Людоловы против дезертиров

Очередное резонансное интервью Марьяны Безуглой снова касается темы дезертиров и самовольно покинувших позиции военнослужащих украинских вооружённых сил. Безуглая называет цифру 160 тысяч с начала года.

По её словам, это только те, на кого завели дела. Далее она сообщила информацию, которую сразу подхватили медиа о якобы 250 тысячах дезертиров с начала СВО. Но тут есть нюанс, ведь Безуглая говорит дословно: столько сколько было в армии на начало войны. Как я уже отмечал в своём анализе ещё в конце июля, оценку численности всех вооруженных формирований киевского режима на тот момент нужно рассматривать осторожно. И вот почему. Определить точное количество людей под ружьём на февраль 2022 года крайне сложно. Да, в составе собственно ВСУ находилось около 250–260 тысяч военнослужащих, однако параллельно шло стремительное развёртывание территориальной обороны и доукомплектование Нацгвардии. С высокой долей вероятности можно говорить, что общая численность вооружённых людей у Украины, на момент начала широкомасштабных боевых действий составляла около 300 тысяч человек. Вероятно, именно эту цифру имеет в виду Безуглая, когда говорит о численности дезертиров на сейчас.А вообще, если рассматривать все дела по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, начиная с 2022 года, то их общее количество уже превысило 300 тысяч. И если учитывать, что далеко не все подобные случаи получают юридическое оформление и по ним не всегда возбуждаются уголовные дела, реальная цифра, по всей вероятности, давно перешагнула за 400 тысяч человек.Таким образом, из примерно 1 миллион 600 тысяч мобилизованных и находившихся под ружьём украинцев с начала 2022 года значительная часть (четверть) либо дезертировала, либо самовольно оставила свои позиции, что превращает нарастающий внутренний кризис украинской армии в системную и уже необратимую проблему.Так вот, ещё в июле я оценивал общее количество дезертиров и самовольно покинувших часть примерно в 400 тысяч человек по состоянию на июнь. Сейчас, по моим расчётам, эта цифра уже приближается к 450 тысячам. Ни мобилизация, ни так называемая "бусификация" уже не способны компенсировать такие потери. Да, часть людей действительно была возвращена в строй, но их число не превышает пяти процентов от всех случаев, и эта статистика продолжает ухудшаться.Если до середины 2024 года количество дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве было примерно одинаковым, то в 2025 году наблюдается полное доминирование именно дезертирства. Люди больше не уходят в самоволку — они просто исчезают. В основном бегут ещё на стадии подготовки, из учебок. Бывший депутат Луценко, который сейчас воюет в составе ВСУ, недавно заявил, что только в сентябре дезертировало не менее 20 тысяч человек. И это лишь те случаи, которые были официально оформлены как уголовные дела. Реальное число, очевидно, выше — возможно, 25, а то и 30 тысяч.Ещё в июле, готовя аналитический материал о реальной численности украинских войск, я отмечал, что динамика уже тогда была отрицательной: Украина теряла больше, как по боевым, так и по небоевым причинам, чем могла восполнить. Тогда я предполагал, что к концу года силы обороны Украины потеряют ещё 50–60 тысяч человек (в смысле разницы между потерями всех типов и мобилизацией).Теперь же картина стала ещё хуже. По данным журналиста Бойко, который служит в ВСУ, на июнь 2025 года было зарегистрировано около 110 тысяч дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. По информации Безуглой, к сентябрю их уже 160 тысяч. То есть только за три месяца — июль, август и сентябрь — добавилось около 50 тысяч новых уголовных дел. Причём основная масса из них — именно дезертирство. Таким образом, сокращение численности сил обороны Украины идёт с опережением всех прогнозов, превращаясь в лавинообразный процесс.К новому году можно ожидать, что Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч человек, а возможно и больше. Иными словами, реальное сокращение численности личного состава ВСУ, теробороны и Нацгвардии идёт даже быстрее, чем я предполагал в июле. С высокой долей вероятности, как я и прогнозировал ранее, к началу 2026 года Украина столкнётся с критическим дефицитом личного состава. Если ситуация с поставками дронов не изменится радикальным образом в сторону улучшения (а с чего бы), компенсировать потери не удастся. Объясняю. Именно беспилотники сейчас играют важную роль в поддержании обороны и частично стабилизируют фронт. Об этом, в частности, писали отставной украинский генерал Залужный и сенатор от Запорожской области Рогозин. Они отмечали, что за счёт широкого применения дронов на линии боестолкновения сохраняется определённый паритет, а фронт удерживается в состоянии тактического и стратегического тупика, из которого Россия постепенно выходит именно за счет роста превосходства в БПЛА. При этом, использование беспилотников действительно позволяет разрежать фронт, снижая потребность в живой силе на 20–30 процентов по сравнению с классическими военными расчётами. Но даже этот фактор не способен компенсировать нынешний уровень потерь и сокращение мобилизационного ресурса. Производство и поставки БПЛА на Украину далеки от достаточного уровня, чтобы изменить общую динамику.С учётом нынешней ситуации с мобилизацией и массовым дезертирством, можно утверждать, что в первом квартале 2026 года Украина уже не сможет удерживать существующую сухопутную линию боестолкновения. Да, по Днепру обороняться проще, но участок фронта протяжённостью около 800 километров по суше вряд ли удастся сохранить. К весне ситуация с личным составом, по всей видимости, станет для Украины критической. Да, власти вводят новые нормы работы ТЦК, создают объединённые реестры, чтобы буквально поквартирно и пофамильно вылавливать людей. Но есть и другой аспект, о котором сообщают источники из Украины. На сегодняшний день страна фактически исчерпала кадровый ресурс для комплектования этих карательных структур людоловов. Свободных людей, которых можно было бы направить на службу в ТЦК или в полицию, просто не осталось. Уже сейчас в разных регионах массово фиксируются случаи, когда на "мобилизацию" выходят группы людей в гражданской одежде, не имеющих отношения к правоохранительным органам. Эта практика, кстати, не нова. Ещё с 2014 года представители криминального мира активно внедрялись в территориальные батальоны, благотворительные фонды и волонтёрские организации, получая фиктивные удостоверения и "броню". С 2022 эта практика стала массовой. Сейчас этот же криминалитет используется Киевом для насильственной мобилизации. По сути, самые жесткие и агрессивные "ловцы" людей — это бывшие уголовники, привлечённые к работе с одобрения властей.Но и этот ресурс близок к исчерпанию. Таких людей не так много, а Украина уже не располагает достаточным числом кадров, чтобы продолжать еще более тотальную охоту на мужчин по всей стране. По сути, достигнут предела по численности людоловов — сотрудников ТЦК, их помощников из полиции и криминальных "добровольцев". Иными словами, ситуация с комплектованием сил обороны Украины уже сейчас крайне тяжёлая, а в первом квартале 2026 года она станет катастрофической.О том, что происходит в эти дни в городах Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".

