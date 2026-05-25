https://ukraina.ru/20260525/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1079367352.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 25 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-25T04:54
россия
Ракетная опасность в ночь на 25 мая объявлялась в Курской области, в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Брянской, Орловской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Смоленской, Калужской, Московской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Тверской, Херсонской, Липецкой, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Пензенской, Новгородской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги (Грабцево, 21:40 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 0:15 мск), Ярославля (Туношна, 0:15 мск) и Иваново (Южный, 2:47 мск).Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотников.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
