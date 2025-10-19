https://ukraina.ru/20251019/kill-zona-chto-eto-takoe-i-u-kogo-ona-poluchaetsya-luchshe-1070312879.html

"Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше

"Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше

Армейская терминология, как классическая, так и в вольной трактовке в информационном пространстве, пополнилась новым названием. На первый взгляд, в этом ничего нового — обыкновенная калька с английского, просто кому-то опять лень переводить на русский

По смыслу — зона между противоборствующими сторонами на фронте, когда любая попытка пересечь эту зону крайне затруднена. Сразу можно попасть под убийственный огонь из разных видов оружия, для всех, кто пытается прорваться, большая вероятность погибнуть. Поэтому, мол, и такое название. А ещё называют этот участок местности либо серой, либо мёртвой зоной. Забрался в такую зону, как считают на передовой, — живым, скорее всего, не выберешься.Однако всё не так однотипно, и новое слово пришло и прижилось явно не зря. В принципе, в этом, несколько несуразном термине, оказалось ухвачено, видимо, главное, что отличает современную войну от войн, которые уже ушли в историю. Что касается Kill Zone, то её изобрели ещё британцы в XIV веке. Смертельную зону создавали английские лучники, точечно выбивавшие мчавшихся в атаку французских рыцарей. Прозрачность обеспечивалась тем, что поле сражения было небольшим, и всё было видно как на ладони.В Курской битве 1943 года Kill Zone была создана во время атаки "тридцатьчетвёрок" под Прохоровкой дальнобойными орудиями "тигров", "пантер" и "фердинандов". Кстати, в Первую и Вторую мировые войны Kill Zone обеспечивалась тактикой создания "огневого вала" артиллерией.Чтобы достичь решительной победы в современной войне высокой интенсивности, необходимо иметь: средства создания для противника Kill Zone и недопущения создания им таковой; высокий уровень управления войсками; наличие талантливых военачальников и командиров низшего и среднего звена; право проявлять инициативу на всех уровнях командования.В военной тактике зона поражения, также известная как зона уничтожения, — это территория, полностью покрытая прямым и эффективным огнём, элемент засады, в рамках которого приближающиеся силы противника попадают в ловушку и уничтожаются. Цель сил, устроивших засаду, — быстро убить или взять в плен всех солдат противника в зоне поражения. Солдаты, попавшие в ловушку, могут ответить контратакой.Зона поражения — это элемент точечной засады, в которой воинское подразделение обстреливает одну территорию наступательным огнём, таким как мины, подрывные устройства и секционное оружие. Зона поражения может быть ограничена препятствиями, ловушками или неприцельным огнём (артиллерией или миномётами), чтобы не дать противнику сбежать. При засаде на местности соответствующие зоны поражения будут охватываться несколькими группами уничтожения.Бойцы штурмовой группы, например, не открывают огонь до тех пор, пока большая часть вражеского подразделения не окажется в зоне поражения, а в идеале — всё подразделение, на которое нацелена группа. Прямой и эффективный огонь открывает командир передовой группы, который отдаёт приказ о прицельной стрельбе всем бойцам группы. Атака часто начинается с дистанционного подрыва зарядов, таких как мины "Клеймор" или другие взрывные устройства. Взрывы в начале и в конце колонны могут помешать подразделению, попавшему в засаду, продвигаться вперёд или отступать. Отдельные члены группы уничтожения должны выбирать цели в пределах зоны поражения, используя огонь из пулемётов и стрелкового оружия, но могут быть дополнены огнём непрямого наведения. В идеале операция завершается так быстро, что у противника нет времени сообщить о вступлении в бой. Успешная засада может привести к уничтожению патруля в зоне поражения за считанные секунды.Засада в зоне поражения сопряжена с высоким риском, поскольку силы, находящиеся за пределами зоны, могут обойти нападающих с флангов, не дав им уйти. По этой причине при правильно организованной засаде помимо группы (групп) поражения задействуются группы прикрытия и группы поддержки. Близлежащие силы также могут прийти на помощь тем, кто попал в засаду. Таким образом, хорошо организованная атака может завершиться менее чем за минуту и редко длится дольше нескольких минут."Килл-зона" — это территория, которая начинается от линии фронта и идёт вглубь территории противника. Она приходит на смену понятию "серая зона". Если раньше эта "килл-зона" была, наверное, в пределах трёх километров от линии фронта, то сейчас она в разных точках линии боевого соприкосновения уходит вглубь до 15–20 километров. Это зона, где в небе постоянно летают птички-наблюдатели — FPV-дроны, может работать артиллерия. Это происходит из-за взрывного скачка развития БПЛА, как у противника, так и у нас. Наверное, за последний год эта "килл-зона" с помощью ретрансляторов резко ушла до 50 километров от линии фронта.К слову сказать, одним из первых говорил об этом бывший Главком ВСУ генерал Залужный. Он отмечал, что разведывательные и ударные беспилотники, которые обеспечивают корректировку артиллерийского огня, в сочетании с системой ситуационной осведомлённости, сделали поле боя полностью прозрачным. В 2024 году развитие научно-технического прогресса привело к ситуации, когда беспилотники стали единственным средством поражения целей не только перед линией фронта, но и на оперативной глубине. Это сделало невозможным сокрытие какой-либо техники, вооружения или резервов даже за пределами линии фронта. Таким образом, благодаря абсолютной прозрачности, перед линией фронта образовалась 10–15-километровая зона абсолютной смерти.То, что сказал Залужный, соответствует действительности. Другое дело, что многое зависит от достаточного числа дронов, чтобы обеспечить и противнику такую смертельную зону. У ВСУ в этом плане пока не наблюдается дефицита в беспилотниках, к тому же украинская армия ведёт активную оборону. Хотя, надо отметить, противник создаёт подобные зоны в районах, граничащих с Россией. К примеру, вблизи Белгородской и Курской областей, регулярно обстреливая их.Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские военные организовали "килл-зону" поблизости от тыловой полосы Вооружённых сил Украины. По словам журналиста, ВС РФ ещё многое предстоит сделать, в частности, решить вопрос о том, делать ли зону в виде отдельных площадей или сплошной. Наши огневые средства регулярно поражают беспилотниками автомобили на дамбе Печенежского водохранилища, расстояние до которых от линии боевого соприкосновения на Купянском и Волчанском направлениях составляет около 45 километров. Это, в свою очередь, создаёт определённый "карман", в который уже заползает противник. В свою очередь, как отмечают украинские СМИ, на Северском направлении военные РФ впервые применили принципиально новую тактику ведения боевых действий, создав так называемую "килл-зону" на тыловых маршрутах противника.Стратегия предполагает использование несущего беспилотника — "матки", на борту которого размещено около двадцати "дочерних" БПЛА. После достижения удалённого участка трассы М-03 "матка" закрепляется на месте, поддерживая постоянную связь с аппаратами и наземными операторами. Все передвижения украинских сил в зоне контроля тщательно фиксируются, а любые попытки прорваться встречаются с немедленной ликвидацией.Сообщается, что техника и личный состав ВСУ полностью "обескровлены" в районе длиной примерно тридцать километров от передовой. В интернет-пространстве появляются многочисленные видео и фото с уничтоженными объектами противника, что стало неожиданностью для украинского командования. Эксперты подчёркивают, что без "противоядия" против этой технологии контроль над Донбассом может перейти к РФ в кратчайшие сроки.Читайте также: "Ловите "Молнию": как операторы крылатых FPV бьют врага в Харьковской области

