https://ukraina.ru/20251011/pavel-leonov-yadernaya-provokatsiya-ukrainy-vozmozhna-tolko-v-glubine-rossii-chtoby-postradali-odni-1069947216.html

Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские

Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские - 11.10.2025 Украина.ру

Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские

Как показывает практика, то что поставляет Запад на Украину, сначала оказывает неприятный эффект, потом мы учимся с этим бороться. Но и нам есть что поставить за рубеж. У нас есть и противокорабельные ракеты, и контейнерные комплексы. Идея с морскими ЧВК витает в воздухе, потому что отстаивать интересы страны необходимо, и на море тем более.

2025-10-11T06:30

2025-10-11T06:30

2025-10-11T06:30

интервью

сша

китай

россия

дональд трамп

владимир путин

нато

чвк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055807639_95:16:834:431_1920x0_80_0_0_1b4050afb136b3c26496035530c38b6b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов.Североатлантический альянс начинает ежегодные военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия. Маневры стартуют 13 октября, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.- Павел, в чем заключается концепция ядерного сдерживания НАТО?- Начнем с самого главного. Это ежегодные учения, ничего сверхъестественного не планируется. Так же до этого натовцы проводили учения с практическим применением химического оружия. Но это не значит, что они его планируют использовать.Военные учения — это средство поддержания боеготовности своих сил и проверки, все ли нормально, не раздаются ли какие-нибудь тревожные звоночки. Сами натовцы заявляют, что эти учения не направлены против кого-то, это дежурная фраза на официальном уровне.Неофициально мы понимаем, что им необходимо отработать коллективные действия, потому что силы НАТО не могут действовать по одиночке. Пример — это авианосная группа Великобритании, которая состоит из британского авианосца, а корабли эскорта все натовские.Только крупный игрок может действовать самостоятельно. В старые времена это были США и СССР. Сейчас это США и Россия, потому что только у нас есть крупные полигоны, на которых можно отыгрывать учения такого формата.К в тройку лидеров добавляется Китай, который тоже начинает заниматься массовыми учениями. Надо отметить, что у НАТО есть план по стандартизации средств связи и управления. И это они тоже будут отрабатывать.- Если не ошибаюсь, руководство Франции может независимо от структур НАТО принимать решение о применении ядерного оружия.- У Франции отдельная ядерная доктрина. Но Франция — это не отдельный крупный ядерный игрок. Дело в том, что французы в свое время, влекомые национальной гордостью, решили, что неплохо было бы обзавестись ядерным оружием на фоне того, что происходит в мире. И пока у них были деньги, они построили флот и создали ядерное оружие. Это очень дорогое удовольствие.- Может ядерный клуб пополниться за счет Швеции, где идут дебаты о том, следует ли королевству взяться за создание собственного ядерного оружия?- Швеция могла вступить в ядерный клуб еще в конце 40-х – начале 50-х годов. Они планировали, что у них будет своя ядерная программа производства оружейного плутония и всех необходимых составляющих. У них даже проект реактора, который давал бы электричество (мирный шведский атом) и еще немножко оружейных материалов.И во время Холодной войны шведы неоднократно задумывались, чтобы вступить в ядерный клуб. Но выяснилось, что это очень дорого даже во времена Холодной войны, когда можно было проявить лояльность, чтобы тебе бы помогли. Но главный вопрос, какой во всем этом смысл?В годы Холодной войны ядерное оружие было ультимативным средством, которое показывало, что во время всеобщей войны достанется всем, лучше не провоцировать.Сейчас ситуация складывается так, что ядерное оружие — это средство отстаивания суверенитета и вполне возможно, что какие-то шаги будут предприняты. Но это теория, а на практике самый главный вопрос - откуда они возьмут деньги на эту ядерную программу?- Китайский фактор влияет на обеспокоенность европейцев и американцев? То есть если Китай нарастит количество боеголовок, насколько сильно это изменит баланс сил и поменяет политику сдерживания США?- Для США Китай и так основной противник, поэтому в таком случае будут аккуратные намеки и игрища. Но даже если США вышли из договора ДРСМД, это не значит, что все пустоты в их системе вооружений будут закрыты ракетными комплексами. Все это надо будет обкатывать, испытывать. Самый банальный вопрос – где взять людей и технику для укомплектования этих ракетных бригад?И в противостоянии США и Китая я бы скорее ставил на то, что какая-то риторика может быть весьма агрессивной. Китай отстаивает свою политику, США свою. Но более здравой и разумной идеей будет попытка договориться, потому что все-таки Китай слишком сильно встроен в мировую экономику. Более того вдруг выяснилось, что иметь маленькое собственное производство иногда полезно. И пока европейцы займутся своей промышленностью, пройдет еще несколько лет в лучшем случае, причем какие-то узкие места они смогут ликвидировать.Поэтому я бы не делал долгосрочных прогнозов на тему того, что Китай будет оказывать сильное влияние на политику ядерного сдерживания. Да, он будет развивать ядерные силы и средства. Да, он будет торговаться по этому поводу с США. Но принципиально картина от этого не изменится, потому что у европейцев не появится много ядерного оружия.Как и в годы Холодной войны, большая часть ядерного оружия, размещенного в Европе, - американское. Так исторически сложилось. Единственное исключение – Франция.