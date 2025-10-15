https://ukraina.ru/20251015/vladimir-orlov-ukraina-mozhet-poluchit-tomagavki-vesnoy-no-est-sposob-sdelat-ikh-zapuski-1070099388.html

Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными

Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными - 15.10.2025 Украина.ру

Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными

США активно развивают наземные пусковые установки для "Томагавков". Возможно, к весне американцы смогут обеспечить киевскому режиму минимальный залп из 10-15 ракет. Есть несколько проектов, которые используют стандартную пусковую корабельную установку, которая ставится на мобильное шасси и позволяет запускать от двух до четырех крылатых ракет.

2025-10-15T06:30

2025-10-15T06:30

2025-10-15T06:30

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

financial times

пентагон

роскосмос

с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049179695_231:57:694:317_1920x0_80_0_0_de4b813a0f69fceac5f7e36c48a8ba7d.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов.Financial Times пишет, что США уже несколько месяцев передают Украине разведданные, которые помогают Киеву наносить удары по целям в России. Украинские эксперты утверждают, что эти данные касаются расположения российских ЗРК и радиолокаторов.- Владимир Петрович, очевидно, речь идет о спутниковой разведке. Как нам пресечь передачу таких разведданных? Есть ли технические возможности для этого?- Дедушка Байден, будучи президентом США, разрешал удары только по приграничным района России. А при Трампе Украина начала получать полномасштабные разведданные с разрешением наносить удары по всей территории Российской Федерации. И хотя Трамп раньше называл происходящее на Украине "войной Байдена", теперь это уже "война Трампа".Пентагон давно всецело погружен в этот военный конфликт. Американцы работают. штабом, который, и организует ведение боевых действий со стороны нашего противника. В Германии на базе Рамштайн находится передовой командный пункт, с которого ведется боевое управление нашим противником, в том числе и координация нанесения ударов по нашей территории.Что можно этому противопоставить? Есть несколько способов. Один из них радикальный. Это воздушно-космический ядерный взрыв, который сжигает все спутники за счет своего электромагнитного излучения. Вряд ли наше военно-политическое руководство сочтет его приемлемым на этом этапе. Хотя возможно на этапе резкого обострения конфликта дойдет и до этого. Второй вариант, это нанесение ударов по исполнителям американской воли на территории, подконтрольной киевскому режиму. Скамейка запасных у американцев не очень большая и управлять войной им станет сложнее.Конечно, можно сидеть на базе в Рамштайне за компьютерами и отдавать приказы, но их надо отдавать кому-то. Когда этих "кому-то" не станет, возникнет вакуум, который нашим западным визави некем будет заполнять.- Недавно глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман заявил, что Россия пытается глушить британские спутники. Обладает ли наша спутниковая группировка такими возможностями?- Вопрос противостояния в космическом пространстве сейчас даже не ставится. Гораздо проще вести наблюдение и анализировать на каких частота чужие спутники работают. Для этого есть так называемые спутники-инспекторы, которые отслеживают периоды активности вражеских спутников разведки. Это позволяет предпринимать корректирующие действия. Допустим, рассредоточение наших систем ПВО, систем РЭБ, нашего стратегического наступательного потенциала. Такими возможностями мы обладаем.- Украинские эксперты стали жаловаться на то, что российские БПЛА устроили настоящую охоту на подвижной состав железных дорог Украины, выцеливая локомотивы. Как этого удалось достичь и можно ли сделать такие атаки еще более эффективными?- Это стало возможным, потому что разработчик наших дронов все-таки обратил внимание на современные сбер-технологии связи и коммуникации. И в третьей версии "Гераней" начали устанавливать широкополосные радиомодемы, которые могут создавать самоорганизующиеся гибридные сети по технологии Mesh.За счет этого мы смогли откорректировать наши беспилотники для атаки на движущиеся объекты, выявлять их и оперативно менять полетные задания. Сейчас у нас создается своя широкополосная низкоорбитальная спутниковая система. Это будет, конечно, не полный аналог Старлинка, но тот функционал, который нужен нашим военным она будет иметь. Когда мы получим эту технологическую возможность, наши военные смогут размещать терминалы передачи данных на беспилотниках, которые получат возможность глобального применения. Оператор таких БПЛА сможет находиться где угодно, хоть во Владивостоке, хоть на Земле Франца-Иосифа, хоть в Южной Америке. Как обещает "Роскосмос", осталось подождать еще полтора года, и мы эту технологию получим.- Год назад New York Times писала, что администрация США ответила категорическим отказом на просьбу Зеленского поставить на Украину ракеты "Томагавк". Сейчас он угрожает этими поставками, если конфликт на Украине не будет урегулирован на его условиях. Действительно ли такие ракеты легкая цель для нашей ПВО?- "Томагавк" это достаточно серьезная ракета и сбрасывать ее со счетов ни в коем случае нельзя. Тем более, как отметил Дмитрий Медведев, с какой боеголовкой, ядерной или неядерной, прилетит "Томагавк", который относится к классу стратегических наступательных вооружений. Эти ракеты создавались для атаки нашей инфраструктуры со стороны Северного Ледовитого океана. Существовал стратегический план атаки нашей территории "Томагавками" в ядерном исполнении со стороны Северного полюса.В каких-то параметрах малозаметности "Томагавк" уступает ракетам британско-французским Storm Shadow или Taurus, хотя и те и другие проигрывают "Томагавку" в дальности. Но самое примечательное, что американцы могут увеличить их производство, чтобы выдавать киевскому режиму.Кроме того, США активно развивают наземные пусковые установки для "Томагавков". Все это говорит о том, что в ближайшем будущем, возможно, к весне американцы смогут обеспечить киевскому режиму минимальный залп из 10-15 ракет. Скорее всего, украинцам пусковую установку Typhon передавать не будут. Но есть несколько проектов, которые используют стандартную пусковую корабельную установку, которая ставится на мобильное шасси и позволяет запускать от двух до четырех крылатых ракет.Единственные наши системы ПВО, которые призваны бороться с "Томагавками", это С-300, С-400. И если Москва достаточно хорошо защищена, то основная часть территории нашего государства не имеет необходимую плотность противовоздушной обороны. Поэтому нашу систему ПВО надо улучшать, как об этом сказал президент России Владимир Путин. Но еще раз подчеркну, если некому будет распоряжаться запусками ракет на земле, то "Томагавки" не полетят. И в этом случае мы сможем сэкономить на системах ПВО.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"

https://ukraina.ru/20251014/eksponat-ili-shantazh-otpravyat-li-ssha-tomagavki-na-kolesakh-na-ukrainu-1070084529.html

https://ukraina.ru/20251014/v-dvukh-shagakh-ot-yadernoy-voyny-kak-evropa-vliyaet-na-trampa-i-dadut-li-ukraine-tomagavki--ischenko-1070092441.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, financial times, пентагон, роскосмос, с-300, с-400 «триумф»