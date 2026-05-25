"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
Китай очень зависит от импорта и экспорта, поэтому его финансовое основание гораздо более хлипкое, чем кажется. Если США перекроют Малаккский пролив, Китаю понадобятся Транссибирская магистраль и Севморпуть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина

04:45 25.05.2026
 
Китай очень зависит от импорта и экспорта, поэтому его финансовое основание гораздо более хлипкое, чем кажется. Если США перекроют Малаккский пролив, Китаю понадобятся Транссибирская магистраль и Севморпуть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
Продолжая разговор о позиции Китая, эксперт заявил, что финансовое основание могущества КНР гораздо более хлипкое, несмотря на колоссальный размер экономики. "Китай критически зависит от импорта и экспорта", — пояснил Зубец.
"Если Китай считает, что Россия слаба, то может оказаться, что все совершенно наоборот в силу более высокой зависимости Пекина от внешних рынков", — заявил собеседник издания.
По словам эксперта, если США перекроют Малаккский пролив, по которому проходит четверть мировой торговли, Китаю понадобятся сухопутные и морские коридоры. "Это Транссибирская магистраль и Северный морской путь, который проходит в территориальных водах России", — добавил аналитик.
Алексей Зубец подытожил, что ссориться с Россией не в интересах Китая.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