- Недавно Трамп назвал предложения Владимира Путина по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом российский президент отметил, что отказ США не будет критичен для России. Смогут ли Россия и США договориться?- Договор, подписанный двумя сторонами, выгоден этим двум сторонам. Но, как вы справедливо заметили, было бы неплохо включить туда и Китай. И, возможно, это будет новая инициатива Белого дома, как раз в порядке миротворческих инициатив и Трампа, и нашего президента. США будут бороться с Китаем в Тихоокеанской сфере процветания, поэтому было бы разумно увязать и Китай, и США в единую систему сдержек и противовесов.- Может ли система сдержек и противовесов включать в себя ядерные испытания? Президент отметил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Может, нам стоит превентивно такие испытания провести, чтобы неповадно было нашим недругам?- Такие испытания проводятся не для того, чтобы кому-то что-то продемонстрировать. Это уже не первое применение ядерного оружия. Цели могут быть практические или научные.Главный вопрос – зачем? Показать, что мы можем? Учитывая ценник на ядерное оружие, это способ потратить деньги. Демонстрировать свою готовность и то, что заряд сработает? Это доказывать никому не надо. Вопрос в целесообразности такого рода показушных мероприятий.- Представитель США в НАТО Уиттакер сказал, что США есть такое оружие, которое заставит, если его предоставить Украине, Россию сесть за стол переговоров. Если откинуть угрожающую риторику, что это может быть? Гиперзвук, работы над которым идут в США?- Гиперзвук, который они разрабатывают, им, конечно, хотелось бы протестировать где-то, кроме своих полигонов. Сейчас США пытаются деньги вернуть обратно в страну и направить их на развитие. И все программы перевооружения Украины направлены на то, чтобы открыть какие-то производства в США и в Европе, те же снаряды, например.Но как показывает практика, то, что поставляет Запад на Украину, сначала оказывает неприятный эффект, потом мы учимся с этим бороться. Но и нам есть что поставить за рубеж. У нас есть и противокорабельные ракеты, и контейнерные комплексы. Идея с морскими ЧВК витает в воздухе. И я думаю, что когда-нибудь до этого дойдут, потому что отстаивать интересы страны необходимо, и на море тем более. Что нам мешает отстаивать свои интересы в мире не только с помощью риторики, но и с помощью конкретных действий?Так что вопрос предоставления оружия всегда обоюдоострый. И самым ярким примером здесь может быть политика США, которые накачивали индонезийскую армию оружием, а потом одновременно поставляли оружие и советников индонезийским повстанцам, потому что в какой-то момент им показалось, что индонезийская армия — это недостаточно серьезное вложение сил и средств.На грабли с поставками оружия американцы уже наступали. Они поставили оружие в Афганистан для того, чтобы тот боролся с СССР. И потом США героически боролись со своими же запасами оружия.- Кстати, в Киеве стали возводить радиационные укрытия. Украинская власть всерьез рассматривает возможность какого-то ограниченного ядерного удара или более крупного конфликта?- Это украинская риторика, направленная на то, чтобы, во-первых, держать свое население под контролем и слегка их запугивать, а во-вторых, на то, чтобы показать миру, смотрите, какие плохие русские, мы тут на всякий случай строим противорадиационные убежища.- Малая беспилотная авиация переживает бурное развитие в последние годы. Могут ли беспилотники быть использованы для доставки ядерных зарядов малой мощности?- Вопрос применения ядерного оружия — это не вопрос применения в чистом виде технических средств. Это вопрос очень большой политики. Сделать так можно с тех пор, как ядерное оружие стало компактным и транспортабельным, это так называемые ядерные ранцы (расхожее наименование малогабаритного диверсионного боеприпаса – ред.). Втихаря такое устройство доставить всегда получится. Но после этого последует немедленная политическая реакция.Иран мог сделать ядерное оружие еще много лет назад. Но он этим не занимался, так как в стране, где не выстроена вертикаль власти, вопрос контроля над ядерным оружием стоит очень остро.То есть вопрос применения ядерного оружия, это вопрос политических последствий. И поскольку у людей, как правило, есть инстинкт самосохранения, я имею в виду нормальных людей, то жить в радиоактивной пустыне никто не хочет. Разовым применением ограничиться не удастся.Ограниченный ядерный конфликт - это очень странная фраза. Он возможен только в том случае, если это будут замыкающие члены ядерного клуба, которые ничего из себя не представляют. А таких нет. То есть ограниченный ядерный конфликт таковым останется, только если это будет драка каких-нибудь туземцев на островах в Тихом океане.И если Украина сейчас задумает ядерную провокацию, подорвет какой-нибудь маломощный ядерный заряд якобы из советских запасов, что, кстати, по расщепляющим материалам можно будет определить, то теоретически сделает это в глубине территории России, чтобы никто не пострадал, кроме русских. Предсказывать реакцию России в таком случае не берусь.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы

https://ukraina.ru/20251010/vladimir-vasilev-obdelennyy-premiey-tramp-mozhet-otygratsya-na-irane-i-pomoch-tomagavkami-ukraine--1069938731.html

https://ukraina.ru/20251007/yuriy-knutov-rossiya-nachinaet-masshtabnuyu-operatsiyu-v-donbasse-poka-nato-gotovitsya-k-vvodu-voysk-na-1069719297.html

https://ukraina.ru/20251009/chto-budet-esli-ukraine-dadut-tomagavki-ivannikov-o-novoy-faze-konflikta-i-otvete-rossii--1069864226.html

сша

китай

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, китай, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, чвк, украина