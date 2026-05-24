Война: время вышло

Любая война начинается не только с постановки сторонами целей и задач, но и определения времени, в течение которого эти цели и задачи должны быть достигнуты. Если время, отведённое на развёртывание "Барбаросса" вышло, то дальше возникают другие цели, другие задачи, под них пишутся новые планы.

2026-05-24T20:46

В конце концов война превращается из попытки ликвидировать СССР в попытку сохранить остатки рейха до гипотетической ссоры союзников между собой.Это относится к любой войне. В том числе и к идущей глобальной войне разрушающейся западной системы с контурно обозначенной, но не имеющей пока законченной формы российско-китайской.Начиная в 2013 году войну стартом украинского майдана, завершившегося в феврале 2014 года государственным переворотом в Киеве, США и ЕС ставили задачу, использовав конфликт вокруг Украины как повод ввести санкции, быстро разрушить российскую экономику, вызвать в России социальные потрясения и предельно ослабив её подчинить себе политику Кремля, после чего приступить к подавлению Китая, отрезав его с суши и с моря как от источников сырья, так и от рынков сбыта, вызвав в нём глубочайший социально-экономический кризис, тем самым добившись сохранения и даже частичного упрочения глобальной гегемонии Запада во главе с США без горячей войны с ядерными державами.Россия, которой был катастрофически не выгоден ранний разрыв экономических отношений с Западом, но которая после явно русофобского путча на Украине в 2014 году больше не могла не реагировать на открытое силовое давление, избрала стратегию маневренной дипломатической обороны, стараясь максимально откладывать следующие ступени эскалации, для того чтобы успеть провести военную, политическую, финансовую, и экономическую подготовку к масштабному конфликту с Западом. Контуры этого конфликта уже были очерчены. Западу была нужна война на Украине как повод для развязывания против России полномасштабной финансово-экономической кампании, на которую, собственно, и делалась главная ставка.В интересах Запада было как можно дольше сохранять Китай в нейтральной позиции, не допуская его союза с Россией. Все остальные проблемные для себя страны (включая Белоруссию, Иран, Кубу и Венесуэлу) Запад собирался задушить после того, как расправится с Россией и Китаем. Они для него особой опасности не представляли, без российской и/или китайской поддержки являясь беззащитными перед его комплексным давлением.В интересах России был как можно более быстрый фактический запуск антизападного союза, даже без его юридического оформления.Украина, неоправданно считавшая себя одним из главных субъектов этого кризиса, надеялась, что начатая ею война с Россией перерастёт в общеевропейский "крестовый поход" против РФ. В Киеве были уверены, что дело быстро придёт к российскому майдану, после чего Украина будет принята в ЕС и НАТО и примет полноправное участие в дележе Западом российских трофеев. И не надо меня спрашивать: "Как можно быть такими идиотами?" Практика последних десятилетий свидетельствует, что можно быть и не такими, а куда более крупными идиотами.На решение всех своих проблем, включая китайскую, и наведение после этого порядка в "распоясавшемся" третьем мире, Запад отводил примерно десять лет. Всё должно было завершиться к 2025 году, так как к этому времени, по оценкам западных же экспертов, Китай должен был достичь военной неуязвимости в конвенционном конфликте за счёт создания флота, более мощного чем американский и достаточно мощных (хоть более слабых, чем американские) ВВС. Соответственно, на политическую часть российского кризиса отводилось время примерно до 2020 года. Военная должна была завершиться не позже 2018 года (или раньше). Поражение России на украинском направлении должно было привести к политическому кризису и российскому майдану на выборах 2018 года. За последующие полтора-два года победивший майдан должен был зачистить в России политическую альтернативу, укрепить прозападный режим и создать необходимые и достаточные условия для конфронтации с Китаем.