Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок" - 25.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260525/zubets-o-gazovykh-peregovorakh-kitaytsy-ponimayut-chto-im-nuzhen-gaz-no-khotyat-poluchit-ego-za-bestsenok-1079362742.html
Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок" - 25.05.2026 Украина.ру
Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
Китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, а разговоры о том, понадобится ли он в будущем — это попытка продавить партнера по цене. Конфликт Китая с США неизбежен, и Россия станет стратегическим тылом для Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2026-05-25T04:30
2026-05-25T04:30
новости
китай
россия
пекин
украина.ру
алексей зубец
владимир путин
энергетические ресурсы украины
газ
российский газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/09/1033230918_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_1082ad27faef63fc76de1e03465e0fbf.jpg
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Россия и Китай достигли понимания по многим ключевым деталям проекта "Сила Сибири 2", об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, удастся ли России и Китаю договориться по газопроводу "Сила Сибири 2", эксперт заявил, что китайский политический менталитет мало изменился с 18 века. "Китай воспроизводит этот миф о Срединной империи, считая весь остальной мир варварами", — пояснил Зубец.По словам эксперта, китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, поскольку она построена в основном на угле, добывать который становится все сложнее. "Разговоры о том, понадобится ли газ Китаю в будущем, это попытка продавить партнера по цене", — заявил собеседник издания.Он также отметил, что конфликт Китая с США неизбежен, и Россия будет стратегическим тылом для Пекина. "Зачем в преддверии такого противостояния портить отношения со страной, которая может оказать крайне существенную поддержку?" — задался вопросом эксперт.Алексей Зубец подытожил, что китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок.Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.
китай
россия
пекин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/09/1033230918_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1ca3474fc0ae3dfa0b8271c06aa14aa8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, россия, пекин, украина.ру, алексей зубец, владимир путин, энергетические ресурсы украины, газ, российский газ, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, сила сибири, газопровод, экономика, российская экономика, украина.ру дзен, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров
Новости, Китай, Россия, Пекин, Украина.ру, Алексей Зубец, Владимир Путин, Энергетические ресурсы Украины, газ, российский газ, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, Сила Сибири, газопровод, экономика, российская экономика, Украина.ру Дзен, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров

Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"

04:30 25.05.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, а разговоры о том, понадобится ли он в будущем — это попытка продавить партнера по цене. Конфликт Китая с США неизбежен, и Россия станет стратегическим тылом для Пекина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Россия и Китай достигли понимания по многим ключевым деталям проекта "Сила Сибири 2", об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, удастся ли России и Китаю договориться по газопроводу "Сила Сибири 2", эксперт заявил, что китайский политический менталитет мало изменился с 18 века. "Китай воспроизводит этот миф о Срединной империи, считая весь остальной мир варварами", — пояснил Зубец.
По словам эксперта, китайская экономика будет нуждаться во все больших объемах газа, поскольку она построена в основном на угле, добывать который становится все сложнее. "Разговоры о том, понадобится ли газ Китаю в будущем, это попытка продавить партнера по цене", — заявил собеседник издания.
Он также отметил, что конфликт Китая с США неизбежен, и Россия будет стратегическим тылом для Пекина. "Зачем в преддверии такого противостояния портить отношения со страной, которая может оказать крайне существенную поддержку?" — задался вопросом эксперт.
Алексей Зубец подытожил, что китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайРоссияПекинУкраина.руАлексей ЗубецВладимир ПутинЭнергетические ресурсы Украиныгазроссийский газГлавные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политикаСила Сибиригазопроводэкономикароссийская экономикаУкраина.ру Дзенпереговорыновости переговоровитоги переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
04:15Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
04:00В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
Лента новостейМолния