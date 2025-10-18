https://ukraina.ru/20251018/dorogoe-udovolstvie-leonov-o-tom-pochemu-yadernyy-arsenal-frantsii--eto-tolko-ambitsii-1070081731.html

"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции

Ядерный арсенал Франции является продуктом национальной гордости и суверенной политики, но статус Парижа как самостоятельной ядерной державы остается ограниченным из-за колоссальных затрат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов

Комментируя вопрос об отдельной ядерной доктрине Франции, Леонов отметил, что "Франция — это не отдельный крупный ядерный игрок". Он пояснил, что решение Парижа создать свое оружие было продиктовано национальными амбициями. "И пока у них были деньги, они построили флот и создали ядерное оружие", — добавил Леонов, подчеркнув экономический аспект. Но при этом подчеркнул, что создание и поддержание ядерного щита требует огромных ресурсов. "Это очень дорогое удовольствие", — констатировал Леонов.Таким образом, несмотря на формальную возможность независимо от НАТО принимать решение о применении ядерного оружия, реальный вес Франции в ядерном клубе определяется не столько суверенной волей, сколько экономическими возможностями, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.

