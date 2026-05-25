https://ukraina.ru/20260525/ssoritsya-s-rossiey-ne-v-interesakh-kitaya-aleksey-zubets-o-zavisimosti-pekina-1079363337.html
"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина - 25.05.2026 Украина.ру
"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
Китай очень зависит от импорта и экспорта, поэтому его финансовое основание гораздо более хлипкое, чем кажется. Если США перекроют Малаккский пролив, Китаю понадобятся Транссибирская магистраль и Севморпуть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
2026-05-25T04:45
2026-05-25T04:45
2026-05-25T04:45
новости
китай
россия
пекин
алексей зубец
ростислав ищенко
украина.ру
импорт
экспорт
рынок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043917097_0:61:2954:1724_1920x0_80_0_0_67eb493e288f144a6f1b2de081460b32.jpg
Продолжая разговор о позиции Китая, эксперт заявил, что финансовое основание могущества КНР гораздо более хлипкое, несмотря на колоссальный размер экономики. "Китай критически зависит от импорта и экспорта", — пояснил Зубец."Если Китай считает, что Россия слаба, то может оказаться, что все совершенно наоборот в силу более высокой зависимости Пекина от внешних рынков", — заявил собеседник издания.По словам эксперта, если США перекроют Малаккский пролив, по которому проходит четверть мировой торговли, Китаю понадобятся сухопутные и морские коридоры. "Это Транссибирская магистраль и Северный морской путь, который проходит в территориальных водах России", — добавил аналитик.Алексей Зубец подытожил, что ссориться с Россией не в интересах Китая.Полный текст материала Дениса Рудометова "Договориться не удалось. Алексей Зубец о том, как долго продлятся войны на Украине и Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.
китай
россия
пекин
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043917097_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_8bb59ec294a2d552df0f3205a3f6aeaa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, россия, пекин, алексей зубец, ростислав ищенко, украина.ру, импорт, экспорт, рынок, экономика, сотрудничество, украина.ру дзен, севморпуть, аналитики
Новости, Китай, Россия, Пекин, Алексей Зубец, Ростислав Ищенко, Украина.ру, импорт, экспорт, рынок, экономика, сотрудничество, Украина.ру Дзен, Севморпуть, аналитики
"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
Китай очень зависит от импорта и экспорта, поэтому его финансовое основание гораздо более хлипкое, чем кажется. Если США перекроют Малаккский пролив, Китаю понадобятся Транссибирская магистраль и Севморпуть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
Продолжая разговор о позиции Китая, эксперт заявил, что финансовое основание могущества КНР гораздо более хлипкое, несмотря на колоссальный размер экономики. "Китай критически зависит от импорта и экспорта", — пояснил Зубец.
"Если Китай считает, что Россия слаба, то может оказаться, что все совершенно наоборот в силу более высокой зависимости Пекина от внешних рынков", — заявил собеседник издания.
По словам эксперта, если США перекроют Малаккский пролив, по которому проходит четверть мировой торговли, Китаю понадобятся сухопутные и морские коридоры. "Это Транссибирская магистраль и Северный морской путь, который проходит в территориальных водах России", — добавил аналитик.
Алексей Зубец подытожил, что ссориться с Россией не в интересах Китая.