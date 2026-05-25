"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
Применять тактическое ядерное оружие против рассредоточенных подразделений ВСУ сейчас — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Уничтожать мосты тоже бесполезно, поскольку обе стороны умеют быстро возводить переправы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев
"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ

Применять тактическое ядерное оружие против рассредоточенных подразделений ВСУ сейчас — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Уничтожать мосты тоже бесполезно, поскольку обе стороны умеют быстро возводить переправы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев
Отвечая на вопрос о гипотетическом использовании тактического ядерного оружия против мостов, электростанций и других крупных статичных целей, эксперт заявил:
"ТЯО своевременно было бы применять в 2022-23 году в ответ на любую помощь извне. Для нанесения ударов по Бескидскому тоннелю, военному полигону под Львовом, по местам сосредоточения войск, мостам", — пояснил Терентьев.
По словам собеседника Украина.ру, сейчас нанесение ядерного удара по подразделениям ВСУ — это стрельба из пушки по воробьям, поскольку они рассредоточены и не представляют интересной цели для применения ядерного оружия.
Уничтожать мосты на сегодняшний день бесполезно, отметил эксперт. "Обе стороны овладели практикой быстрого возведения любых переправ через крупные реки", — добавил Терентьев.
"Единственная область, где может применяться ядерное оружие, это точно выверенные места сосредоточения сил противовоздушной обороны вокруг Киева, места базирования украинской авиации, складирования боеприпасов", — резюмировал Вячеслав Терентьев.
