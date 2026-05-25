Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
2026-05-25T04:17
Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ

04:17 25.05.2026
 
Москва и Киев ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Об этом в ночь на 25 мая сообщает РИА Новости
"По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины", — сказал дипломат.
Он также выразил признательность белорусским союзникам и коллегам из других государств за предоставляемые услуги.
Ранее Полищук сообщал, что контакты между Россией и Украиной на рабочем уровне сохраняются. В частности, продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших.
Кроме того, российская сторона разработала содержательные предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине и озвучит их на следующей встрече. Подробнее - в материале В МИД РФ готовят предложения к 27-пунктному плану США по Украине.
