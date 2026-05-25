Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников

Германская военная машина — странный предмет: вроде и есть, но её как бы и нет: двигатель не "капитален", топливо нужно выпрашивать у соседа, а водитель и вовсе отказывается садиться за баранку этого пылесоса, как бы сильно папенька его туда не толкал. И, похоже, одними только деньгами это не решить.

2026-05-25T06:30

Но давайте перейдём от метафор к цифрам и фактам.Оборонный бюджет ФРГ на 2026-й, утверждённый Бундестагом 28 ноября 2025-го, составляет €108,2 млрд: €82,69 млрд базового плюс €25,51 млрд из спецфонда Sondervermögen Bundeswehr, что в сумме составляет около 2,4% от ВВП.С одной стороны, ФРГ в третий раз с 1990 года преодолела натовский стандарт в 2% — и это событие достойное внимания. К 2029-му вроде бы пообещали выйти на уровень 3,5%, но глава оборонного ведомства Борис Писториус уже публично скорректировал прогноз до 3,05. С другой же, заветные 5%, которые так требует президент США Дональд Трамп, по решению саммита НАТО в Гааге будут достигнуты только к 2035, да и то с важной оговоркой: 3,5% оборона плюс 1,5% связанные расходы.Но даже без вброса про 4% май 2026-го всё равно знаковая точка на дорожной карте милитаризации ФРГ. За последние 30 дней Берлин успел сделать анонс ракеты дальностью 2 000 км, заключить второй контракт с Kongsberg на €300 млн, продвинуться по программе ИИ-дронов FV-014, начать развёртывание военно-космической программы на €35 млрд и продавить в Еврокомиссии выгодный промтариф для ВПК.Страшно? Рано пугаетесь? Потому что главный вопрос не в том, когда Германия сможет выйти на уровень, достаточный для прямой конфронтации с Россией, а выдержат ли эту гонку немецкие автобаны и немецкие розетки, но главное — захочет ли 18-летний бюргер маршировать на смерть по воле берлинских геронтократов.Сталь и цифраНачнём с того, что послужило поводом обратить вообще внимание на темпы германской милитаризации. 18 мая этого года концерны Destinus и Rheinmetall объявили о форсированной разработке RUTA Block 3 — крылатой ракеты дальностью 2 000 км. Начинка — полный "фарш": 250 кг боевой части, автономная навигация без GPS с прицелом на условия полного подавления российской РЭБ, самые современные компьютеры в мозговой части. Проект международного масштаба: дизайн и основное производство планируется разместить в Нидерландах, испытательным полигонов, как и для многих других западных технологий, вызвалась быть Украина, а финальная интеграция в структуру будесвера пройдёт уже в самой Германии на полях Нижней Саксонии. Block 1 с дальностью до 300 километров и Block 2 с дальностью более 700 километров пока находятся на этапе прототипов, а лётные тесты Block 3 назначены на 2027-й. Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер явно понял уроки Украины и сформулировал их в философии нового проекта: дело не в том, чтобы иметь дорогую ракету, а в том, чтобы её производить, восполнять и развивать в промышленном масштабе. Но всё это пока — лишь красивые слова из пресс-релизов.22 апреля Rheinmetall и Бундесвер подписали рамочный контракт на FV-014 — барражирующий боеприпас (loitering munition, дрон-камикадзе). Первый колл-офф — €300 млн, около 2 500 единиц по €120 тыс.ТТХ и изделия тоже ожидаются как минимум конкурентные: дальность полёта до 100 км, 4–6 кг боевой части, 70 минут барражирования, гранёный фюзеляж пониженной заметности, работа без GPS, поддержка функции роя дронов под управлением одного оператора. И всё это, как заявляется — без единого компонента производства Китая. Насколько этот пассаж из красочных анонсов убедителен для страны, десятилетиями релоцирующей свои производства в Поднебесную — вопрос риторический.Также заключены контракты с Kongsberg на JSM — высокоточное оружия для F-35. Первый, датируемый июнем 2025-го, был заключён на сумму €478,7 млн, второй, от 18 мая 2026-го, — ещё на €300 млн. Итого — €778,7 млн в сумме. Дальность поражения — более 550 километров при отклонении всего на метр. Носителем заявлен F-35A, которых ФРГ закупает в количестве 35 "птичек".