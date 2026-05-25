Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну - 25.05.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
2026-05-25T06:40
2026-05-25T10:57
Украина.ру
Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну

06:40 25.05.2026 (обновлено: 10:57 25.05.2026)
 
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
СВР заявила, что ВСУ готовятся к серии новых ударов по тыловым регионам России с территории прибалтийских государств. В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".
- Ростислав Владимирович, координаты центров принятия решений известны. Как будет действовать Россия?
- Это вопрос к политическому руководству. Военные выполнят приказ, если им скажут, они и по Вашингтону ударят.
Понятно, что со временем России выгодно и даже необходимо вернуть прибалтийскую береговую линию в свой состав. Теоретически для этого необходимо, чтобы Прибалтика начала агрессивные действия против России. Тогда русская армия сможет пройти от Петербурга до Калининграда и решить этот вопрос. Но там ведь тоже это понимают.
И если в одних европейских столицах считают, что жертва прибалтийской пешки допустима, то в других европейских столицах считают, что нет. Полякам не нравится перспектива потери Прибалтики, потому что это потеря прикрытия польского направления с фланга. Финнам это не нравится, потому что эстонцы — это такие же финны. Шведы и датчане смотрят на это побережье. Все они без восторга воспринимают потенциальное укрепление России в Прибалтике.
И многие их политики говорят, что не надо дразнить Россию. Да, англичане готовят большую провокацию, которая приведет к военным действиям, они готовы Прибалтикой пожертвовать. Американцы при Байдене тоже были к этому готовы. А Трамп вообще не знает, что такое Прибалтика.
Но Запад единого мнения по этому вопросу не имеет, поэтому и делаются заявления МИД России, разведки в угрожающем тоне, потому что есть шанс обойтись без военных действий и утихомирить тех, кто готовит провокации. Хотя бы на прибалтийском уровне. Если прибалты не захотят, то англичане начать там войну не смогут. Поэтому нельзя говорить о неизбежности конфликта на Балтике, но мы к нему очень близки.
- Перспективы принесения в жертву Прибалтики звучат как отсутствие пятой статьи устава НАТО.
- Пятая статья НАТО гласит, что члены НАТО обязуются оказать помощь жертве агрессии. Но какая помощь будет оказана, военная или невоенная, решает каждое государство в отдельности. И оказывает эту помощь в соответствии со своими национальными процедурами. Можно помочь добрым словом, мешком риса, а можно в войну вступить. Но для этого нужно, чтобы страны НАТО коллективно признали, что агрессия против члена НАТО состоялась, и это агрессия против всех.
Поэтому бессмысленно подписывать военные конвенции, потому что в них есть такое количество оговорок, которые делают выполнение обязательств по этим соглашениям проблемой решения государства в данный момент. Это раньше Советский Союз и США могли заставить своих союзников воевать на своей стороне. Сейчас США это сделать не могут, что показал война в Персидском заливе.
- Говоря о большой войне, нельзя не упомянуть об искусственном интеллекте. Как ИИ меняет войну и геополитику?
- Система "Палантир", которую придумал Питер Тиль, это что-то из области фэнтези. А то, что реально работает, это попытки синтезировать управление войсками при помощи искусственного интеллекта. Об этом говорили еще в прошлом веке, когда возникали автоматические системы управления. Что автомат не человек, он действует в соответствии с алгоритмом, который не всегда применим.
ИИ сложнее, чем автомат, но он тоже действует по алгоритму. И защищая нас, может нам же нанести невосполнимый ущерб. То есть принять неправильное решение. С нашей точки зрения.
Таким образом необходимо быстрое реагирование и управление, но при этом должно сохраняться принятие решений человеком в критических ситуациях. Пока решение о начале ядерной войны принимает человек, либо система, если человек долго не подает признаков жизни. А оперативное управление пытаются возложить на искусственный интеллект. Чтобы он наносил удары роем дронов, координировал действия авиации, ПВО, флота. Это продуктивная идея, но до ее реализации далеко. У нас есть успехи в этом отношении, к тому же у нас есть боевой опыт.
- Поговорим о внутриполитической ситуации на Украине. Коррупционный скандал с участием Ермака, это попытка смены власти на Украине?
- Если Зеленского захотят убрать, его уберут без сложностей подобного рода. Вы узнаете это из утренних новостей. Но Зеленского никто не будет убирать. Воевать с Россией без Зеленского Западу будет сложнее.
Все выступают за мир, но за свой, а согласовать контуры этого мира, пока что никто не может. Тогда зачем рабочую лошадку отправлять на мясо. Зеленскому же не с автоматом в атаку бежать и не операции планировать. Ему надо приезжать в Европу и говорить, что нас обижают, мы маленькие, мы хорошие, дайте денег.
И Европа готова дать деньги, ей нужно только показать Зеленского своим гражданам. Посмотрите, какой он несчастный, одну и ту же футболку носит, это потому что Россия плохая. Поэтому давайте, бюргеры, затянем пояса, потому что если ему денег не дадим, Россия придет сюда и будет вас так же обижать. И бюргеры верят и дают ему деньги.
- С другой стороны, есть немало тех, кто за деньги выполняли те же функции, что и Зеленский. Почему он незаменим?
- Мало ли кто что хочет. Важно, кто может. Зеленский уже работает и работу свою выполняет хорошо. Да, Трампу он не нравится. Но помимо личного отношения Трампа, есть и конкретная выгода Запада. Один раз Трамп вспылил и выгнал его из Белого дома. Но потом же принял, хотя Зеленский позицию не изменил. Наоборот, он привез с собой европейцев, которые доказывали, что это Трамп дурак, а не Зеленский.
Американцы предложили сохранить Украину. Для этого необходимо подписать соглашение и отказаться от части территорий. Но при этом они заявляют. И эта позиция совпадает с позицией ЕС и Киева, что гарантией безопасности Украины являются ее вооруженные силы. Ни о какой демилитаризации не может идти речь. На таких условиях Россия не может заключить соглашение.
Какой смысл менять Зеленского, который саботирует соглашение, которое все равно не будет принято?