Из расставленного на неё в 2014 году капкана Россия выскочила довольно успешно, протянув время, за счёт Минских соглашений. Но после прихода в 2019 году к власти неуправляемого Зеленского стало понятно, что горячая фаза войны неизбежно наступит в ближайшем будущем. Москва попыталась сделать её в 2022 году максимально короткой и максимально щадящей, надеясь на наличие на Украине достаточного количества достаточно влиятельных адекватных политиков. Однако украинская политическая элита, давно сделав выбор в пользу Запада, уже не могла позволить себе отказаться от войны. Даже не желавшие войны украинские политики не осмелились об этом заявить, найдя для себя более выгодным войну поддержать.Но, как мы помним, это Украина считала, что война, раз начавшись, должна будет завершиться оккупацией Москвы западными союзниками, которые поручат украинцам управление этой новой колонией Запада. Сами западные элиты вовсе не желали полного уничтожения российского потенциала. Они лишь хотели поставить его под свой контроль и использовать против Китая. В их представлении Россию надо было достаточно ослабить, чтобы она не могла конкурировать с Западом, но оставить её достаточно сильной, чтобы иметь в её лице мощный таран против Китая.Поэтому украинский военный кризис должен был быть достаточно коротким, а поражение России Запад собирался нанести не в военно-политической, а в социально-экономической сфере. Время играло для Запада важную роль ещё и потому, что военный кризис начался значительно позже, чем рассчитывал Запад (в 2022 году, вместо 2014 года). Пора было браться за Китай, а тут ещё не разобрались с Россией. Соответственно время на украинскую прокси-войну было максимально ужато. Скомпрометировать российское руководство в глазах населения и подорвать внутреннюю стабильность надо было срочно. Следующей вехой для российского майдана, после пропуска 2018 года, становились президентские выборы средины марта 2024 года.Отсюда и харьковское "наступление Сырского" осени 2022 года, и давление в том же году на Херсонский плацдарм, вызвавшее в конце года отвод ВС РФ с правого берега Днепра, и широко анонсированное, но безрезультатно закончившееся "летнее наступление" ВСУ 2023 года.Как только стало понятно, что сложности на фронте вызвали в российском обществе не раскол, а консолидацию, вначале Байден начал намекать на желательность "заморозки" конфликта по линии соприкосновения войск сторон, а затем Трамп выступил с инициативой посредничества. Для США время украинской кампании исчерпалось, в борьбе за сохранение гегемонии необходимо было искать другие ходы, Вашингтону понадобилось перемирие, позволяющее ему сохранить лицо.Надо сказать, что Москва в своё время также не рассчитывала на затяжную кампанию на Украине. Россию не могло не беспокоить усиление военной активности части держав ЕС и Великобритании на её северо-восточных рубежах, её также устраивало прекращение украинского конфликта на приемлемых для неё условиях. Теоретически Москва и Вашингтон могли прийти к временному компромиссу по Украине. США считали, что частью украинских территорий всё равно придётся пожертвовать, а Россия желала получить все регионы, уже включённые в её состав, включая те их части, которые не находились под контролем ВС РФ. Компромисс находился в плоскости согласия американцев на отвод ВСУ с конституционных территорий РФ в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях и в ответном согласии Москвы не настаивать на юридическом оформлении отказа Киева от этих территорий сразу. Формат соглашения, который можно было согласовать, выглядел следующим образом:1. Отвод ВСУ с конституционных территорий России.2. Прекращение огня.3. Бессмысленные ввиду своей бесперспективности переговоры о юридическом оформлении перехода территорий, сокращении ВСУ и т.д.4. Очередное обострение военного кризиса, которое случится тогда, когда одна из сторон решит, что оно ей выгодно.Россию и США этот формат перемирия устраивал, так как позволял им вывести ресурсы с тупиковой площадки и более эффективно использовать их на других направлениях борьбы. Украину, которая не получала ничего из того, на что рассчитывала, начиная войну, а также ЕС, который потерпел от поддержки Украины огромный ущерб и ничего не получил взамен, такой формат не устраивал абсолютно.США попытались добиться перемирия, в качестве признанного лидера Запада, оказывая давление на своих европейских союзников и на Киев. Оказалось, что их изрядно сдувшегося авторитета уже недостаточно для принуждения Европы и Украины к миру, который США считают для себя невыгодным. Тем не менее, у Москвы и Вашингтона остался общий интерес – скорейшее завершение украинского военного кризиса, пока ЕС и Киев не успели спровоцировать масштабную российско-европейскую войну, в надежде, что она поспособствует смене власти в США, а у новой американской власти будут другие внешнеполитические приоритеты, более комплементарные политике ЕС.