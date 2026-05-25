Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"

Китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, а разговоры о том, понадобится ли он в будущем — это попытка продавить партнера по цене. Конфликт Китая с США неизбежен, и Россия станет стратегическим тылом для Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2026-05-25T04:30

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Россия и Китай достигли понимания по многим ключевым деталям проекта "Сила Сибири 2", об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, удастся ли России и Китаю договориться по газопроводу "Сила Сибири 2", эксперт заявил, что китайский политический менталитет мало изменился с 18 века. "Китай воспроизводит этот миф о Срединной империи, считая весь остальной мир варварами", — пояснил Зубец.По словам эксперта, китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, поскольку она построена в основном на угле, добывать который становится все сложнее. "Разговоры о том, понадобится ли газ Китаю в будущем, это попытка продавить партнера по цене", — заявил собеседник издания.Он также отметил, что конфликт Китая с США неизбежен, и Россия будет стратегическим тылом для Пекина. "Зачем в преддверии такого противостояния портить отношения со страной, которая может оказать крайне существенную поддержку?" — задался вопросом эксперт.Алексей Зубец подытожил, что китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок.Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.

