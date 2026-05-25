Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну

Пятая статья НАТО гласит, что члены НАТО обязуются оказать помощь жертве агрессии. Но какая помощь будет оказана, военная или невоенная, решает каждое государство в отдельности. И оказывает эту помощь в соответствии со своими национальными процедурами. Можно помочь добрым словом, а можно и в войну вступить.

2026-05-25T06:40

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.СВР заявила, что ВСУ готовятся к серии новых ударов по тыловым регионам России с территории прибалтийских государств. В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".- Ростислав Владимирович, координаты центров принятия решений известны. Как будет действовать Россия?- Это вопрос к политическому руководству. Военные выполнят приказ, если им скажут, они и по Вашингтону ударят.Понятно, что со временем России выгодно и даже необходимо вернуть прибалтийскую береговую линию в свой состав. Теоретически для этого необходимо, чтобы Прибалтика начала агрессивные действия против России. Тогда русская армия сможет пройти от Петербурга до Калининграда и решить этот вопрос. Но там ведь тоже это понимают.И если в одних европейских столицах считают, что жертва прибалтийской пешки допустима, то в других европейских столицах считают, что нет. Полякам не нравится перспектива потери Прибалтики, потому что это потеря прикрытия польского направления с фланга. Финнам это не нравится, потому что эстонцы — это такие же финны. Шведы и датчане смотрят на это побережье. Все они без восторга воспринимают потенциальное укрепление России в Прибалтике.И многие их политики говорят, что не надо дразнить Россию. Да, англичане готовят большую провокацию, которая приведет к военным действиям, они готовы Прибалтикой пожертвовать. Американцы при Байдене тоже были к этому готовы. А Трамп вообще не знает, что такое Прибалтика.Но Запад единого мнения по этому вопросу не имеет, поэтому и делаются заявления МИД России, разведки в угрожающем тоне, потому что есть шанс обойтись без военных действий и утихомирить тех, кто готовит провокации. Хотя бы на прибалтийском уровне. Если прибалты не захотят, то англичане начать там войну не смогут. Поэтому нельзя говорить о неизбежности конфликта на Балтике, но мы к нему очень близки.- Перспективы принесения в жертву Прибалтики звучат как отсутствие пятой статьи устава НАТО.- Пятая статья НАТО гласит, что члены НАТО обязуются оказать помощь жертве агрессии. Но какая помощь будет оказана, военная или невоенная, решает каждое государство в отдельности. И оказывает эту помощь в соответствии со своими национальными процедурами. Можно помочь добрым словом, мешком риса, а можно в войну вступить. Но для этого нужно, чтобы страны НАТО коллективно признали, что агрессия против члена НАТО состоялась, и это агрессия против всех.Поэтому бессмысленно подписывать военные конвенции, потому что в них есть такое количество оговорок, которые делают выполнение обязательств по этим соглашениям проблемой решения государства в данный момент. Это раньше Советский Союз и США могли заставить своих союзников воевать на своей стороне. Сейчас США это сделать не могут, что показал война в Персидском заливе.- Говоря о большой войне, нельзя не упомянуть об искусственном интеллекте. Как ИИ меняет войну и геополитику?- Система "Палантир", которую придумал Питер Тиль, это что-то из области фэнтези. А то, что реально работает, это попытки синтезировать управление войсками при помощи искусственного интеллекта. Об этом говорили еще в прошлом веке, когда возникали автоматические системы управления. Что автомат не человек, он действует в соответствии с алгоритмом, который не всегда применим.ИИ сложнее, чем автомат, но он тоже действует по алгоритму. И защищая нас, может нам же нанести невосполнимый ущерб. То есть принять неправильное решение. С нашей точки зрения.Таким образом необходимо быстрое реагирование и управление, но при этом должно сохраняться принятие решений человеком в критических ситуациях. Пока решение о начале ядерной войны принимает человек, либо система, если человек долго не подает признаков жизни. А оперативное управление пытаются возложить на искусственный интеллект. Чтобы он наносил удары роем дронов, координировал действия авиации, ПВО, флота. Это продуктивная идея, но до ее реализации далеко. У нас есть успехи в этом отношении, к тому же у нас есть боевой опыт.- Поговорим о внутриполитической ситуации на Украине. Коррупционный скандал с участием Ермака, это попытка смены власти на Украине?- Если Зеленского захотят убрать, его уберут без сложностей подобного рода. Вы узнаете это из утренних новостей. Но Зеленского никто не будет убирать. Воевать с Россией без Зеленского Западу будет сложнее.Все выступают за мир, но за свой, а согласовать контуры этого мира, пока что никто не может. Тогда зачем рабочую лошадку отправлять на мясо. Зеленскому же не с автоматом в атаку бежать и не операции планировать. Ему надо приезжать в Европу и говорить, что нас обижают, мы маленькие, мы хорошие, дайте денег.И Европа готова дать деньги, ей нужно только показать Зеленского своим гражданам. Посмотрите, какой он несчастный, одну и ту же футболку носит, это потому что Россия плохая. Поэтому давайте, бюргеры, затянем пояса, потому что если ему денег не дадим, Россия придет сюда и будет вас так же обижать. И бюргеры верят и дают ему деньги.- С другой стороны, есть немало тех, кто за деньги выполняли те же функции, что и Зеленский. Почему он незаменим?- Мало ли кто что хочет. Важно, кто может. Зеленский уже работает и работу свою выполняет хорошо. Да, Трампу он не нравится. Но помимо личного отношения Трампа, есть и конкретная выгода Запада. Один раз Трамп вспылил и выгнал его из Белого дома. Но потом же принял, хотя Зеленский позицию не изменил. Наоборот, он привез с собой европейцев, которые доказывали, что это Трамп дурак, а не Зеленский.Американцы предложили сохранить Украину. Для этого необходимо подписать соглашение и отказаться от части территорий. Но при этом они заявляют. И эта позиция совпадает с позицией ЕС и Киева, что гарантией безопасности Украины являются ее вооруженные силы. Ни о какой демилитаризации не может идти речь. На таких условиях Россия не может заключить соглашение.Какой смысл менять Зеленского, который саботирует соглашение, которое все равно не будет принято?О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Удары по тыловым объектам ВСУ

