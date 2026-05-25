Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений" - 25.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260525/terentev-tri-obstoyatelstva-govoryat-v-polzu-udarov-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-1079360166.html
Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений" - 25.05.2026 Украина.ру
Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
В российском обществе созрел запрос на удары по центрам принятия решений на Украине, и три обстоятельства говорят в пользу того, что такие удары могут и должны быть нанесены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев
2026-05-25T04:15
2026-05-25T04:15
новости
украина
старобельск
россия
украина.ру
великобритания
франция
сша
война
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079314834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_deda30661ec3061492d94a6b9889822f.jpg
В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В пятиэтажном общежитии, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.23 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила о завершении поисково-спасательных работ: из-под завалов извлечены тела 21 погибшего.Отвечая на вопрос о том, как удары по центрам принятия решений на Украине повлияют на ход боевых действий, эксперт заявил: "В пользу того, что такие удары могут и должны быть, по моему мнению, нанесены, говорят три обстоятельства", — пояснил Терентьев.Первое обстоятельство, по словам эксперта, связано с тезисом о защите украинцев. "Но на сегодняшний день большинство украинцев ненавидят Россию, включая и тех, кто занимал нейтральную позицию в 2022 году", — заявил собеседник издания.По словам Терентьева, второе обстоятельство касается радиоактивного заражения. Он считает, что утверждение о недопустимости такого заражения на будущей территории не имеет оснований, поскольку Россия не собирается завоевывать Украину, а лишь проводит демилитаризацию для устранения угрозы."И третье. Есть опасение удара со стороны Великобритании, Франции или США. Россия вполне может позволить себе нанести превентивные удары по центрам принятия решений в Париже и Лондоне и по местам сосредоточения войск. Даже в случае ответных ударов со стороны Великобритании и Франции перевес в такой войне будет на стороне России", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.Также про террористический удар по студенческому общежитию в Старобельске — в материале "Спонсоры детоубийства. Елена Маркосян об атаке ВСУ на колледж в Старобельске и кровожадности Европы" на сайте Украина.ру.
украина
старобельск
россия
великобритания
франция
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079314834_119:0:1559:1080_1920x0_80_0_0_9458407aa407b7f0dd01107bb15fd755.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, старобельск, россия, украина.ру, великобритания, франция, сша, война, война на украине, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, украинцы, новости россии, новости россии и украины
Новости, Украина, Старобельск, Россия, Украина.ру, Великобритания, Франция, США, война, война на Украине, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, украинцы, новости России, новости России и Украины

Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"

04:15 25.05.2026
 
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В российском обществе созрел запрос на удары по центрам принятия решений на Украине, и три обстоятельства говорят в пользу того, что такие удары могут и должны быть нанесены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев
В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В пятиэтажном общежитии, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
23 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила о завершении поисково-спасательных работ: из-под завалов извлечены тела 21 погибшего.
Отвечая на вопрос о том, как удары по центрам принятия решений на Украине повлияют на ход боевых действий, эксперт заявил: "В пользу того, что такие удары могут и должны быть, по моему мнению, нанесены, говорят три обстоятельства", — пояснил Терентьев.
Первое обстоятельство, по словам эксперта, связано с тезисом о защите украинцев. "Но на сегодняшний день большинство украинцев ненавидят Россию, включая и тех, кто занимал нейтральную позицию в 2022 году", — заявил собеседник издания.
По словам Терентьева, второе обстоятельство касается радиоактивного заражения. Он считает, что утверждение о недопустимости такого заражения на будущей территории не имеет оснований, поскольку Россия не собирается завоевывать Украину, а лишь проводит демилитаризацию для устранения угрозы.
"И третье. Есть опасение удара со стороны Великобритании, Франции или США. Россия вполне может позволить себе нанести превентивные удары по центрам принятия решений в Париже и Лондоне и по местам сосредоточения войск. Даже в случае ответных ударов со стороны Великобритании и Франции перевес в такой войне будет на стороне России", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Также про террористический удар по студенческому общежитию в Старобельске — в материале "Спонсоры детоубийства. Елена Маркосян об атаке ВСУ на колледж в Старобельске и кровожадности Европы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСтаробельскРоссияУкраина.руВеликобританияФранцияСШАвойнавойна на УкраинеГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперацияукраинцыновости Россииновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
04:15Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
04:00В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
Лента новостейМолния