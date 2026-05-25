Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 25 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, Курская область, ДНР, Крым, Брянская область, Орловская область, Ивановская область, Смоленск, Калужская область, Московская область, Рязанская область, Нижегородская область, Тверь, Херсонская область, Липецк, Запорожская область, ЛНР, краснодарский край, Пенза, Ростовская область, Саратовская область, Нижний Новгород, Ярославль, аэропорты, Росавиация, ограничения, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, угроза, опасность, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация, ПВО

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:54 25.05.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 25 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность в ночь на 25 мая объявлялась в Курской области, в ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Брянской, Орловской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Смоленской, Калужской, Московской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Тверской, Херсонской, Липецкой, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Пензенской, Новгородской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги (Грабцево, 21:40 мск), Нижнего Новгорода (Чкалов, 0:15 мск), Ярославля (Туношна, 0:15 мск) и Иваново (Южный, 2:47 мск).
Ранее сообщалось, что силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотников.
