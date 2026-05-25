https://ukraina.ru/20260525/kodeks-razdora-kak-pod-vidom-evrointegratsii-ukraine-navyazyvayut-pravovoy-peredel-strany-1079367634.html

Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны

Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны - 25.05.2026 Украина.ру

Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны

Вот уже неделю на Украине бушует скандал, связанный с проектом Гражданского Кодекса, обсуждаемого в Верховной Раде. "Общественная Конституция" уже расколола общество на две части, так как вводит новые нормы, касающихся защиты частной информации, прав ЛГБТ-сообщества, имущественного рейдерства и даже разводов и искусственного оплодотворения.

2026-05-25T06:15

2026-05-25T06:15

2026-05-25T06:15

эксклюзив

украина

киев

днепр

владимир зеленский

руслан стефанчук

тарас качка

ес

рада

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075849019_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_63d0e9832be5f3c1f52fbcd5f7228e25.jpg

Противники документа уже провели несколько громких акций протеста в Киеве и Днепре, а также организовали сбор подписей под петицией, требующей снять с рассмотрения законопроект №15150. Менее чем за сутки это обращение к Зеленскому набрало более 29 тысяч голосов, хотя для официального рассмотрения достаточно и 25 тысяч.При этом сторонники нового Гражданского кодекса уверяют, что стремятся приблизить страну к европейским стандартам. Вот только зачем? В обозримом будущем, никто не собирается принимать Украину в ЕС, и об этом открыто говорят практически все европейские лидеры, устанавливая отсрочку минимум в 10 лет. Так с какой стати именно сейчас украинским депутатам перекраивать общественный уклад под правила Евросоюза, которые за десять лет вполне могут измениться? На самом деле, все очень просто. Украинцам стараются вдолбить в головы, что "Запад здесь навсегда", никакой нейтральной, а уж тем более, дружественной России страны на месте Украины больше не будет, и надо учиться жить по стандартам либеральной повесточки. То есть, "прикрывать" семейное насилие, стирать из общественной памяти все грешки провластных коррупционеров, устанавливать непривычные украинцам новые правила семейного общежития. "Часть положений этого проекта написана в духе очень консервативной идеологии, чуждой для значительной части современного украинского общества. А отдельные нормы выглядят так, будто их выписывали под интересы вполне конкретной группы", - подтверждает и нардеп Инна Совсун.Понимая, что лобовое навязывание чужих правил в "украинском монастыре" не пройдет, вице-премьер Тарас Качка, отвечающий за европейское направление, заявил, что без публичного обсуждения и учета критики кодекс не сможет получить общественного принятия. Однако, точно также власть в свое время убеждала граждан, что без их мнения в стране не будет переименована ни одна улица. В итоге все закончилось тем, что "глас народа" был умело подменен хором соросят-активистов, громко проталкивающих нужные решения. Но вот парадокс: сейчас они хором орут о недопустимости принятия очередного "европейского" документа. Что ж на этот раз "сдохло в лесу"?Отметим, что речь идет об огромном по объему законопроекте, где почти 1000 страниц предложений и инициатив для десоветизированной Украины. Этот документ должен поглотить действующие на сегодняшний день Хозяйственный и Семейный кодексы Украины и десятки законов. Выглядит как модернизация, а на деле - "каша-малаша", невнятная мешанина из разных норм и законов, что посеет управленческий хаос, и позволит ловить рыбку в мутной воде. По сути, Украина рискует получить перегруженный гибрид, где правовая неопределенность станет инструментом политического и экономического давления. Чем сложнее и запутаннее законодательство, тем легче избирательно применять нормы, определяющие семейные, имущественные или гражданско-правовые отношения."