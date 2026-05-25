Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского

Украина лихорадочно ищет возможность эскалировать конфликт с Россией. В ход идут как привычные средства, вроде попыток ударов по Москве и атаки на гражданские объекты (общежитие колледжа в ЛНР), так и относительно новые. Так, всю прошедшую неделю Зеленский выдавал антибелорусские заявления и даже пригрозил соседней республике превентивным ударом

2026-05-25T06:20

Зеленский пишет сценарииКиевский режим не в первый раз за последнее время устраивает медийные провокации против Белоруссии и её лидера Александра Лукашенко. Тогда это связывали с потеплением в отношениях между Минском и Вашингтоном (приглашение Белоруссии в Совет мира, назначение спецпосланника президента США по Белоруссии, частичное снятие санкций, амнистия для ряда белорусских заключённых, кого на Западе было принято считать "политическими"). Такой поворот для Украины был крайне нежелательным, так как ослаблял единый западный фронт против РФ и её союзницы Белоруссии и создавал прецедент с отменой, пусть и очень ограниченной, санкций, что в будущем могло произойти и с Россией. Поэтому-то пошли с подачи Владимира Зеленского гулять мифы о том, что Белоруссия якобы страстно желает быть втянутой в украинский конфликт.Теперь же эта риторика со стороны Киева перешла на новый уровень. Теперь уже прямо представители украинских властей заявляют, что фиксируют подготовку российского наступления с белорусской территории. В минувшую среду, 20 мая, Зеленский провёл заседание Ставки — ключевого военно-политического руководства страны. Каких-либо доказательств таких российских планов, разумеется, приведено не было. Любому, впрочем, ясно: если такие планы и есть, то соответствующими данными должна располагать разведка, а осуществлять скрытую переброску войск для формирования ударных соединений на новом направлении в современных условиях практически нереально. Тем не менее запущенная Зеленским дезинформация выродилась в целую кампанию. Он же вскоре озвучил информацию, согласно которой РФ якобы готовит мобилизацию 100 тыс. человек. На этот раз он связал это с недавним решением президента Владимира Путина об упрощённой выдаче российского гражданства жителям непризнанного Приднестровья."Приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов — плюс 100 тысяч человек. Считаем, что по состоянию на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно относительно Приднестровского региона Молдовы", — написал он в своём телеграм-канале.На этом Зеленский не остановился и заявил, что у командования российской армии есть "пять сценариев расширения войны через север Украины" и что Киев намерен этому противодействовать. Каких-либо подробностей и в чём состоят эти сценарии, он традиционно умолчал. Интересно, что ещё за неделю до этого слухи о планируемом наступлении ВС РФ через Белоруссию опровергла… сама украинская сторона. Так, бывший командующий Объединёнными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что ВСУ не фиксируют концентрацию российских войск на этом направлении.От заявлений киевский режим перешёл и к конкретным шагам. В четверг, 21 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что усиливает контроль на границе с Белоруссией из-за угрозы "агрессивных действий или операций" со стороны РФ и РБ. "В первую очередь работа будет направлена на недопущение проникновения врага в районы приграничья, совершение диверсионно-террористических проявлений, ведение подрывной и разведывательной деятельности, других военных преступлений", — говорилось в сообщении спецслужбы. Данная мера касается Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской и Черниговской областей.Единственный случай, когда Белоруссия готова воеватьНа заявления с Украины отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он снова повторил, что его страна вступит в конфликт только в случае прямой военной агрессии против неё. "Вы заметили, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идёт из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, услышали вы это из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока", — процитировали его 21 мая белорусские СМИ.