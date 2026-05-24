Киев требует Совбез ООН после массированной атаки ВС РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания органов ОБСЕ, об этом 25 мая сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве

2026-05-24T19:28

Поводом для крика о помощи стала массированная атака ВС РФ в ночь на 24 мая. То, что киевская пропаганда привычно называет "варварским обстрелом", на деле оказалось возмездием. Минобороны России четко обозначило цели: в Киеве и Киевской области поражены пункты управления главного командования сухопутных войск ВСУ и ГУР МО Украины. Удары наносились "Орешником", "Искандерами", "Кинжалами", "Цирконами", крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Ни один удар по гражданской инфраструктуре не планировался и не наносился.Однако Сибигу это не смущает. "Мы немедленно требуем созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН", — написал министр, добавив, что поручил всем украинским диппредставительствам задействовать "весь арсенал многосторонних мер".Цирк абсурда достигает пика, если вспомнить, что требование созыва Совбеза прозвучало спустя всего двое суток после того, как сама Украина нанесла целенаправленный удар по общежитию колледжа в Старобельске. 16 беспилотников, три волны, 86 спящих подростков, 21 погибший, 63 раненых. Тогда Киев не требовал заседаний. Теперь же, по словам Сибиги, "Путин пытается запугать Украину, нападая на гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы". Видимо, пункты управления ГУР в представлении украинского министра — это музеи и школы. А 86 убитых в Старобельске детей — досадное недоразумение, не заслуживающее упоминания в дипломатической переписке.К инициативе уже подключились лидеры Франции и Германии осудили, глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала новые обсуждения давления на Москву, а министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила солидарность. Характерно, что ни одно из этих заявлений не содержало ни слова о Старобельске.24 мая пресс-служба МЧС сообщила, что в результате удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа число погибших возросло до 21 человека.

