https://ukraina.ru/20260525/ssha-i-iran-dostigli-printsipialnogo-soglasiya-po-ormuzskomu-prolivu--nyt-1079366750.html

США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT

США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT - 25.05.2026 Украина.ру

США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузскому проливу — NYT

США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на иностранные СМИ в ночь на 25 мая сообщает РИА Новости

2026-05-25T03:22

2026-05-25T03:22

2026-05-25T03:24

украина.ру

новости

сша

иран

тегеран

дональд трамп

марко рубио

new york times

ближний восток

ормуз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078644778_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_f1cf6d5ec7d25c540329c7323cb6559d.jpg

"США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива", — цитирует агентство публикацию газеты New York Times.Издание отмечает, что детали договоренности пока неясны, как быстро удастся нормализовать движение судов через заблокированную акваторию неизвестно. Также непонятно, предполагает ли это соглашение сохранение за иранской стороной контроля над проливом.По утверждению Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию, который предполагает продолжение перемирия и обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие.Однако иранское агентство Tasnim заявило, что предыдущие сообщения являются неверным толкованием текста предварительного договора. Проект соглашения вместо перемирия касается прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан. Вопросы Ормузского пролива и морской блокады будут рассмотрены в течение 30 дней. Переговоры по ядерной программе запланированы на отдельный 60-дневный период.24 мая Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы вступить в переговоры по ядерной программе Ирана, если Тегеран вновь откроет Ормузский пролив. При этом он подчеркнул, что если переговоры США с Ираном не сработают, в этом будет вина исключительно Тегерана.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности ещё не полностью согласованы, но стороны продолжают обсуждать детали и скоро объявят о них. Подробнее - в публикации Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

тегеран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, иран, тегеран , дональд трамп, марко рубио, new york times, ближний восток, ормуз, война в иране, переговоры