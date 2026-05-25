Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в вопросе защиты прав закарпатских венгров пошёл значительно дальше своего предшественника, Виктора Орбана, и уже требует для них административной автономии.

2026-05-25T06:10

Минувшая неделя окончательно похоронила эйфорию, которая царила в Киеве после победы на выборах в Венгрии оппозиционера Петера Мадьяра. Став премьером, Мадьяр не просто сохранил значительную часть политики Виктора Орбана на украинском направлении, но даже ужесточил её в вопросе закарпатских венгров. Теперь защита их прав стала ключевым условием разблокирования евроинтеграции Украины, а требования Будапешта вышли за рамки и до того неприемлемых для Киева "11 пунктов Орбана".Примечательно, что трибуной для своего по сути ультиматума Киеву Петер Мадьяр избрал Варшаву, куда политик прибыл 20 мая в первую зарубежную поездку в новом статусе. Формально его двухдневный визит в Польшу был направлен на перезагрузку отношений между двумя странами, которые резко ухудшились после того, как Варшава в феврале 2022 года заняла непримиримую позицию в отношении конфликта на Украине. Однако Украина стала главной темой заявлений премьера Венгрии совсем в ином ракурсе.В частности, Петер Мадьяр прямо сказал, что предоставление венгерскому меньшинству на Украине прав, которыми обладают меньшинства в других странах Евросоюза, является необходимым условием для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС с Киевом.Мадьяр отметил, что поднял перед премьер-министром Польши Дональдом Туском вопрос о положении венгерского меньшинства на Украине. "Конечно, я также сказал премьер-министру то, что говорил в Брюсселе, что для нас это condicio sine qua non (необходимое условие – прим.) для того, чтобы мы дали согласие на открытие первого кластера в процессе вступления Украины в ЕС, поскольку он касается именно верховенства права и демократии. Я считаю, что это также будет сильным сигналом со стороны Украины, что до открытия этого раздела она способна решить ситуацию с венгерским меньшинством для своих собственных граждан", – заявил глава правительства Венгрии."Мы направили сообщение украинской стороне, а также сообщили, что начались консультации на техническом уровне по языковым, культурным и другим правам венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, чтобы они получили то, на что имеют право все меньшинства в Европейском Союзе", – добавил он.Действительно, в тот самый день, 20 мая, в Будапеште были открыты консультации высокого уровня между Венгрией и Украиной по правам нацменьшинств. В них приняли участие главы МИД двух стран, Анита Орбан и Андрей Сибига, а также вице-премьер Украины по евроинтеграции Тарас Качка."Я очень надеюсь и верю, что этот цикл переговоров пройдет быстро и успешно, и, как я уже упоминал и предлагал, мы сможем встретиться с президентом Зеленским где-то в начале июня в Берегово – городе в Закарпатье, где проживает венгерская община и где венгры составляют большинство населения", – прокомментировал Петер Мадьяр консультации в Будапеште.Однако такая оценка является излишне оптимистичной. Дело в том, что с момента введения на Украине дискриминационных языковых законов (а это произошло ещё при правлении Петра Порошенко*, в 2015-2017 годах) Киев использует любые консультации с Будапештом как доказательство прогресса в вопросе прав закарпатских венгров. В 2024 году Венгрии это надоело, и был официально сформирован список из 11 требований к Украине как условие для дальнейшей евроинтеграции этой страны.Суть этих требований – восстановление языковых, образовательных и культурных норм в отношении венгерского национального меньшинства, которые действовали до государственного переворота на Украине в 2014-м, и их распространение на всю территорию Закарпатской области (ранее они касались только населённых пунктов, где венгров было более 15%). Особый акцент Венгрия делала на восстановлении нормы о культурной автономии для национальных меньшинств, которая была окончательно изъята из украинского законодательства в 2023 году.Кроме этого, Венгрия дополнительно потребовала так реформировать избирательную систему Украины, чтобы национальные меньшинства получили гарантированное представительство в Верховной Раде. Отметим, что это абсолютно европейский подход, и он реализован не только в Венгрии, но и в Румынии, Хорватии и ряде других стран ЕС. Также Будапешт настаивал на недопустимости преследования за использование венгерской национальной символики (за это СБУ регулярно открывает уголовные дела в отношении закарпатских венгров).В ответ в Киеве заявили, что законы "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" (2022) и "Об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах" (2023) уже якобы решили большинство проблем закарпатских венгров – с чем в Будапеште, естественно, не согласились.Венгрия добилась того, что в переговорной рамке о вступлении Украины в Европейский Союз появились упоминания о языке образования и правах меньшинств, а также о том, что Украина на пути к членству должна также выполнять соглашения со странами-членами ЕС (это позволяет Будапешту ссылаться на двусторонние соглашения о невозможности сокращения прав меньшинств).