Купи козу - выведи козу"Вообще-то, история с новым Гражданским кодексом была скандальной с самого начала. Авторы документа - спикер парламента Руслан Стефанчук и около 100 депутатов - предложили на рассмотрение депутатов один проект, но затем его отозвали и внесли другой. В первом проекте, в числе прочего, был пункт о возможности вступления в брак 14-летних при особых обстоятельствах. Но тему юных жен для индусов и пакистанцев резко раскритиковали специалисты по защите прав детей. Кстати, можно спорить, что сделано это было намеренно, и в полном соответствии с "бородатым" еврейским анекдотом: "купи козу- выведи козу". После этого проект отозвали, и в Раде появился обновленный документ, в котором статьи о 14-летних девочках уже не было. Не было также и общественного обсуждения проекта. Именно за этот документ депутаты проголосовали в первом чтении и очень быстро.Как говорит адвокат и член парламента предыдущего созыва Виктория Пташник, многие депутаты Верховной рады вообще не поняли, что именно они поддержали. Она ссылается на личные беседы с несколькими десятками членов парламента, которые просто нажали на кнопки. А ведь профессиональные юристы предупреждают, что "засада" кроется уже в терминологии, которую внедряют в Кодекс и которой будут пользоваться не только юристы, но и рядовые украинцы. Многие старые термины в нем предлагается заменить украинскими аналогами. Например, термин "добропорядочность" (укр. "доброзвичайність"). В проекте кодекса он встречается десятки раз и заменяет конструкцию "моральные основы". То есть, речь идет о честном, этичном, нравственном поведении всех участников гражданских дел. При этом замену подбирали не юристы, а группа-мовнюков-филологов, типа с целью заменить устаревший постсоветский штамп "моральные основы общества". А автору проекта, юристу Стефанчуку, в этих дефинициях и вообще мерещится "Моральный кодекс строителя коммунизма".Ну так украинцам предлагают заменить его на "Добропорядочный кодекс рабов капитализма". При этом противники проекта говорят, что понятие "добропорядочность" слишком размыто и его можно трактовать по-разному в разных ситуациях. Юридические организации считают, что "недобропорядочными", "аморальными" могут быть признаны любые действия и сделки, и выводы об этом будут делать судьи на основании своих внутренних убеждений.Забыть коррупционеров и узаконить рейдеровИнтересно, что самой скандальной и спорной статьей Гражданского кодекса, которую проталкивают через Раду однопартийцы Зеленского стало право на забвение. Такая норма предусмотрена в европейском законодательстве о защите персональных данных, но, по мнению критиков, в украинских реалиях оно может обернуться серьезными проблемами. Некоторые его уже называют "правом на беспамятство". Проще говоря, авторы документа предлагают предоставить человеку право требовать удаления и уничтожения информации о себе из общедоступных источников и поисковых систем при определенных условиях: когда эта информация утратила общественный интерес или была собрана незаконно.Антикоррупционные активисты считают, что такие формулировки сведут на нет все их усилия. Действительно, вороватый дружок Зеленского Тимур Миндич или порошенковский выкормыш Олег Свинарчук-Гладковский немедленно воспользуются возможностью уничтожить весь разоблачающий их компромат из публичной плоскости, и выйти сухими из воды. В этом случае, агенты внешнего влияния уже не смогут давить на власть и менять президентов, используя пленочные "гейты". А еще интересней, cмогут ли воспользоваться этой нормой непубличные "коллаборанты" и "госизменники", брошенные Зеленским в СИЗО и тюрьмы? Тем более, что информация об их "преступлениях" уж точно была собрана с нарушениями всех законодательных норм или просто сфабрикована. Кстати, спикер ВР уверяет, что эта норма вводится исключительно для защиты обычных граждан. Но, возможно, речь идет об обычных гражданах Израиля…Еще одна статья, которая вызывает беспокойство у медийных и правозащитных организаций и также связана с антикоррупционными расследованиями, касается защиты интересов лица при проведении фото-, кино-, теле- и видеосъемки. Эта статья, которая действует уже сейчас, запрещает снимать человека на видео без его предварительного согласия. Однако, разрешает это делать, если он находится на публичном мероприятии, например, на пресс-конференции. Авторы кодекса хотят ужесточить эти требования: согласие будет необходимо и в случае нахождения лица на публичных мероприятиях. А снимаемый коррупционер получает законное право требовать немедленного удаления видео. При этом норма распространяется не только на профессиональных журналистов-расследователей, но и на блогеров, стримеров, и даже на тех, кто просто делает репосты фото и видео в соцсетях. Согласно нормам обновленного ГК, их всех заставят зачистить порочащие условного Миндича видеоматериалы. Ловко, да?