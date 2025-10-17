Орлов: При Трампе Украина получила разрешение наносить удары по всей территории России - 17.10.2025 Украина.ру
При администрации Дональда Трампа Киев получил разрешение наносить удары по всей России, при этом Пентагон действует как штаб, координируя удары ВСУ с базы в Рамштайне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
По словам Орлова, будучи президентом США, "дедушка Байден" (экс-президент США Джо Байден. — Ред.) разрешал удары только по приграничным района России. Однако ситуация кардинально изменилась с приходом новой американской администрации. "А при [президенте США Дональде] Трампе Украина начала получать полномасштабные разведданные с разрешением наносить удары по всей территории Российской Федерации", — констатировал Орлов.Эксперт подчеркнул, что Пентагон давно и серьезно вовлечен в конфликт на Украине. "Американцы работают штабом, который организует ведение боевых действий со стороны нашего противника", — заявил собеседник издания. Он уточнил, что координация ударов по российской территории ведется с передового командного пункта на американской базе Рамштайн в Германии.Таким образом, как резюмировал Владимир Орлов, конфликт, который нынешний президент США называл "войной Байдена", теперь по факту стал "войной Трампа".Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне специальной военной операции — Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы".
При администрации Дональда Трампа Киев получил разрешение наносить удары по всей России, при этом Пентагон действует как штаб, координируя удары ВСУ с базы в Рамштайне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
По словам Орлова, будучи президентом США, "дедушка Байден" (экс-президент США Джо Байден. — Ред.) разрешал удары только по приграничным района России.
Однако ситуация кардинально изменилась с приходом новой американской администрации. "А при [президенте США Дональде] Трампе Украина начала получать полномасштабные разведданные с разрешением наносить удары по всей территории Российской Федерации", — констатировал Орлов.
Эксперт подчеркнул, что Пентагон давно и серьезно вовлечен в конфликт на Украине. "Американцы работают штабом, который организует ведение боевых действий со стороны нашего противника", — заявил собеседник издания.
Он уточнил, что координация ударов по российской территории ведется с передового командного пункта на американской базе Рамштайн в Германии.
Таким образом, как резюмировал Владимир Орлов, конфликт, который нынешний президент США называл "войной Байдена", теперь по факту стал "войной Трампа".
Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне специальной военной операции Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы".
Лента новостейМолния