А ещё благодаря Венгрии в переговорной рамке появилась нетипичная фраза о том, что регулирование прав меньшинств должно происходить "в соответствии с Конституцией Украины". Статья 92 этого документа устанавливает, что "права... национальных меньшинств... определяются исключительно законами Украины". На этом основании венгерские власти требуют, чтобы регулирование вопросов образования или языка осуществлялось законами, а не подзаконными актами. И это неудивительно, поскольку значительная часть подзаконных актов в развитие упомянутых выше украинских законов о нацменьшинствах 2022-2023 годов до сих пор не принята.Судя по дальнейшим событиям, консультации в Будапеште 20 мая провалились, да и вряд ли могло случиться иначе. Ведь Андрей Сибига во вступительном слове на них издевательски заявил, что вступление Украины в ЕС – в стратегических интересах Венгрии, оно будет для венгров возможностью и укрепить национальное единство, и обеспечить защиту прав венгерского меньшинства."Подчеркнул, что сейчас настало время создать надежную основу для открытия первого переговорного кластера с ЕС в мае этого года, и еще пяти – в июне. У нас с венгерской коллегой общая цель: воспользоваться этим моментом и обеспечить ощутимые результаты", – озвучил требования Киева глава МИД Украины в социальных сетях.Его венгерская коллега на всё это никак не отреагировала, но уже 22 мая в польской газете Rzeczpospolita появилось большое интервью Петера Мадьяра, в котором политик заявил, что в Закарпатской области более 100 тысяч венгров не имеют базовых прав человека, в частности, права на "административную автономию".Мадьяр в очередной раз подчеркнул, что Будапешт согласится на открытие новой главы украинско-венгерских отношений и переговорных кластеров для вступления Украины в Европейский Союз, только если Киев обеспечит права венгерского меньшинства на Закарпатье.Он напомнил, что первый переговорный кластер касается верховенства права и демократии. "Если вы хотите вступить в европейский клуб, вы должны уважать эти права. Это не что-то сложное", – сказал Мадяр."На Украине проживает венгерское меньшинство, не имеющее базовых прав. В Центральной Европе в 2026 году! Речь идёт о праве на язык, культуру, административную автономию. В Закарпатье более 100 тысяч венгров живут без базовых прав человека", – акцентировал венгерский премьер."Жизнь наших земляков в стране, которая находится в состоянии войны уже пять лет, и без нее очень тяжелая. Мы договорились с украинцами начать переговоры по этому вопросу на техническом уровне. Мы подытожили нашу позицию в 11 пунктах. Переговоры начались. Посмотрим", – резюмировал Петер Мадьяр.Из этого можно сделать два важных вывода. Во-первых, "11 пунктов Орбана" теперь стали "11 пунктами Мадьяра", ни о каком сокращении списка требований Будапешта речь не идёт. При этом даже предыдущее венгерское правительство было готово к реальным компромиссам, особенно после встречи в январе 2024 года тогдашних главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы Офиса президент Украины Андрея Ермака.Во-вторых, требование "культурной автономии" для закарпатских венгров ужесточено до "административной автономии", то есть создания специального административно-территориального образования с властными полномочиями. Аналогичные требования Венгрия уже на протяжении десятилетий выдвигает Румынии в отношении трансильванских венгров, но в контексте Закарпатья они прозвучали впервые.Украина же и ранее отказывалась даже обсуждать возможность создания культурной автономии закарпатских венгров, да и вообще на слово "автономия" киевские власти реагируют, как бык на красную тряпку. Хотя пока реакции Киева на свежее интервью Петера Мадьяра нет, очевидно, что она будет отрицательной.Пока же "на ковёр" к замглавы Офиса президента, экс-губернатору Закарпатья и генералу СБУ Виктору Миките, вызывали "полезных венгров" – Юдиту Петеи, депутата Закарпатского областного совета, и Александра Зан-Фабиана, епископа Закарпатской реформатской церкви. "Говорили о важном для украинских венгров, для Закарпатья и Украины в целом. Позиции, ценности и вектор остаются неизменными и постоянными", – заявил после встречи Виктор Микита.Действительно, курс киевских властей на усиление дискриминации национальных меньшинств остаётся неизменным. Не далее как 19 мая Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила увеличить в 10 раз штрафы за "нарушение языкового законодательства". В итоге с продавца или официанта в Берегово смогут брать уже не двести евро штрафа за обращение к клиенту на венгерском языке, а две тысячи евро.Потому в вопросах прав закарпатских венгров на использование родного языка, в том числе в учебных заведениях и органах власти, Будапешт, скорее всего, будет непреклонен. Тем более, что такую позицию поддерживает Ласло Брензович – лидер КМКС, самой массовой организации венгров Закарпатья. Брензович в конце 2020 года вынужден был бежать в Венгрию от преследований СБУ, и куда более свободен в высказываниях, чем оставшиеся на подконтрольной Киеву территории лидеры закарпатских венгров.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовРоссия и Украина ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам преимущественно через Минск, используя посольство Украины в Белоруссии в качестве канала связи. Подробнее - в материале Почему Украина вдруг начала писать России через Белоруссию? Хроника событий на утро 25 мая

Олег Хавич