Кроме того, в обновленном Гражданском кодексе заложена и опасная имущественная "бомба" - статьи, создающие условия для рейдерства и лишения человека имущества. Предполагается, что, если лицо открыто и непрерывно пользуется чужим недвижимым имуществом в течение 10 лет, а движимым - 5 лет, оно автоматически приобретает право собственности на это имущество. Украинский Хельсинкский союз по правам человека и Центр прав человека ZMINA, указывают, что такая норма угрожает миллионам украинцев, которые выехали за границу из-за войны, оставив жилье под присмотром родственников, соседей и друзей. Вернувшись, есть риск обнаружить, что в твоей трехкомнатной квартире вольготно расположилось семейство консьержки, например. Другая статья касается Государственного реестра имущественных прав: если на один и тот же объект будут претендовать несколько лиц, то приоритет будет у того, кто первым внес данные в этот реестр. Юристы говорят, что эта статья особенно опасна для тех, у кого есть только бумажные документы на дом, квартиру или земельный участок. А это, преимущественно, пожилые люди, ничего не понимающие в "цифре", которых очень легко обмануть. Фактически, новый ГК легализует этот вид мошенничества."То есть тот, кто первым внес себя в реестр как владелец имущества, имеет приоритет перед всеми остальными. Все знают, как часто у нас реестры "пропадают". Из личного опыта скажу: я несколько раз вносила свои участки в реестр повторно, потому что они куда-то исчезали. За это время кто-то мог стать их владельцем", - объясняет адвокат Татьяна Острикова-Чмерук. Вот теперь понятно, почему Зеленскому и Ко необходимо продолжение войны: чем дольше продолжаются боевых действий и миллионы граждан сидят за границей, тем проще переоформить их жилье на всу-шников, cотрудников ТЦК, и прочего патриотичного отребья, понаехавшего из сел. И главное- все по закону, по Гражданскому кодексу.Послабления алиментщикам и ограничения однополым семьямЕще один спорный блок касается брака, алиментов, раздела имущества. Действующий в Украине Семейный кодекс предусматривает, что мужчина и женщина, которые проживают в гражданском браке, имеют право после развода претендовать на раздел всего имущества. В новом же документе авторы предлагают предусмотреть, что все имущество, приобретенное мужчиной или женщиной в фактическом союзе, будет считаться личной частной собственностью того, на кого оно оформлено. То есть, если пара жила вместе в квартире, то она не является общей, а после развода будет принадлежать тому, кто является ее владельцем по официальным документам. По мнению правоведов, такое нововведение представляет угрозу интересам женщины, которая часто зависит от мужчины материально. Однако, пара может урегулировать этот вопрос, заключив договор и записав в нем, как будет делиться имущество, если их союз распадется. Типичная западная "фишка", непривычная для рядовых украинцев. На Украине нет широкой практики брачных договоров и пока она пройдет "обкатку" тысячи женщин, которыми "попользовались" владельцы квартир, просто окажутся на улице без прав и всякой защиты.Правозащитники обращают внимание на еще одну статью проекта кодекса, касающуюся расторжения брака. Речь идет о том, что суд обязан принять меры для примирения мужа и жены и назначить для этого срок до шести месяцев. В действующем Семейном кодексе тоже есть такая норма, но с существенным отличием. В ней речь идет о праве суда содействовать примирению, а в новой редакции о его обязанности. И именно это вызвало наибольшее возмущение."