США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT - 25.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260525/ssha-i-iran-dostigli-printsipialnogo-soglasiya-po-ormuzskomu-prolivu--nyt-1079366750.html
США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT
США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT - 25.05.2026 Украина.ру
США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT
США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на иностранные СМИ в ночь на 25 мая сообщает РИА Новости
2026-05-25T03:22
2026-05-25T03:24
украина.ру
новости
сша
иран
тегеран
дональд трамп
марко рубио
new york times
ближний восток
ормуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078644778_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_f1cf6d5ec7d25c540329c7323cb6559d.jpg
"США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива", — цитирует агентство публикацию газеты New York Times.Издание отмечает, что детали договоренности пока неясны, как быстро удастся нормализовать движение судов через заблокированную акваторию неизвестно. Также непонятно, предполагает ли это соглашение сохранение за иранской стороной контроля над проливом.По утверждению Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию, который предполагает продолжение перемирия и обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие.Однако иранское агентство Tasnim заявило, что предыдущие сообщения являются неверным толкованием текста предварительного договора. Проект соглашения вместо перемирия касается прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан. Вопросы Ормузского пролива и морской блокады будут рассмотрены в течение 30 дней. Переговоры по ядерной программе запланированы на отдельный 60-дневный период.24 мая Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы вступить в переговоры по ядерной программе Ирана, если Тегеран вновь откроет Ормузский пролив. При этом он подчеркнул, что если переговоры США с Ираном не сработают, в этом будет вина исключительно Тегерана.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности ещё не полностью согласованы, но стороны продолжают обсуждать детали и скоро объявят о них. Подробнее - в публикации Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
иран
тегеран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078644778_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_b8f8ec3bc925c52d9ef8d3b71c615723.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, иран, тегеран , дональд трамп, марко рубио, new york times, ближний восток, ормуз, война в иране, переговоры
Украина.ру, Новости, США, Иран, Тегеран , Дональд Трамп, Марко Рубио, New York Times, Ближний Восток, Ормуз, война в Иране, переговоры

США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT

03:22 25.05.2026 (обновлено: 03:24 25.05.2026)
 
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAГрузовые корабли в Ормузском проливе в районе Бендер-Аббаса
Грузовые корабли в Ормузском проливе в районе Бендер-Аббаса - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Читать в
ДзенTelegram
США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на иностранные СМИ в ночь на 25 мая сообщает РИА Новости
"США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива", — цитирует агентство публикацию газеты New York Times.
Издание отмечает, что детали договоренности пока неясны, как быстро удастся нормализовать движение судов через заблокированную акваторию неизвестно. Также непонятно, предполагает ли это соглашение сохранение за иранской стороной контроля над проливом.
По утверждению Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию, который предполагает продолжение перемирия и обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие.
Однако иранское агентство Tasnim заявило, что предыдущие сообщения являются неверным толкованием текста предварительного договора. Проект соглашения вместо перемирия касается прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан. Вопросы Ормузского пролива и морской блокады будут рассмотрены в течение 30 дней. Переговоры по ядерной программе запланированы на отдельный 60-дневный период.
24 мая Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы вступить в переговоры по ядерной программе Ирана, если Тегеран вновь откроет Ормузский пролив. При этом он подчеркнул, что если переговоры США с Ираном не сработают, в этом будет вина исключительно Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности ещё не полностью согласованы, но стороны продолжают обсуждать детали и скоро объявят о них. Подробнее - в публикации Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАИранТегеранДональд ТрампМарко РубиоNew York TimesБлижний ВостокОрмузвойна в Иранепереговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
04:15Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
04:00В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
Лента новостейМолния