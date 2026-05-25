Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"

В российском обществе созрел запрос на удары по центрам принятия решений на Украине, и три обстоятельства говорят в пользу того, что такие удары могут и должны быть нанесены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев

2026-05-25T04:15

В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В пятиэтажном общежитии, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет.23 мая пресс-служба МЧС РФ сообщила о завершении поисково-спасательных работ: из-под завалов извлечены тела 21 погибшего.Отвечая на вопрос о том, как удары по центрам принятия решений на Украине повлияют на ход боевых действий, эксперт заявил: "В пользу того, что такие удары могут и должны быть, по моему мнению, нанесены, говорят три обстоятельства", — пояснил Терентьев.Первое обстоятельство, по словам эксперта, связано с тезисом о защите украинцев. "Но на сегодняшний день большинство украинцев ненавидят Россию, включая и тех, кто занимал нейтральную позицию в 2022 году", — заявил собеседник издания.По словам Терентьева, второе обстоятельство касается радиоактивного заражения. Он считает, что утверждение о недопустимости такого заражения на будущей территории не имеет оснований, поскольку Россия не собирается завоевывать Украину, а лишь проводит демилитаризацию для устранения угрозы."И третье. Есть опасение удара со стороны Великобритании, Франции или США. Россия вполне может позволить себе нанести превентивные удары по центрам принятия решений в Париже и Лондоне и по местам сосредоточения войск. Даже в случае ответных ударов со стороны Великобритании и Франции перевес в такой войне будет на стороне России", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.Также про террористический удар по студенческому общежитию в Старобельске — в материале "Спонсоры детоубийства. Елена Маркосян об атаке ВСУ на колледж в Старобельске и кровожадности Европы" на сайте Украина.ру.

