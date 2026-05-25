https://ukraina.ru/20260525/oni-ne-uydut-ot-rasplaty-terentev-o-neotvratimom-vozmezdii-za-ubiystvo-detey-v-starobelske-1079361776.html

"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске

"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске - 25.05.2026 Украина.ру

"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске

Удары ВСУ по школам и колледжам — это террористические акты, и их организаторы и исполнители не уйдут от расплаты даже после окончания боевых действий. Рано или поздно их имена появятся в списках разыскиваемых террористов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев

2026-05-25T06:00

2026-05-25T06:00

2026-05-25T06:00

новости

старобельск

европа

украина

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/18/1079361609_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_17d44e196e1a4b46f169c77bb09c0ae7.jpg

В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В пятиэтажном общежитии, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.23 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила о завершении поисково-спасательных работ: из-под завалов извлечены тела 21 погибшего.Комментируя трагедию в Старобельске, эксперт подчеркнул, что удары по школам и колледжам — это террористические акты. "Рано или поздно мы увидим имена руководителей беспилотного подразделения и непосредственных исполнителей в списках разыскиваемых террористов", — пояснил Терентьев."Они не уйдут от расплаты даже после окончания боевых действий. Даже в антироссийской Европе сильны юридические механизмы", — заявил собеседник издания, отметив, что исполнители и организаторы теракта в Старобельске также подпадают под западное определение террористов.Вячеслав Терентьев резюмировал, что виновников трагедии в ЛНР покарают даже после окончания войны на Украине, поскольку западные юридические механизмы тоже признают такие действия терроризмом.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.Превентивные удары по местам производства дронов в Европе, очевидно, выведут конфликт на новый уровень. О том, как к этому нужно готовиться — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.

старобельск

европа

украина

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, старобельск, европа, украина, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, теракт, спецоперация, дзен новости сво, главные новости, главное, лнр, новости лнр, бпла, бпла сегодня, терроризм, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво