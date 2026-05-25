"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
Конфликт в Персидском заливе продлится еще несколько лет, для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти. У обеих стран есть возможности продолжать войну, а результатом станут высокие цены на нефть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны

05:30 25.05.2026
 
Конфликт в Персидском заливе продлится еще несколько лет, для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти. У обеих стран есть возможности продолжать войну, а результатом станут высокие цены на нефть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
Отвечая на вопрос о том, как долго продержится цена на нефть выше 100 долларов за баррель, эксперт отметил, что конфликт в Персидском заливе продлится еще несколько лет. "Все упирается в позицию Израиля", — пояснил Зубец.
"Для Израиля победа над Ираном — это вопрос жизни и смерти. Это экзистенциальные задачи для обоих государств, поэтому конфликт прекращаться не будет", — заявил собеседник издания.
И у Ирана, и у Израиля есть возможности продолжать конфликт, поэтому на сегодняшний день света в конце туннеля для конфликта на Ближнем Востоке нет, добавил эксперт.
"Результатом этого будут высокие цены на нефть на мировом рынке", — резюмировал Алексей Зубец.
