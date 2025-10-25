Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч" - 25.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251025/pavliv-o-prognoze-dlya-vsu-k-novomu-godu-ukraina-poteryaet-dezertirami-esch-3050-tysyach-1070370037.html
Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"
Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч" - 25.10.2025 Украина.ру
Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"
Прогнозы по потерям личного состава в ВСУ из-за дезертирства продолжают ухудшаться, и к началу следующего года Украина может потерять еще десятки тысяч военнослужащих, что приведет к критической нехватке солдат. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-25T05:30
2025-10-25T05:30
новости
украина
михаил павлив
вооруженные силы украины
украина.ру
дезертирство
потери
потери всу
потери всу на сегодня
потери украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba1bea066944ce87a1dfbe02dc5ee233.jpg
"К новому году можно ожидать, что Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч человек, а возможно и больше", — заявляет Павлив. Аналитик подчеркивает, что процесс сокращения украинской армии идет быстрее ожидаемого. "Иными словами, реальное сокращение численности личного состава ВСУ, теробороны и Нацгвардии идёт даже быстрее, чем я предполагал в июле", — констатирует эксперт.На основе этой динамики Павлив делает неутешительный вывод о ближайшем будущем ВСУ. "С высокой долей вероятности, как я и прогнозировал ранее, к началу 2026 года Украина столкнётся с критическим дефицитом личного состава", — добавляет политолог. Ранее он предполагал иные цифры, но теперь они пересмотрены. "Тогда я предполагал, что к концу года силы обороны Украины потеряют ещё 50–60 тысяч человек (в смысле разницы между потерями всех типов и мобилизацией). Сейчас, по моим расчётам, эта цифра уже приближается к 450 тысячам", — констатирует автор материала. Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251020/muzhestvo-dolg-pravda-za-chto-ukraina-ubivaet-rossiyskikh-zhurnalistov-1070360364.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_e4313a14e8a4bff118ff6fa9b86b063e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил павлив, вооруженные силы украины, украина.ру, дезертирство , потери, потери всу, потери всу на сегодня, потери украины, сво, дзен новости сво, новости сво, мобилизация на украине, война на украине
Новости, Украина, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дезертирство , потери, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, потери Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, мобилизация на Украине, война на Украине

Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"

05:30 25.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Прогнозы по потерям личного состава в ВСУ из-за дезертирства продолжают ухудшаться, и к началу следующего года Украина может потерять еще десятки тысяч военнослужащих, что приведет к критической нехватке солдат. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"К новому году можно ожидать, что Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч человек, а возможно и больше", — заявляет Павлив.
Аналитик подчеркивает, что процесс сокращения украинской армии идет быстрее ожидаемого. "Иными словами, реальное сокращение численности личного состава ВСУ, теробороны и Нацгвардии идёт даже быстрее, чем я предполагал в июле", — констатирует эксперт.
На основе этой динамики Павлив делает неутешительный вывод о ближайшем будущем ВСУ. "С высокой долей вероятности, как я и прогнозировал ранее, к началу 2026 года Украина столкнётся с критическим дефицитом личного состава", — добавляет политолог.
Ранее он предполагал иные цифры, но теперь они пересмотрены. "Тогда я предполагал, что к концу года силы обороны Украины потеряют ещё 50–60 тысяч человек (в смысле разницы между потерями всех типов и мобилизацией). Сейчас, по моим расчётам, эта цифра уже приближается к 450 тысячам", — констатирует автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.
Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
20 октября, 12:02
Мужество, долг, правда. За что Украина убивает российских журналистовРоссийский журналистский цех снова несет потери. На прошлой неделе в зоне СВО при ударе украинского дрона был убит военкор РИА Новости Иван Зуев, его коллега Юрий Воткевич получил тяжелое ранение. Издание Украина.ру вспоминает журналистов, кто за эти последние несколько лет отдал свою жизнь при исполнении профессионального долга
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМихаил ПавливВооруженные силы УкраиныУкраина.рудезертирствопотерипотери ВСУпотери ВСУ на сегодняпотери УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВОмобилизация на Украиневойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:08Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:54Хватит менеджеров: оставшуюся на Украине молодёжь ориентируют на войну и инженерию
06:41Ограбление Наполеона, памятник Ржевскому, возвращение "Грынджол". События культуры
06:21Цивилизованный и безопасный Запад: украинцев продолжают убивать в Европе и США
06:00"За Херсоном нет обороны": военный эксперт раскрыл, почему это направление является уязвимым для ВСУ
05:45"Трамп становится президентом мира": Брутер о том, как урегулирование ситуации на Украине ослабит ЕС
05:30Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"
05:15Человечество потеряло страх: Ищенко рассказал, почему мир приблизился к ядерной войне
05:00"С ним можно иметь дело": политолог сравнил прагматичность Трампа и европейскую бюрократию
04:45Данилов: Трамп играет непростую партию, потому что находится под давлением союзников из ЕС
04:30В пикировании разгоняется до 700 километров: Алехин про новые возможности дронов "Герань-3"
04:15Эксперт о синхронных санкциях США и ЕС: Это не согласованность, а конъюнктурное совпадение
04:12Губернатор назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
04:00Данилов: Трамп открещивается от ударов, так как не может разрушить тонкую игру американского ВПК
03:56Силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА, прорывавшихся к Москве и Петербургу. Другие регионы
03:20У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7. Афтершоки на Камчатке
02:43Краткая информационная сводка за 24 октября от канала Украина.ру
02:06Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине. Другие заявления Дмитриева в США
01:23От Петербурга до Краснодарского края. Сводка угроз украинских БПЛА по регионам России к этому часу
00:54"Дневник Десантника" докладывает о продвижении российской армии за 24 октября
Лента новостейМолния