникли у многих, но не у Туска.Предположить, что студентом университета заинтересовалась советская разведка было бы слишком смело, да и действовать без ведома польских спецслужб в таком специфическом вузе и в таком специфическом регионе она не смогла бы.Впрочем, на деятельность Туска можно взглянуть и под другим углом. Способствуя укреплению позиций России на европейском направлении, он тем самым подкрепляет тезис о нарастании "российской угрозы", активно распространяемый им самим и его однопартийцами. Возможно, ярый русофоб Туск, осознавший, что Европу нельзя уговорить воевать против России, просто пытается поставить её в такие условия, когда воевать придётся, ибо альтернативой будет капитуляция.Вот только, как подсказывает опыт работы Туска, он и в этот раз может ошибиться, и Европа выберет капитуляцию.О том, как в свою очередь Запад пытается манипулировать Трампом - в интервью Дмитрия Евстафьева "Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость"