Важный нюанс: JSM физически помещается во внутренний отсек F-35 только при программном стандарте Block 4 — критически важном американском апгрейде ПО, без которого ракета не размещается, а внешняя подвеска убивает малозаметность, ради которой немцы и закупали этот самолёт. И будет ли это ПО работать — одному Вашингтону ведомо.Параллельно разворачивается драма с американским патроном. В июле 2025-го Писториус направил в Вашингтон запрос на пусковые установки Typhon и до 400 ракет Tomahawk Block Vb на общую сумму €1 млрд. За девять месяцев в Берлин не пришли ни ответа, ни привета — всё зависло в недрах американской бюрократической машины, что можно приравнивать к дипломатичному, но всё же отказу. А 1 мая 2026-го Пентагон отменил развёртывание собственного дивизиона Typhon в Германии — собственные арсеналы американцев оказались истощены хуситами. Так что остаётся только разводить руками: излюбленный нарратив украинских пропагандистов про "ракеты, которых осталось на три дня" сбылся там, где не ждали.Есть ли альтернатива? Да — MBDA Land Cruise Missile — наземная версия флотской MdCN. Её дальность составляет около 1 400 км, но выход на серийное производство запланирован только к 2029 году. И, похоже, Берлин сделает всё, чтобы до 2029 года полигон Украина продолжал функционировать в интересах НАТО."Бутылочное горлышко" автобанов и мегаваттовПроблема не только в ракетах, но и в том, на чём их собирать. По данным Destatis, производство в энергоёмких секторах за последний отчётный период упало на 7,5%. Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности в 2025-м сократилась на 1,3%, и это уже третий год подряд. Как на столько кризисной индустриальной базе Берлин намерен построить "сильнейшую конвенциональную армию Европы" к 2029-му году — неизвестно даже Борису Писториусу..В апреле 2026-го Еврокомиссия одобрила немецкую программу субсидирования промтарифов на элетроэнергию объёмом €3,8 млрд. Государство субсидирует 5 центов за каждый кВт·ч на 50% годового потребления площадки. Однако на практике в этой помощи оказалось слишком много подводных камней: льгота привязана не к конкретным компания и юрлицам, а к точкам учёта, и уже за последними закреплены конкретные производства. Если просто: для Rheinmetall и KNDS это значит, что литейка и кузница льготу получат, сборочный конвейер — нет, потому что он привязан не к "льготной" точке учёта. И словно этого абсурда мало, производитель танковой брони не может потратить сэкономленные ресурсы по своему осмотрению — он обязан реинвестировать 50% субсидии в декарбонизацию. Война войной, а зелёный курс — по расписанию. Да, снаряды нужны, но будьте так любезны, создавайте их с нулевым карбоновым следом.Помимо этого существует проблема с доставкой энергии на кластеры ВПК на юге страны. Между богатым ветровой генерацией севером и промышленным югом должны пролегать магистральные линии SuedLink (4 ГВт) и SuedOstLink (2 ГВт). Вот только их пока нет — на текуший момент ФРГ недостаёт суммарно 3878 километров недостроенных ЛЭП. Запуск SuedOstLink сдвинут на 2027-й, а, SuedLink — на 2028-й.При этом собственной альтернативы энергии северного ветра у южных производств нет. Это могли бы быть атомные электростанции, но в едином "зелёном" порыве немцы принялись заменять их на возобновляемую энергию и газ. Вот только стоимость газа продолжает обновлять исторические рекорды, а генерация из возобновляемых источников нестабильна — поэтому приходится из соседней Франции ежегодно импортировать до 23 тераватт-часов энергии. Ирония судьбы: закрыв свои последние АЭС, Германия вынуждена покупать атомную генерацию у Парижа, чтобы питать заводы, производящие оружие.