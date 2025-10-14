Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" - 14.10.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Штурмовые подразделения российской армии под плотным огневым прикрытием значительно улучшили тактическое преимущество, форсировав реку Оскол южнее Купянска, в районе населенного пункта Сеньково. В результате стремительных и скрытых для противника маневренных действий, подразделений группировки "Запад" приступили к формированию и закреплению на южном плацдарме Купянской агломерации.Постоянно маневрируя и растягивая оборонительные линии противника, наши штурмовики при поддержке авиации и артиллерии перерезали транспортные маршруты (шоссейные и грунтовые дороги), не давая возможность подразделениям украинской армии осуществлять ротацию, доставлять материальные средства и провизию, а также укреплять свои позиции в Заосколье (левый берег реки Оскол). В течение минувших суток нашим подразделениям удалось сходу ворваться в населенный пункт Боровская Андреевка и полностью освободить его. В тактическом плане-это важный участок, открывающий прямой путь в направлении узлового поселка городского типа-Боровая, пожалуй, один из ключевых пунктов ВСУ на левобережье Оскола.Боровская Андреевка находится всего в десяти километрах к северо-востоку от Боровой, ближе к важной переправе через реку Оскол. Фактически, российская армия начала стремительное продвижение и зачистку населенных пунктов вдоль реки, основательно сжимая с флангов район обороны железнодорожной станции Купянск-Узловая. Это создает дополнительные трудности для ВСУ, поскольку украинские войска основательно прижаты к Оскольскому водохранилищу и вынуждены сейчас купировать последствия неблагоприятного развития ситуации в Купянске. На этом направлении потери ВСУ за сутки под Купянском, Богуславкой, Шийковкой, Куриловкой составили свыше 230 боевиков и 31 единицу боевой техники. Также уничтожено одно артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами. Расширение плацдарма на западном берегу Оскола позволит выйти на Купянск с юга и замкнуть окружение.Понимая такую плачевную ситуацию, в какой оказалась группировка войск в Купянской агломерации, командование ВСУ пытается использовать дополнительные, "нестандартные резервы". В первую очередь, заключенных одной из самых элитных (по мнению украинских СМИ) исправительных учреждений-колонию строгого режима №25 в Харькове. Стало известно, что сюда в течение последних месяцев свозили наиболее отпетых и матерых уголовников-рецидивистов с тяжелыми статьями (убийство, грабежи), быстро подписывали контракты на "льготных условиях" и отправляли на фронт под Купянск. Тем, кто выживет, обещали предоставить УДО. Создав несколько штурмовых взводов, заключенных привезли в трех автозаках с вооруженной охраной и разместили на заброшенной турбазе в лесу, недалеко от Купянска. Усиленные меры безопасности объясняются тем, что предоставленные сами себе новобранцы из осужденных стараются быстро убежать, прихватив с собой оружие и все прочее, что можно затем продать. Это уже вторая партия солдат из спецконтингента с начала октября. Кстати, сами военнослужащие украинской армии признают, что отправка заключенных на фронт себя не оправдала. Как правило, осужденные либо погибают в первых боях, либо сдаются в плен.Еще 76 жителей Богодуховского района изъявили добровольное желание отправиться на передовую. Они прошли курс специальной подготовки. Обучение было организовано коммунальным учреждением Харьковского областного совета "областной центр подготовки граждан к национальному сопротивлению". С начала 2025 года подготовку на базе центра уже прошли почти 1000 жителей региона. Во всяком случае, так рапортуют Киеву харьковские власти. На самом деле, едва оказавшись в тыловом районе ВСУ, добровольцы из Харьковской области просто разбежались и пополнили ряды дезертиров-уклонистов.На других участках Харьковского направления наши штурмовые группы при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, ракетных снарядов РСЗО "Торнадо-С" успешно развивают наступление в районе Волчанска и Синельниковских лесов, преодолевая упорное сопротивление противника. За минувшие сутки украинские подразделение 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады понесли потери в живой силе и технике.
