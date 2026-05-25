США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT
США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на иностранные СМИ в ночь на 25 мая сообщает РИА Новости
03:22 25.05.2026 (обновлено: 03:24 25.05.2026)
"США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива", — цитирует агентство публикацию газеты New York Times.
Издание отмечает, что детали договоренности пока неясны, как быстро удастся нормализовать движение судов через заблокированную акваторию неизвестно. Также непонятно, предполагает ли это соглашение сохранение за иранской стороной контроля над проливом.
По утверждению Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию, который предполагает продолжение перемирия и обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие.
Однако иранское агентство Tasnim заявило, что предыдущие сообщения являются неверным толкованием текста предварительного договора. Проект соглашения вместо перемирия касается прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан. Вопросы Ормузского пролива и морской блокады будут рассмотрены в течение 30 дней. Переговоры по ядерной программе запланированы на отдельный 60-дневный период.
24 мая Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы вступить в переговоры по ядерной программе Ирана, если Тегеран вновь откроет Ормузский пролив. При этом он подчеркнул, что если переговоры США с Ираном не сработают, в этом будет вина исключительно Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности ещё не полностью согласованы, но стороны продолжают обсуждать детали и скоро объявят о них.