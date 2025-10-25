Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Прогнозы по потерям личного состава в ВСУ из-за дезертирства продолжают ухудшаться, и к началу следующего года Украина может потерять еще десятки тысяч военнослужащих, что приведет к критической нехватке солдат. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"К новому году можно ожидать, что Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч человек, а возможно и больше", — заявляет Павлив.
Аналитик подчеркивает, что процесс сокращения украинской армии идет быстрее ожидаемого. "Иными словами, реальное сокращение численности личного состава ВСУ, теробороны и Нацгвардии идёт даже быстрее, чем я предполагал в июле", — констатирует эксперт.
На основе этой динамики Павлив делает неутешительный вывод о ближайшем будущем ВСУ. "С высокой долей вероятности, как я и прогнозировал ранее, к началу 2026 года Украина столкнётся с критическим дефицитом личного состава", — добавляет политолог.
Ранее он предполагал иные цифры, но теперь они пересмотрены. "Тогда я предполагал, что к концу года силы обороны Украины потеряют ещё 50–60 тысяч человек (в смысле разницы между потерями всех типов и мобилизацией). Сейчас, по моим расчётам, эта цифра уже приближается к 450 тысячам", — констатирует автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.
Про особенности военной терминологии и что такое "зона поражения" — в статье Геннадия Алехина: "Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше" на сайте Украина.ру.
20 октября, 12:02Мужество, долг, правда. За что Украина убивает российских журналистовРоссийский журналистский цех снова несет потери. На прошлой неделе в зоне СВО при ударе украинского дрона был убит военкор РИА Новости Иван Зуев, его коллега Юрий Воткевич получил тяжелое ранение. Издание Украина.ру вспоминает журналистов, кто за эти последние несколько лет отдал свою жизнь при исполнении профессионального долга
Подписывайся на