В принципе Европа постепенно становится главным американским антагонистом, отказываясь поддерживать США в антииранской кампании, не разделяя планы Трампа начать давление на Китай не победив Россию, а просто уйдя с российского направления и сделав вид, что ни в какой конфронтации США здесь не участвовали, резко критикуя главного союзника США на Ближнем Востоке – Израиль.В этих условиях Россия и США оказываются в ситуации совпадения интересов на украинско-европейском направлении настолько, что их действия, не будучи согласованы, тем не менее достаточно удачно коррелируют друг с другом. США, устами госсекретаря Рубио заявляют о том, что разочаровались в возможности добиться конструктива на переговорах по украинскому урегулированию и намерены прекратить выполнять посреднические функции. Некоторые считают, что Вашингтон лукавит и никогда не бросит Украину. Но он её уже бросил. Время, выделенное на украинскую войну, вышло. США теперь пишут другие планы по противостоянию России и Китаю. Украине же Вашингтон прекратил предоставление не только дипломатической, политической, финансовой и экономической поддержки, но и серьёзно сократил военную помощь, даже за деньги ЕС. Если совсем недавно главную разведывательную функцию в интересах Украины у российских границ выполняли самолёты и беспилотники США, то теперь их всё чаще заменяют европейские. Даже в Чёрном море летают шведские самолёты-разведчики.Американцы, наверное, хотели бы и на украинском направлении остаться, и на других направлениях давить, но сил не хватает, а с точки зрения внутриполитических интересов Трампа и трампистов иранское и китайское направления сейчас важнее российского. В конце концов, пусть ЕС сам Россией занимается.Но и для России время украинской войны давно вышло. Москве также совсем не улыбается дождаться перерастания регулярных провокаций в большую европейскую войну. Поэтому Европе всё более убедительно и близко показывают ядерный потенциал России во всех подробностях. Причём не просто показывают, а размещают его так, что в случае серьёзного конфликта ядерный удар по Европе становится неизбежным (в Белоруссии, практически на лини фронта, разместили и предназначенный для Франции, Германии и Британии комплекс средней дальности "Орешник" и предназначенные для Польши и Прибалтики "Искандеры", на днях получившие из России специальные боевые части).Боле того, последний ответ России на украинскую провокацию, в результате которого по Киеву прилетело как никогда много ракет хороших и разных (по сути, все типы носителей, кроме межконтинентальных) является свидетельством перехода войны в новую фазу: от убеждения, что мир лучше, к уничтожению тех, кто ничего не понял.Именно к уничтожению, потому что вряд ли кто-то надеется но то, что Зеленский и его банда внемлют голосу разума и прекратят провокации. Нет, они их усилят. Они мечтают о разрушительных ударах России по Киеву с большим количеством жертв. Стерненко (который стал авторитетным нацистом, когда Зеленский ещё считался на Украине клоуном сомнительной политической ориентации) прямо сейчас буквально выпрашивает у России ядерный удар по украинской столице. Может быть, и допросится. Но ядерный или не ядерный, а учитывая, что киевские власти будут и дальше идти по пути провокаций, новые удары последуют. А так как население быстро привыкает ко всему хорошему, и скоро граждане России будут спрашивать почему по Киеву вновь ударили так же, как прошлый раз, а не в разы сильнее, то и сила ударов будет расти. А с ней будут расти и разрушения.Когда боевые действия начинались в 2022 году, ВС РФ старались в принципе не допускать разрушений в гражданском секторе. Сейчас стёртые с лица земли в результате штурмов населённые пункты никого уже не удивляют. У войны свои законы и она умеет их продиктовать.Почин положен. По Киеву прилетело всё, что могло прилететь. Дальше будет лететь чаще и больше. Потому, что данный военный конфликт вышел за пределы отпущенного для него времени. Продлить его хотят только ЕС и Украина для того, чтобы расширить пространство войны и поставив человечество на грань ядерной катастрофы, добиться для себя лучших условий мира.Как свидетельствуют практика и опыт многочисленных войн (в том числе и мировых войн ХХ века) с таким подходом провокаторы могут добиться только своей ликвидации любой ценой.

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

