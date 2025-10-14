https://ukraina.ru/20251014/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-teryayut-pozitsii-na-beregu-oskola-i-brosayut-v-boy-nestandartnye-rezervy-1070089790.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Штурмовые подразделения российской армии под плотным огневым прикрытием значительно улучшили тактическое преимущество, форсировав реку Оскол южнее Купянска, в районе населенного пункта Сеньково. В результате стремительных и скрытых для противника маневренных действий, подразделений группировки "Запад" приступили к формированию и закреплению на южном плацдарме Купянской агломерации.Постоянно маневрируя и растягивая оборонительные линии противника, наши штурмовики при поддержке авиации и артиллерии перерезали транспортные маршруты (шоссейные и грунтовые дороги), не давая возможность подразделениям украинской армии осуществлять ротацию, доставлять материальные средства и провизию, а также укреплять свои позиции в Заосколье (левый берег реки Оскол). В течение минувших суток нашим подразделениям удалось сходу ворваться в населенный пункт Боровская Андреевка и полностью освободить его. В тактическом плане-это важный участок, открывающий прямой путь в направлении узлового поселка городского типа-Боровая, пожалуй, один из ключевых пунктов ВСУ на левобережье Оскола.Боровская Андреевка находится всего в десяти километрах к северо-востоку от Боровой, ближе к важной переправе через реку Оскол. Фактически, российская армия начала стремительное продвижение и зачистку населенных пунктов вдоль реки, основательно сжимая с флангов район обороны железнодорожной станции Купянск-Узловая. Это создает дополнительные трудности для ВСУ, поскольку украинские войска основательно прижаты к Оскольскому водохранилищу и вынуждены сейчас купировать последствия неблагоприятного развития ситуации в Купянске. На этом направлении потери ВСУ за сутки под Купянском, Богуславкой, Шийковкой, Куриловкой составили свыше 230 боевиков и 31 единицу боевой техники. Также уничтожено одно артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами. Расширение плацдарма на западном берегу Оскола позволит выйти на Купянск с юга и замкнуть окружение.Понимая такую плачевную ситуацию, в какой оказалась группировка войск в Купянской агломерации, командование ВСУ пытается использовать дополнительные, "нестандартные резервы". В первую очередь, заключенных одной из самых элитных (по мнению украинских СМИ) исправительных учреждений-колонию строгого режима №25 в Харькове. Стало известно, что сюда в течение последних месяцев свозили наиболее отпетых и матерых уголовников-рецидивистов с тяжелыми статьями (убийство, грабежи), быстро подписывали контракты на "льготных условиях" и отправляли на фронт под Купянск. Тем, кто выживет, обещали предоставить УДО. Создав несколько штурмовых взводов, заключенных привезли в трех автозаках с вооруженной охраной и разместили на заброшенной турбазе в лесу, недалеко от Купянска. Усиленные меры безопасности объясняются тем, что предоставленные сами себе новобранцы из осужденных стараются быстро убежать, прихватив с собой оружие и все прочее, что можно затем продать. Это уже вторая партия солдат из спецконтингента с начала октября. Кстати, сами военнослужащие украинской армии признают, что отправка заключенных на фронт себя не оправдала. Как правило, осужденные либо погибают в первых боях, либо сдаются в плен.Еще 76 жителей Богодуховского района изъявили добровольное желание отправиться на передовую. Они прошли курс специальной подготовки. Обучение было организовано коммунальным учреждением Харьковского областного совета "областной центр подготовки граждан к национальному сопротивлению". С начала 2025 года подготовку на базе центра уже прошли почти 1000 жителей региона. Во всяком случае, так рапортуют Киеву харьковские власти. На самом деле, едва оказавшись в тыловом районе ВСУ, добровольцы из Харьковской области просто разбежались и пополнили ряды дезертиров-уклонистов.На других участках Харьковского направления наши штурмовые группы при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, ракетных снарядов РСЗО "Торнадо-С" успешно развивают наступление в районе Волчанска и Синельниковских лесов, преодолевая упорное сопротивление противника. За минувшие сутки украинские подразделение 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады понесли потери в живой силе и технике.

