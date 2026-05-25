"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России - 25.05.2026 Украина.ру
"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
Разговоры о мире ни к чему не привели, а решения российской юридической системы по замороженным активам подтвердили: договориться с Западом не удастся. Врага надо додавливать, что означает еще примерно два года войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Отвечая на вопрос журналиста о том, как доходы российского бюджета повлияют на ход боевых действий, эксперт заявил, что есть решение воевать до конца. "Все эти разговоры о мире ни к чему не приводят, хотя до последнего времени были попытки договориться с Западом", — пояснил Зубец.По словам эксперта, если российская юридическая система принимает решения о взыскании с Euroclear заблокированных активов, значит, стало ясно, что договориться ни с кем не удастся. "Врага надо додавливать, что означает еще примерно два года войны", — заявил собеседник издания.Алексей Зубец констатировал, что ЕС выделил Украине 90 млрд евро, и этих денег должно хватить еще на два года войны, то есть ресурсы на продолжение военного конфликта будут у обеих сторон.
Разговоры о мире ни к чему не привели, а решения российской юридической системы по замороженным активам подтвердили: договориться с Западом не удастся. Врага надо додавливать, что означает еще примерно два года войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Отвечая на вопрос журналиста о том, как доходы российского бюджета повлияют на ход боевых действий, эксперт заявил, что есть решение воевать до конца. "Все эти разговоры о мире ни к чему не приводят, хотя до последнего времени были попытки договориться с Западом", — пояснил Зубец.
По словам эксперта, если российская юридическая система принимает решения о взыскании с Euroclear заблокированных активов, значит, стало ясно, что договориться ни с кем не удастся. "Врага надо додавливать, что означает еще примерно два года войны", — заявил собеседник издания.
"Доходы от роста цен на нефть позволят заткнуть бюджетные дыры и продолжить финансирование войны", — добавил аналитик.
Алексей Зубец констатировал, что ЕС выделил Украине 90 млрд евро, и этих денег должно хватить еще на два года войны, то есть ресурсы на продолжение военного конфликта будут у обеих сторон.