Если двое взрослых людей декларируют свое желание развестись и понимают, что им лучше жить отдельно, то это не дело государства заставлять их проходить какие-то формальные процедуры примирения. Особенно, если в семье есть домашнее насилие,– подчеркивает депутат Инна Совсун.Не меньшее возмущение вызывает норма, которая позволяет через суд заставить человека после развода вернуть добрачную фамилию, хотя за годы брака она часто становится частью профессиональной репутации, документов и всей публичной жизни. Ну, то есть была такая журналистка Наталка Мосийчук, а потом, в один момент, она превратилась в Чернозаденко. И ходи потом, рассказывай, про европейские нормы ГК.Также новый проект Гражданского кодекса позволяет мужчинам уклоняться от алиментов, через суд отец детей может добиться такого решения. Например, если доход матери, проживающей с ребенком, превышает его собственный доход и покрывает расходы на содержание ребенка. Если суд решит, что денег матери достаточно для полного обеспечения потребностей ребенка, отца могут официально освободить от содержания детей. Кстати, ничто не помешает такому мужчине уволиться с работы и изображать из себя нищего бомжа с целью повесить все расходы на "богатую" работающую жену. И никого из составителей Кодекса не колышет, что алименты - это не деньги жены, а средства на воспитание и содержание ребенка, и родители обязаны вкладываться в это поровну. А так предложенный механизм создает лазейки для злоупотреблений. Но и это не все: если суд все же обяжет мужчину поддерживать собственное дитя, тот вправе будет замучить бывшую жену требованием отчетов и чеков, подтверждающих, что деньги пошли именно на ребенка. Но как, например, доказать, что купленный на рынке килограмм первой клубники достался малышу, а не жене? Или что набор постельного белья оказался в детской спальне, а не на кровати бывшей супружницы? Предприимчивый мужчина с деньгами легко убедит суд, что бывшая шикует за его счет и добьется пересмотра или отмены выплат.Ну, и вишенка на торте - права ЛГБТ* и трансгендерных людей. В проекте Стефанчука впервые появляется понятие "фактический семейный союз". Это, по сути, семья. Но, в то же время, соответствующая норма предусматривает, как и в действующем Семейном кодексе, что такой союз возможен только как союз мужчины и женщины. То есть, вот в данном, конкретном случае "совковые" нормы совсем не мешают, а даже наоборот. Европейские правозащитники уже бьют тревогу: мол, такое правило прямо запрещает судам когда-либо трактовать понятие семьи шире, то есть как союз однополых пар. ЛГБТ-сообщества также недовольны: зря что ли Украина столько лет проводила гей-парады и расширяла права геев и лесбиянок, чтобы одним Гражданским кодексом отправить все усилия лоббистов "радужной повестки" на помойку? Поэтому извращенцы дружным хором орут, что Украина взяла на себя обязательства перед ЕС по созданию правовых рамок защиты прав однополых пар.В общем, беглый анализ основных положений проекта Стефанчука показывает, что под прикрытием "европейских норм" слуги народа пытаются протащить через Раду документ, который очень сильно бьет и по агентам внешнего влияния, и по правам ЛГБТ, зато выгораживает коррупционеров (читай - подельников главы киевского режима) и дает дополнительные козыри правым радикалам, выступающим за "традиционные украинские моральные ценности" из серии "кухня-дети- церква". В общем, уже понятно на кого делает ставку Зеленский, поэтому очень смешно выглядят призывы общественников к гетману с требованием вмешаться в ситуацию."Президент не может больше молчать", - заламывает руки организатор протестов, делая вил, что не понимает, что Зеленский прямо заинтересован в таких изменениях, поскольку он выбивают почву из под ног у его оппонентов. И вряд ли он испугается "картонных майданов" которыми грозятся противники Гражданского кодекса. Поднять восстание под лозунгами "все на защиту однополых браков!" у них вряд ли выйдет, а вот сторонники консервативных ценностей, наоборот, могут и сплотиться вокруг инициаторов обновления гражданского договора.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

украина

киев

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, киев, днепр, владимир зеленский, руслан стефанчук, тарас качка, ес, рада, верховная рада