ВС РФ наращивают давление на трех направлениях, освобождены новые территории
Российские войска продолжают методичное продвижение сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Российские войска продолжают методичное продвижение сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Штурмовые подразделения группировки "Север" фиксируют новые успехи в Харьковской и Сумской областях, а также на Изюмском направлении.
Харьковское приграничье: освобождено Рыбалкино Бойцы группировки "Север" установили полный контроль над населенным пунктом Рыбалкино. Потеря этого села для ВСУ означает дальнейшее ослабление оборонительных позиций на Харьковщине, где российские подразделения планомерно выдавливают противника.
Изюмское направление: прорыв к Новоплатоновке. Наши войска продвинулись и заняли позиции на окраине населенного пункта Новоплатоновка. В результате успешных штурмовых действий освобождено 3,6 квадратных километра территории. Противник отступает, теряя опорные точки.
Сумское приграничье: лесной прорыв Штурмовые подразделения группировки "Север" наращивают давление и на сумском направлении. По данным канала DIVGEN, бойцы продвигаются в районе Запселья и в лесных массивах севернее села.
ВСУ пытаются цепляться за лесополосы, но теряют инициативу.
Тем временем на Брянскую область вновь обрушилась угроза с воздуха: врио губернатора Егор Ковальчук объявил беспилотную опасность.
