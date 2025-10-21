Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/mikhail-pavliv-sokraschenie-chislennosti-ukrainskoy-armii-idt-s-operezheniem-vsekh-prognozov-1070368935.html
Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов - 21.10.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
Темпы дезертирства в ВСУ достигли рекордных значений — только за летние месяцы 2025 года было возбуждено около 50 тысяч новых уголовных дел, что свидетельствует о лавинообразном нарастании кризиса в украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-21T04:30
2025-10-21T04:30
новости
украина
михаил павлив
дмитрий ковалевич
вооруженные силы украины
украина.ру
мобилизация на украине
дезертирство
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg
"Таким образом, сокращение численности сил обороны Украины идёт с опережением всех прогнозов, превращаясь в лавинообразный процесс", — заявляет Павлив. Эксперт приводит конкретные цифры, иллюстрирующие этот обвал. "По данным журналиста [Владимира] Бойко, который служит в ВСУ, на июнь 2025 года было зарегистрировано около 110 тысяч дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. По информации [депутата ВР Марьяны] Безуглой, к сентябрю их уже 160 тысяч. То есть только за три месяца — июль, август и сентябрь — добавилось около 50 тысяч новых уголовных дел", — констатирует аналитик.Павлив подчеркивает, что основная масса новых случаев — это именно дезертирство, а не самоволка. "Причём основная масса из них — именно дезертирство", — уточняет он. При этом ситуация развивается даже хуже, чем прогнозировалось. "Ещё в июле, готовя аналитический материал о реальной численности украинских войск, я отмечал, что динамика уже тогда была отрицательной: Украина теряла больше, как по боевым, так и по небоевым причинам, чем могла восполнить", — напоминает эксперт.Аналитик констатирует, что с лета положение ВСУ только ухудшилось. "Теперь же картина стала ещё хуже", — резюмировал автор статьи.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".
https://ukraina.ru/20251020/nachali-verbovat-zhenschin-alekhin-rasskazal-pro-skhemy-po-kotorym-naemniki-popadayut-v-ryady-vsu-1070337269.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_049b111f3329f151c3d0958ca04bcba2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил павлив, дмитрий ковалевич, вооруженные силы украины, украина.ру, мобилизация на украине, дезертирство , всу, потери всу, крах всу, главные новости, марьяна безуглая, украинская армия, сво, новости сво, война на украине, потери всу на сегодня, потери украины
Новости, Украина, Михаил Павлив, Дмитрий Ковалевич, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, мобилизация на Украине, дезертирство , ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, Главные новости, Марьяна Безуглая, украинская армия, СВО, новости СВО, война на Украине, потери ВСУ на сегодня, потери Украины

Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов

04:30 21.10.2025
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : David Young/Global Look Press
Читать в
ДзенTelegram
Темпы дезертирства в ВСУ достигли рекордных значений — только за летние месяцы 2025 года было возбуждено около 50 тысяч новых уголовных дел, что свидетельствует о лавинообразном нарастании кризиса в украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Таким образом, сокращение численности сил обороны Украины идёт с опережением всех прогнозов, превращаясь в лавинообразный процесс", — заявляет Павлив. Эксперт приводит конкретные цифры, иллюстрирующие этот обвал.
"По данным журналиста [Владимира] Бойко, который служит в ВСУ, на июнь 2025 года было зарегистрировано около 110 тысяч дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. По информации [депутата ВР Марьяны] Безуглой, к сентябрю их уже 160 тысяч. То есть только за три месяца — июль, август и сентябрь — добавилось около 50 тысяч новых уголовных дел", — констатирует аналитик.
Павлив подчеркивает, что основная масса новых случаев — это именно дезертирство, а не самоволка. "Причём основная масса из них — именно дезертирство", — уточняет он. При этом ситуация развивается даже хуже, чем прогнозировалось.
"Ещё в июле, готовя аналитический материал о реальной численности украинских войск, я отмечал, что динамика уже тогда была отрицательной: Украина теряла больше, как по боевым, так и по небоевым причинам, чем могла восполнить", — напоминает эксперт.
Аналитик констатирует, что с лета положение ВСУ только ухудшилось. "Теперь же картина стала ещё хуже", — резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".
- РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вчера, 05:10
"Начали вербовать женщин": Алехин рассказал про схемы, по которым наемники попадают в ряды ВСУВСУ наладили вербовку женщин-медиков из Латинской Америки для работы на фронте, используя для их поставки каналы, связанные с картелями и бывшими военными. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМихаил ПавливДмитрий КовалевичВооруженные силы УкраиныУкраина.румобилизация на УкраинедезертирствоВСУпотери ВСУкрах ВСУГлавные новостиМарьяна Безуглаяукраинская армияСВОновости СВОвойна на Украинепотери ВСУ на сегодняпотери Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
05:30"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
05:10"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
05:10160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта
04:50Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
04:40"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
04:30Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
04:26"Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
04:10Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
04:04Нарышкин: В ЕС не знают, где набрать мобилизованных для войны с Россией
04:00"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским
03:48Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне
03:26Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
03:00Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
02:41Сенат США провалил очередную попытку принять бюджет правительства
02:26Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским
02:00Росавиация закрыла для полётов аэропорт на Черноморском побережье
01:43Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону, есть раненые
Лента новостейМолния