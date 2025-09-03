https://ukraina.ru/20250903/sveta-ne-budet-a-zarezannyy-orkami-geroy-okazalsya-dezertirom-chto-proiskhodit-v-dnepropetrovske-1068121609.html

Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске

Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске - 03.09.2025 Украина.ру

Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске

В Днепропетровске в среду 3 сентября жители вышли на стихийный митинг, показавший, что ждёт в осенне-зимний период всю Украину, если Зеленский не согласится на условия РФ.

2025-09-03T19:04

2025-09-03T19:04

2025-09-03T19:04

эксклюзив

днепр

россия

днепропетровск

юрий нагорных

трамп и зеленский

слуга народа

генштаб

вооруженные силы украины

владислав селезнев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0b/1056187198_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_eb82f8d5fe7dd3e3a4398eb7b52186d2.jpg

В городе с 30 августа, после серии ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры, электричество подают на два часа через каждые шесть часов. В ряде домов, особенно на верхних этажах, нет воды. В среду утром жители перекрыли улицу Рабочая в Днепропетровске, пытаясь привлечь внимание властей, чтобы те активнее решали проблему. Участники протеста требовали мэра Бориса Филатова*, но он так не соизволил выйти к людям.На прошлой неделе Минобороны РФ заявляло об ударе по "Южмашу", который находится рядом с улицей Рабочей, которую перекрыли люди. По сообщениям местных жителей, протест вызвала информация о том, что ремонт не производится. "Бездействие властей и отсутствие реальной информации довели до отчаяния в Днепропетровске", - комментирует ситуацию местная жительница Инга Власенко.По сообщениям местного сайта "056.ua", настроения в городе достаточно нервозные в связи с отключениями света, а уличный протест привел к серии конфликтов между жителями, полицией и проезжающими водителями.В Центральной энергетической компании (ЦЭК), обслуживающей энергосистемы Днепропетровска, отказываются называть сроки устранения неполадок, ссылаясь не секретность в период военного положения. В компании пытаются развеять слухи, что нормальный график подачи электроэнергии смогут восстановить только через несколько месяцев.Последнее время региональные власти в Сумах, Чернигове и Харькове тоже требуют максимальной секретности информации относительно состояния объектов инфраструктуры, наличия электричества в этих регионах, чего ранее не наблюдалось даже после массированных ударов по энергетическим объектам. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая на днях призвала сограждан готовиться к блэкаутам и тяжелой зиме, что многие восприняли, как приговор украинской энергетической системе.Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев тоже предрекает массовые отключения света, отмечая при этом возросшую точность ударов российских дронов. "Враг, применяя разведывательные дроны, буквально охотится не только на места размещения наших элементов и систем ПВО и ПРО, он высматривает наши энергетические комплексы и уровень их защищенности. Буквально на этой неделе мы видели, насколько высокое разрешение и качество в этих видеокамерах, которые применяются на разведывательных дронах россиян", - печалится Селезнёв, подчеркивая, что россияне имеют абсолютно четкое представление относительно размещения и уровня защищенности украинских энергетических объектов.Определенный резонанс на этой неделе вызвала в Днепропетровске история украинского нацгвардейца Владислава Нагорного, показавшая людям все перегибы бессмысленной и беспощадной украинской пропаганды о "зверствах" РФ. С 2022 года украинские телеканалы пичкают зрителей историями "ужасов", которые происходят на новых территориях РФ. Ежедневно зрителя пичкают и россказнями о массовых "казнях" украинских военнопленных, чтобы запугать военнослужащих и не позволить им сдаваться в плен. Однако история Владислава Нагорного превосходит образцы даже геббельсовской пропаганды.Как сообщает украинское издание "Громадське", нацгвардеец Нагорный попал в плен в середине августа возле села Миролюбовка. После чего его вместе семью другими пленными якобы казнили. По его же словам, ему связали руки, перерезали горло, сбросили в яму, а яму засыпали мусором. С перерезанным горлом он нашел кусок стекла, разрезал веревку, перемотал себе горло тряпкой, а затем пять дней полз к позициям ВСУ. 29 августа он рассказал об этом с перерезанным горлом украинской прокуратуре, находясь в больнице имени Мечникова в Днепропетровске. Его интервью записывали также для фильма главврача больницы (и лидера фракции "Слуг народа" в горсовете) Сергея Рыженко, который снимают для презентации на Западе, чтобы запугивать европейских обывателей.Однако уже 30 августа Нагорный сбежал из больницы в одном нижнем белье, хотя днём ранее в СМИ рассказывали, что с перерезанным горлом он не мог даже самостоятельно дышать. Искали его три дня, в течение которых мужчина прятался у знакомых. Беглеца нашли, он продолжил давать показания, которые обросли новыми невероятными подробностями, которые, если им верить, стократно превосходят человеческие возможности. В пабликах Днепропетровска высказывают подозрения, что "герой" просто дезертировал с позиций, с перепугу наговорил много несуразностей, которые подхватила и разнесла украинская пропаганда.История чем-то перекликается с пропагандистскими перлами о "героической борьбе" с русскими, которые сочиняли герои Ярослава Гашека в "Похождениях бравого солдата Швейка" для своего австрийского начальства. "Мы должны подготовить про запас небольшие эпизоды, свидетельствующие о нашем беспримерном героизме… Например, взрывом вражеского фугаса одному из наших взводных, скажем, двенадцатой или тринадцатой роты, оторвёт голову… Голова отлетит, но тело сделает ещё несколько шагов, прицелится и выстрелом собьёт вражеский аэроплан", - сочиняли сотоварищи Швейка, предвосхищая невероятные истории украинских пропагандистов из Днепропетровска.* внесён в РФ в список террористов и экстремистовЧитайте также: Одесса встречает День города в оккупации, радуясь убийству Парубия

днепр

россия

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, днепр, россия, днепропетровск, юрий нагорных, трамп и зеленский, слуга народа, генштаб, вооруженные силы украины, владислав селезнев