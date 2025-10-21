https://ukraina.ru/20251021/mikhail-pavliv-sokraschenie-chislennosti-ukrainskoy-armii-idt-s-operezheniem-vsekh-prognozov-1070368935.html

Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов

Темпы дезертирства в ВСУ достигли рекордных значений — только за летние месяцы 2025 года было возбуждено около 50 тысяч новых уголовных дел, что свидетельствует о лавинообразном нарастании кризиса в украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Таким образом, сокращение численности сил обороны Украины идёт с опережением всех прогнозов, превращаясь в лавинообразный процесс", — заявляет Павлив. Эксперт приводит конкретные цифры, иллюстрирующие этот обвал. "По данным журналиста [Владимира] Бойко, который служит в ВСУ, на июнь 2025 года было зарегистрировано около 110 тысяч дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. По информации [депутата ВР Марьяны] Безуглой, к сентябрю их уже 160 тысяч. То есть только за три месяца — июль, август и сентябрь — добавилось около 50 тысяч новых уголовных дел", — констатирует аналитик.Павлив подчеркивает, что основная масса новых случаев — это именно дезертирство, а не самоволка. "Причём основная масса из них — именно дезертирство", — уточняет он. При этом ситуация развивается даже хуже, чем прогнозировалось. "Ещё в июле, готовя аналитический материал о реальной численности украинских войск, я отмечал, что динамика уже тогда была отрицательной: Украина теряла больше, как по боевым, так и по небоевым причинам, чем могла восполнить", — напоминает эксперт.Аналитик констатирует, что с лета положение ВСУ только ухудшилось. "Теперь же картина стала ещё хуже", — резюмировал автор статьи.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".

