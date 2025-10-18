"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции - 18.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251018/dorogoe-udovolstvie-leonov-o-tom-pochemu-yadernyy-arsenal-frantsii--eto-tolko-ambitsii-1070081731.html
"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции
"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции - 18.10.2025 Украина.ру
"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции
Ядерный арсенал Франции является продуктом национальной гордости и суверенной политики, но статус Парижа как самостоятельной ядерной державы остается ограниченным из-за колоссальных затрат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
2025-10-18T04:20
2025-10-18T04:20
новости
франция
париж
украина
украина.ру
нато
ядерное
ядерное оружие
вооружения
французы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_711d4ed437ef4a0690463cc33950434d.jpg
Комментируя вопрос об отдельной ядерной доктрине Франции, Леонов отметил, что "Франция — это не отдельный крупный ядерный игрок". Он пояснил, что решение Парижа создать свое оружие было продиктовано национальными амбициями. "И пока у них были деньги, они построили флот и создали ядерное оружие", — добавил Леонов, подчеркнув экономический аспект. Но при этом подчеркнул, что создание и поддержание ядерного щита требует огромных ресурсов. "Это очень дорогое удовольствие", — констатировал Леонов.Таким образом, несмотря на формальную возможность независимо от НАТО принимать решение о применении ядерного оружия, реальный вес Франции в ядерном клубе определяется не столько суверенной волей, сколько экономическими возможностями, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251012/esli-ukraina--strana-poligon-to-yadernyy-udar-po-ney-vyglyadit-vpolne-logichno-eksperty-o-proiskhodyaschem-1069981351.html
франция
париж
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1694:1270_1920x0_80_0_0_48b54b36e9aea1dcf9efb58ac549b45b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, париж, украина, украина.ру, нато, ядерное, ядерное оружие, вооружения, французы, эксперты, аналитики, военный эксперт
Новости, Франция, Париж, Украина, Украина.ру, НАТО, ядерное, Ядерное оружие, вооружения, французы, эксперты, аналитики, военный эксперт

"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции

04:20 18.10.2025
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
Читать в
ДзенTelegram
Ядерный арсенал Франции является продуктом национальной гордости и суверенной политики, но статус Парижа как самостоятельной ядерной державы остается ограниченным из-за колоссальных затрат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Комментируя вопрос об отдельной ядерной доктрине Франции, Леонов отметил, что "Франция — это не отдельный крупный ядерный игрок". Он пояснил, что решение Парижа создать свое оружие было продиктовано национальными амбициями.
"Дело в том, что французы в свое время, влекомые национальной гордостью, решили, что неплохо было бы обзавестись ядерным оружием на фоне того, что происходит в мире", — сказал эксперт.
"И пока у них были деньги, они построили флот и создали ядерное оружие", — добавил Леонов, подчеркнув экономический аспект. Но при этом подчеркнул, что создание и поддержание ядерного щита требует огромных ресурсов. "Это очень дорогое удовольствие", — констатировал Леонов.
Таким образом, несмотря на формальную возможность независимо от НАТО принимать решение о применении ядерного оружия, реальный вес Франции в ядерном клубе определяется не столько суверенной волей, сколько экономическими возможностями, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Зеленский, ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
12 октября, 06:11
Если Украина – страна-полигон, то ядерный удар по ней выглядит вполне логично. Эксперты о происходящемВ украинском экспертном сообществе обсуждают, нужен ли Зеленскому ядерный удар по Украине, спасёт ли режим какое-нибудь "чудо-оружие" и сколько ещё продлится агония.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияПарижУкраинаУкраина.руНАТОядерноеЯдерное оружиевооруженияфранцузыэкспертыаналитикивоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
05:40Ростислав Ищенко: Запад готовится к "горячей войне" с Россией к 2030 году в рамках долгого конфликта
05:30Эксперт про передачу Киеву "Томагавков": "К весне США смогут обеспечить Украине залп из 10-15 ракет"
05:20"Не могут действовать поодиночке": военный эксперт раскрыл, в чем главная слабость армии НАТО
05:10Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США
05:00Может ли Запад открыть в Закавказье второй фронт против России — мнение эксперта
04:50"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе
04:40Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО
04:30"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине
04:24Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции
04:10Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"
04:00"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
03:41Трамп назвал причину продолжения шатдауна
03:26В номерах отеля в Сириусе всем рекомендовали спуститься в лобби из-за воздушной тревоги
03:16Временные ограничения на полёты ввели уже в семи аэропортах России. Сводка по угрозам БПЛА к этому часу
02:57Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план
02:26Фиаско Зеленского, нищета украинских пенсионеров и русские шнурки. Итоги 17 октября
01:57Сочи отражает налёт дронов, закрыты два аэропорта. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
01:01На операционном столе умер мужчина, атакованный украинским БПЛА в Белгородской области
Лента новостейМолния