С логистикой ещё веселее. Бюджет Министерства транспорта (BMDV) на 2026-й был согласован на отметке в €28 млрд, часть средств перераспределена под объекты, классифицированные как критически важные для обороноспособности. Звучит вроде бы внушительно, пока 60-тонным "Леопардам" не приходится ехать по немецким мостам и не выяснять, что дорог для транспорта военного класса (MLC) в стране практически не осталось. В условиях, когда мобильность войск критическа важна, путешествие от Мюнхена до Берлина по сети третьестепенных дорог, потому что автобаны слишком хрупки для танков, — непозволительная роскошь.Пусть умирают молодыеПо данным Forsa (октябрь 2025-го), 54% немцев одобряют возвращение Wehrpflicht (обязательной службы, приостановленной в 2011-м), 41% против. Выглядит как национальный консенсус, настоящая мобилизация общества и триумф русофобской политики — пока не взглянешь на возрастную разбивку. Старшее поколение и гарантирует то самое большинство — 60–61% "за" возврат "срочки". А вот среди 18–29-летних, тех, кого, собственно, и будут призывать, против — 63%. Мы проголосуем, а вы идите умирать — такова логика немецкого общественного договора.По данным опросам той же Forsa от июля 2025, 67% немцев поддержали увеличение оборонного бюджета. Но опять же в дело вступают абстракции и неудобный вопрос: а воевать-то кому? Только 16% "точно пошли бы воевать" — и то "в случае нападения на Германию". Ещё 22% — "вероятно, да". 59% — "вероятно, нет" или "ни в коем случае". На востоке стрны и среди женщин уровень отказа от военной службы достигает 72%. Страна хочет иметь сильную армию, но не хочет в ней служить.Бундестаг в декабре 2025-го принял Закон о модернизации военной службы. С 1 января 2026-го все мужчины, достигшие 18-летнего возраста, обязаны пройти анкетирование. По данным BAFzA (ведомства, обрабатывающего заявления об отказе от военной службы по соображениям совести), в 2025-м подано 3 879 официальных отказов — на 72% больше 2024-го и почти вчетверо больше 2023-го. В первом квартале 2026-го, после введения анкетирования, было подано 2 656 отказа за три месяца — то есть больше, чем за весь 2024 год. Намечается в рядах бундесвера и кадровый голод — более 20 тысяч человек, и пока это число только растёт.Политическое отражение происходящего ловко обернула в свою пользу скандальная правая партия "Альтернатива для Германии" AfD (Alternative für Deutschland). Член АдГ Томас Ладзинский раскритиковал структуру оборонных расходов: около €39 млрд привлекаются через манипуляции с государственным долгом, ещё €26 млрд — из спецфонда, что в долгосрочной перспективе сделает Германию финансово недееспособной. AfD в рамках популистской риторики поддерживает "сильную национальную армию", но остаётся против текущих методов финансирования, против поддержки Украины и против действующего вектора НАТО. А с учётом постоянного роста популярности АдГ, мы можем сделать выводы и о том, что думают простые немцы: они не против некой абстрактной сильной армии и абстрактного развития военной машины — но сами воевать не хотят и не собираются.Papiertiger [Бумажный тигр]Обычно мы используем эпитет "бумажный тигр" применительно к НАТО в целом, но Германия в частности — идеальная иллюстрация правоты президента США Дональда Трампа. Май 2026-го — высшая точка немецкой милитаризации в XXI веке. RUTA Block 3, FV-014, JSM в отсеках F-35, военно-космическая программа на €35 млрд, промтариф 5 центов, декабрьский рамочный пакет на €50 млрд. Всё это реально на бумаге, но на пути от бумаги до окопа куда-то теряется.Энергетика застряла на французской атомной игле и повисла на проводах недостроенных магистралей. Логистика не справляется с "Леопардами". Призыв не работает: 2 656 отказников за квартал — идеальная иллюстрация "голоса поколения". И даже стратегический патрон из Вашингтона не стремится помогать — ему свои бы склады восполнить."Могут повторить?" Ответ однозначный: нет, не из этой точки. Но могут попытаться, правда время стремительно тает и, как мы знаем, перед самым дедлайном оно имеет неприятное свойство ускоряться, а все уязвимости и подводные камни вроде бы перспективных проектов — вскрываться в самом неприглядном свете. И тогда никакие красивые пресс-релизы от Rheinmetall и Kongsberg уже не помогут.

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