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Штурмовые подразделения российской армии под плотным огневым прикрытием значительно улучшили тактическое преимущество, форсировав реку Оскол южнее Купянска, в районе населенного пункта Сеньково. В результате стремительных и скрытых для противника маневренных действий, подразделений группировки "Запад" приступили к формированию и закреплению на южном плацдарме Купянской агломерации.
Постоянно маневрируя и растягивая оборонительные линии противника, наши штурмовики при поддержке авиации и артиллерии перерезали транспортные маршруты (шоссейные и грунтовые дороги), не давая возможность подразделениям украинской армии осуществлять ротацию, доставлять материальные средства и провизию, а также укреплять свои позиции в Заосколье (левый берег реки Оскол). В течение минувших суток нашим подразделениям удалось сходу ворваться в населенный пункт Боровская Андреевка и полностью освободить его. В тактическом плане-это важный участок, открывающий прямой путь в направлении узлового поселка городского типа-Боровая, пожалуй, один из ключевых пунктов ВСУ на левобережье Оскола.
Боровская Андреевка находится всего в десяти километрах к северо-востоку от Боровой, ближе к важной переправе через реку Оскол. Фактически, российская армия начала стремительное продвижение и зачистку населенных пунктов вдоль реки, основательно сжимая с флангов район обороны железнодорожной станции Купянск-Узловая. Это создает дополнительные трудности для ВСУ, поскольку украинские войска основательно прижаты к Оскольскому водохранилищу и вынуждены сейчас купировать последствия неблагоприятного развития ситуации в Купянске. На этом направлении потери ВСУ за сутки под Купянском, Богуславкой, Шийковкой, Куриловкой составили свыше 230 боевиков и 31 единицу боевой техники. Также уничтожено одно артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами. Расширение плацдарма на западном берегу Оскола позволит выйти на Купянск с юга и замкнуть окружение.
Понимая такую плачевную ситуацию, в какой оказалась группировка войск в Купянской агломерации, командование ВСУ пытается использовать дополнительные, "нестандартные резервы". В первую очередь, заключенных одной из самых элитных (по мнению украинских СМИ) исправительных учреждений-колонию строгого режима №25 в Харькове. Стало известно, что сюда в течение последних месяцев свозили наиболее отпетых и матерых уголовников-рецидивистов с тяжелыми статьями (убийство, грабежи), быстро подписывали контракты на "льготных условиях" и отправляли на фронт под Купянск. Тем, кто выживет, обещали предоставить УДО. Создав несколько штурмовых взводов, заключенных привезли в трех автозаках с вооруженной охраной и разместили на заброшенной турбазе в лесу, недалеко от Купянска.
Усиленные меры безопасности объясняются тем, что предоставленные сами себе новобранцы из осужденных стараются быстро убежать, прихватив с собой оружие и все прочее, что можно затем продать. Это уже вторая партия солдат из спецконтингента с начала октября. Кстати, сами военнослужащие украинской армии признают, что отправка заключенных на фронт себя не оправдала. Как правило, осужденные либо погибают в первых боях, либо сдаются в плен.
Еще 76 жителей Богодуховского района изъявили добровольное желание отправиться на передовую. Они прошли курс специальной подготовки. Обучение было организовано коммунальным учреждением Харьковского областного совета "областной центр подготовки граждан к национальному сопротивлению". С начала 2025 года подготовку на базе центра уже прошли почти 1000 жителей региона. Во всяком случае, так рапортуют Киеву харьковские власти. На самом деле, едва оказавшись в тыловом районе ВСУ, добровольцы из Харьковской области просто разбежались и пополнили ряды дезертиров-уклонистов.
На других участках Харьковского направления наши штурмовые группы при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, ракетных снарядов РСЗО "Торнадо-С" успешно развивают наступление в районе Волчанска и Синельниковских лесов, преодолевая упорное сопротивление противника. За минувшие сутки украинские подразделение 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады понесли потери в живой силе и технике.
