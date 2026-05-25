https://ukraina.ru/20260525/dlya-izrailya-pobeda-nad-iranom--vopros-zhizni-i-smerti-ekspert-o-prichinakh-zatyazhnoy-voyny-1079363507.html

"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны

"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны - 25.05.2026 Украина.ру

"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны

Конфликт в Персидском заливе продлится еще несколько лет, для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти. У обеих стран есть возможности продолжать войну, а результатом станут высокие цены на нефть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

2026-05-25T05:30

2026-05-25T05:30

2026-05-25T05:30

новости

израиль

иран

пекин

алексей зубец

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

ближний восток

война на ближнем востоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082308_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_455ac5575c60f43e7afe09d0e959cbb5.jpg

Отвечая на вопрос о том, как долго продержится цена на нефть выше 100 долларов за баррель, эксперт отметил, что конфликт в Персидском заливе продлится еще несколько лет. "Все упирается в позицию Израиля", — пояснил Зубец."Для Израиля победа над Ираном — это вопрос жизни и смерти. Это экзистенциальные задачи для обоих государств, поэтому конфликт прекращаться не будет", — заявил собеседник издания.И у Ирана, и у Израиля есть возможности продолжать конфликт, поэтому на сегодняшний день света в конце туннеля для конфликта на Ближнем Востоке нет, добавил эксперт."Результатом этого будут высокие цены на нефть на мировом рынке", — резюмировал Алексей Зубец.Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" Спектакль с Трампом и междусобойчик с Путиным. Федор Лукьянов о том, что на самом деле произошло в Пекине.Почему Пекин не торопит Москву с завершением СВО и не верит в лидерство США? Как получилось, что Россия — сырьевой тыл Китая, а Трамп остается в тени? Об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Спектакль с Трампом и междусобойчик с Путиным. Федор Лукьянов о том, что на самом деле произошло в Пекине" Спектакль с Трампом и междусобойчик с Путиным. Федор Лукьянов о том, что на самом деле произошло в Пекине.

израиль

иран

пекин

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, иран, пекин, алексей зубец, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, ближний восток, война на ближнем востоке, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, нефть, цены на нефть, цена на нефть