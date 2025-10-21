https://ukraina.ru/20251021/mikhail-pavliv-sokraschenie-chislennosti-ukrainskoy-armii-idt-s-operezheniem-vsekh-prognozov-1070368935.html
Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов - 21.10.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
Темпы дезертирства в ВСУ достигли рекордных значений — только за летние месяцы 2025 года было возбуждено около 50 тысяч новых уголовных дел, что свидетельствует о лавинообразном нарастании кризиса в украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-21T04:30
2025-10-21T04:30
2025-10-21T04:30
новости
украина
михаил павлив
дмитрий ковалевич
вооруженные силы украины
украина.ру
мобилизация на украине
дезертирство
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg
"Таким образом, сокращение численности сил обороны Украины идёт с опережением всех прогнозов, превращаясь в лавинообразный процесс", — заявляет Павлив. Эксперт приводит конкретные цифры, иллюстрирующие этот обвал. "По данным журналиста [Владимира] Бойко, который служит в ВСУ, на июнь 2025 года было зарегистрировано около 110 тысяч дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. По информации [депутата ВР Марьяны] Безуглой, к сентябрю их уже 160 тысяч. То есть только за три месяца — июль, август и сентябрь — добавилось около 50 тысяч новых уголовных дел", — констатирует аналитик.Павлив подчеркивает, что основная масса новых случаев — это именно дезертирство, а не самоволка. "Причём основная масса из них — именно дезертирство", — уточняет он. При этом ситуация развивается даже хуже, чем прогнозировалось. "Ещё в июле, готовя аналитический материал о реальной численности украинских войск, я отмечал, что динамика уже тогда была отрицательной: Украина теряла больше, как по боевым, так и по небоевым причинам, чем могла восполнить", — напоминает эксперт.Аналитик констатирует, что с лета положение ВСУ только ухудшилось. "Теперь же картина стала ещё хуже", — резюмировал автор статьи.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".
https://ukraina.ru/20251020/nachali-verbovat-zhenschin-alekhin-rasskazal-pro-skhemy-po-kotorym-naemniki-popadayut-v-ryady-vsu-1070337269.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_049b111f3329f151c3d0958ca04bcba2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, михаил павлив, дмитрий ковалевич, вооруженные силы украины, украина.ру, мобилизация на украине, дезертирство , всу, потери всу, крах всу, главные новости, марьяна безуглая, украинская армия, сво, новости сво, война на украине, потери всу на сегодня, потери украины
Новости, Украина, Михаил Павлив, Дмитрий Ковалевич, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, мобилизация на Украине, дезертирство , ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, Главные новости, Марьяна Безуглая, украинская армия, СВО, новости СВО, война на Украине, потери ВСУ на сегодня, потери Украины
Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
Темпы дезертирства в ВСУ достигли рекордных значений — только за летние месяцы 2025 года было возбуждено около 50 тысяч новых уголовных дел, что свидетельствует о лавинообразном нарастании кризиса в украинской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Таким образом, сокращение численности сил обороны Украины идёт с опережением всех прогнозов, превращаясь в лавинообразный процесс", — заявляет Павлив. Эксперт приводит конкретные цифры, иллюстрирующие этот обвал.
"По данным журналиста [Владимира] Бойко, который служит в ВСУ, на июнь 2025 года было зарегистрировано около 110 тысяч дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. По информации [депутата ВР Марьяны] Безуглой, к сентябрю их уже 160 тысяч. То есть только за три месяца — июль, август и сентябрь — добавилось около 50 тысяч новых уголовных дел", — констатирует аналитик.
Павлив подчеркивает, что основная масса новых случаев — это именно дезертирство, а не самоволка. "Причём основная масса из них — именно дезертирство", — уточняет он. При этом ситуация развивается даже хуже, чем прогнозировалось.
"Ещё в июле, готовя аналитический материал о реальной численности украинских войск, я отмечал, что динамика уже тогда была отрицательной: Украина теряла больше, как по боевым, так и по небоевым причинам, чем могла восполнить", — напоминает эксперт.
Аналитик констатирует, что с лета положение ВСУ только ухудшилось. "Теперь же картина стала ещё хуже", — резюмировал автор статьи.