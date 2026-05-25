Симоньян объяснила, почему некоторые иностранные журналисты не поехали в Старобельск
Симоньян объяснила, почему некоторые иностранные журналисты не поехали в Старобельск

02:29 25.05.2026 (обновлено: 02:35 25.05.2026)
 
© РИА Новости . RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Журналисты телеканалов Би-би-си и CNN отказались ехать на место трагедии в колледже в Старобельске, потому что предпочитают не знать о последствиях преступлений ВСУ, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом 24 мая сообщает информационная служба "Вести"
Украинские беспилотники ночью в пятницу нанесли удар по общежитию педагогического колледжа в Старобельске, в котором находились 86 учащихся. В результате взрывов и последующего обрушения здания погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. По приглашению России в воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
"BBC отказалось ехать, CNN сообщило, что они в отпуске — московское бюро CNN. Даже, к сожалению, из арабского мира некоторые журналисты, которым было предложено ехать, отказались. Потому что зачем в это вмешиваться — наша хата с краю, я ничего не знаю. Люди предпочитают не знать", — сказала Симоньян.
По её словам, в Китае сюжеты о трагедии в Старобельске собирают сотни миллионов просмотров.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя произошедшее, заявил, что Европе в ходе будущих переговоров с Россией всё равно придется признать военные преступления киевского режима.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины. Иностранные журналисты описали впечатления от визита в Старобельск - подробнее в публикации Цели удара возмездия, что увидели иностранные журналисты в Старобельске. Итоги 24 мая.
