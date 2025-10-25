https://ukraina.ru/20251025/pavliv-o-prognoze-dlya-vsu-k-novomu-godu-ukraina-poteryaet-dezertirami-esch-3050-tysyach-1070370037.html

Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"

Прогнозы по потерям личного состава в ВСУ из-за дезертирства продолжают ухудшаться, и к началу следующего года Украина может потерять еще десятки тысяч военнослужащих, что приведет к критической нехватке солдат. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"К новому году можно ожидать, что Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч человек, а возможно и больше", — заявляет Павлив. Аналитик подчеркивает, что процесс сокращения украинской армии идет быстрее ожидаемого. "Иными словами, реальное сокращение численности личного состава ВСУ, теробороны и Нацгвардии идёт даже быстрее, чем я предполагал в июле", — констатирует эксперт.На основе этой динамики Павлив делает неутешительный вывод о ближайшем будущем ВСУ. "С высокой долей вероятности, как я и прогнозировал ранее, к началу 2026 года Украина столкнётся с критическим дефицитом личного состава", — добавляет политолог. Ранее он предполагал иные цифры, но теперь они пересмотрены. "Тогда я предполагал, что к концу года силы обороны Украины потеряют ещё 50–60 тысяч человек (в смысле разницы между потерями всех типов и мобилизацией). Сейчас, по моим расчётам, эта цифра уже приближается к 450 тысячам", — констатирует автор материала. Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.

