Орлов: При Трампе Украина получила разрешение наносить удары по всей территории России
При администрации Дональда Трампа Киев получил разрешение наносить удары по всей России, при этом Пентагон действует как штаб, координируя удары ВСУ с базы в Рамштайне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
По словам Орлова, будучи президентом США, "дедушка Байден" (экс-президент США Джо Байден. — Ред.) разрешал удары только по приграничным района России.
Однако ситуация кардинально изменилась с приходом новой американской администрации. "А при [президенте США Дональде] Трампе Украина начала получать полномасштабные разведданные с разрешением наносить удары по всей территории Российской Федерации", — констатировал Орлов.
Эксперт подчеркнул, что Пентагон давно и серьезно вовлечен в конфликт на Украине. "Американцы работают штабом, который организует ведение боевых действий со стороны нашего противника", — заявил собеседник издания.
Он уточнил, что координация ударов по российской территории ведется с передового командного пункта на американской базе Рамштайн в Германии.
Таким образом, как резюмировал Владимир Орлов, конфликт, который нынешний президент США называл "войной Байдена", теперь по факту стал "войной Трампа".