Нет никакой необходимости для Белоруссии втягиваться в войну, продолжил глава государства. "Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае — если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", — сказал Лукашенко. По его словам, он готов встретиться с Зеленским. "Если он хочет о чём-то поговорить, посоветоваться или ещё что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чём разговаривать, а с Украиной нет о чём…", — отметил белорусский президент.В Киеве от такого предложения открестились и в ответ анонсировали скорый визит на Украину Светланы Тихановской, которая продолжает на европейские деньги корчить из себя "легитимного президента Белоруссии"."Недавно мы увидели… заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской на Украину. Поэтому у нас есть с кем говорить обо всем спектре вопросов", - сказал глава украинского МИД Андрей Сибига.Зеленский, однако, на этом не успокоился. В своём очередном видео он снова высказался по Белоруссии и даже пригрозил республике превентивным ударом в случае атаки. "У нас есть способность для укрепления, есть способность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может быть угроза — и фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей", — сказал глава киевского режима. Место записи видео тоже было выбрано с намёком — для этого ролика Зеленский не пожалел времени и отправился в город Славутич в 6 км от границы с Белоруссией.Пиар или реальная подготовка к войне?Объяснений такой активности киевского режима вокруг ожидаемого "нападения" со стороны Белоруссии может иметь несколько. Первое, самое простое, — правящая на Украине группировка использует белорусский кейс для отвлечения внимания внутри страны на фоне громких коррупционных скандалов, в которые замешаны ближайшие соратники Зеленского. Этой версии придерживается бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Что следует из этого? Что это пиар-акция Зеленского, которому надо держать народ в напряжении, и не больше. На мой взгляд, это болтовня. Зеленский делает такие громкие заявления, чтобы перекрыть коррупционный скандал вокруг самого себя", — написал он на днях в своих соцсетях.Второй вариант — почти что фантастический: Россия и/или Белоруссия действительно готовят наступление с этого направления. Если абстрагироваться от украинского мифотворчества, то никаких признаков этого не видно. Белорусская армия слишком мала, чтобы самостоятельно проводить такие операции, а признаков переброски значительных российских сил к белорусско-украинской границе нет в настоящий момент никаких. Теоретически России было бы выгодно обозначать угрозу на этом направлении, чтобы отвлечь подразделения ВСУ от других, более важных направлений, однако даже этого сейчас не наблюдается. Не осуществляются с территории Белоруссии и ракетные или дроновые пуски по Украине, что тоже могло бы помочь ВС РФ нарастить эффективность своих ударов по украинским объектам. Да и для самой Белоруссии полноценное участие в боевых действиях будет означать риски получить дроновые удары по своим предприятиям и НПЗ, чего в Минске вряд ли желают, тем более на фоне переговоров с американцами о дальнейшем ослаблении западной санкционной удавки.В таком случае остаётся один вариант с различными сценариями — киевский режим намеренно развязывает антибелорусскую кампанию и даже, может быть, намерен атаковать республику. С последним последуют очевидные проблемы — это будет однозначная военная агрессия, которую прикрыть вряд ли смогут даже ультралояльные симпатизанты Украины. Это бы сработало в случае определённой провокации, когда Белоруссию обвинят в каком-нибудь ударе или "вторжении" на украинскую территорию и это можно было бы использовать как повод для атаки, но такой повод должен быть железобетонным, организовать такое сейчас вряд ли возможно.Остаётся вариант, где вся эта информационная вакханалия вокруг Белоруссии запущена с целью не допустить налаживания отношений Лукашенко и Дональда Трампа, Белоруссии и США, ослабления антибелорусских санкций и т. д. Если это так, то реальных военных приготовлений нет как в Белоруссии, так и на Украине, следовательно, вся развязанная Зеленским шумиха является лишь частью общей антибелорусской кампании Киева и ничем больше. Это тем не менее не означает, что Зеленский и его окружение не попробуют перевести всю ситуацию в военную плоскость, поэтому недавние российско-белорусские ядерные учения явно не являются в этом контексте лишними.О том, как на Украине имитируют борьбу с коррупцией - в материале Коррупция как основа государства. Почему взяточников на Украине отпускают с миром.

2026

Павел Котов

