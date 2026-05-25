https://ukraina.ru/20260525/udar-vsu-po-starobelsku--aprobatsiya-algoritmov-ii-terentev-o-roli-zapadnykh-tekhnologiy-1079361400.html

Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий

Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий - 25.05.2026 Украина.ру

Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий

Для удара по колледжу в Старобельске не нужен искусственный интеллект — с этой задачей справился бы средне подготовленный украинский оператор БПЛА. Показателем применения ИИ на фронте могла бы стать массовая атака беспилотниками однотипных целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев

2026-05-25T05:15

2026-05-25T05:15

2026-05-25T05:15

новости

старобельск

киев

европа

юрий кнутов

украина.ру

ии (искусственный интеллект)

технологии

бпла

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/18/1079353379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c9ccd2ee1664a4edf6884760ab4d527.jpg

Недавно глава компании Palantir Алекс Карп во время визита в Киев заявил, что искусственный интеллект (ИИ) его компании помогает ВСУ с целеуказанием.Отвечая на вопрос о том, является ли удар по училищу в Старобельске апробацией ИИ-алгоритмов, эксперт отметил, что искусственный интеллект обеими сторонами применяется достаточно широко. Только от Великобритании используется не менее 30 различных программ ИИ — от вспомогательных до автономных, пояснил Терентьев.Для поражения такой цели, как колледж, нет необходимости в использовании искусственного интеллекта, отметил эксперт. "Для этого достаточно средне подготовленного оператора БПЛА", — заявил собеседник издания."Показателем применения искусственного интеллекта на фронте, не хотелось бы это увидеть, может быть массовая атака беспилотниками однотипных целей", — добавил Терентьев."Удары по школам, колледжам — это террористические акты. Рано или поздно мы увидим имена руководителей беспилотного подразделения и непосредственных исполнителей в списках разыскиваемых террористов. Они не уйдут от расплаты даже после окончания боевых действий", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.Превентивные удары по местам производства дронов в Европе, очевидно, выведут конфликт на новый уровень. О том, как к этому нужно готовиться — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.

старобельск

киев

европа

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, старобельск, киев, европа, юрий кнутов, украина.ру, ии (искусственный интеллект), технологии, бпла, беспилотники, атака, атака бпла, лнр, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, военный эксперт, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво