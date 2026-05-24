В НАТО раскол: Британия и Франция отказались платить Украине обязательные 0,25% ВВП - 24.05.2026 Украина.ру
В НАТО раскол: Британия и Франция отказались платить Украине обязательные 0,25% ВВП
Британия, Франция, Италия, Испания и Канада отказали инициативе генсека НАТО Марка Рютте, предлагавшего обязать все страны блока ежегодно отдавать Украине не менее 0,25% своего ВВП. Об этом 25 мая сообщила газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники
Британия, Франция, Италия, Испания и Канада отказали инициативе генсека НАТО Марка Рютте, предлагавшего обязать все страны блока ежегодно отдавать Украине не менее 0,25% своего ВВП. Об этом 25 мая сообщила газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники
Обсуждение проходило в преддверии саммита альянса в Анкаре. Рютте попытался превратить добровольные подачки в обязательный оброк. Однако в штаб-квартире НАТО его ждал "холодный душ" – Лондон, Париж, Рим, Мадрид и Оттава инициативу не поддержали.
Для Британии этот демарш стал особенно чувствительным ударом по имиджу. The Telegraph прямо называет произошедшее репутационной катастрофой для Лондона. При этом инициативу Рютте ожидаемо поддержали: Польша, Нидерланды, страны Балтии и Северной Европы. Но их энтузиазма недостаточно — правило единогласия в НАТО никто не отменял.
