"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ

Применять тактическое ядерное оружие против рассредоточенных подразделений ВСУ сейчас — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Уничтожать мосты тоже бесполезно, поскольку обе стороны умеют быстро возводить переправы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев

2026-05-25T05:00

Отвечая на вопрос о гипотетическом использовании тактического ядерного оружия против мостов, электростанций и других крупных статичных целей, эксперт заявил:"ТЯО своевременно было бы применять в 2022-23 году в ответ на любую помощь извне. Для нанесения ударов по Бескидскому тоннелю, военному полигону под Львовом, по местам сосредоточения войск, мостам", — пояснил Терентьев.По словам собеседника Украина.ру, сейчас нанесение ядерного удара по подразделениям ВСУ — это стрельба из пушки по воробьям, поскольку они рассредоточены и не представляют интересной цели для применения ядерного оружия.Уничтожать мосты на сегодняшний день бесполезно, отметил эксперт. "Обе стороны овладели практикой быстрого возведения любых переправ через крупные реки", — добавил Терентьев."Единственная область, где может применяться ядерное оружие, это точно выверенные места сосредоточения сил противовоздушной обороны вокруг Киева, места базирования украинской авиации, складирования боеприпасов", — резюмировал Вячеслав Терентьев.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.Также про террористический удар по студенческому общежитию в Старобельске — в материале "Спонсоры детоубийства. Елена Маркосян об атаке ВСУ на колледж в Старобельске и кровожадности Европы" на сайте Украина.ру.

