Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий - 25.05.2026 Украина.ру
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Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий - 25.05.2026 Украина.ру
Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
Для удара по колледжу в Старобельске не нужен искусственный интеллект — с этой задачей справился бы средне подготовленный украинский оператор БПЛА. Показателем применения ИИ на фронте могла бы стать массовая атака беспилотниками однотипных целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев
2026-05-25T05:15
2026-05-25T05:15
новости
старобельск
киев
европа
юрий кнутов
украина.ру
ии (искусственный интеллект)
технологии
бпла
беспилотники
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Недавно глава компании Palantir Алекс Карп во время визита в Киев заявил, что искусственный интеллект (ИИ) его компании помогает ВСУ с целеуказанием.Отвечая на вопрос о том, является ли удар по училищу в Старобельске апробацией ИИ-алгоритмов, эксперт отметил, что искусственный интеллект обеими сторонами применяется достаточно широко. Только от Великобритании используется не менее 30 различных программ ИИ — от вспомогательных до автономных, пояснил Терентьев.Для поражения такой цели, как колледж, нет необходимости в использовании искусственного интеллекта, отметил эксперт. "Для этого достаточно средне подготовленного оператора БПЛА", — заявил собеседник издания."Показателем применения искусственного интеллекта на фронте, не хотелось бы это увидеть, может быть массовая атака беспилотниками однотипных целей", — добавил Терентьев."Удары по школам, колледжам — это террористические акты. Рано или поздно мы увидим имена руководителей беспилотного подразделения и непосредственных исполнителей в списках разыскиваемых террористов. Они не уйдут от расплаты даже после окончания боевых действий", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.Превентивные удары по местам производства дронов в Европе, очевидно, выведут конфликт на новый уровень. О том, как к этому нужно готовиться — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.
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Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий

05:15 25.05.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбстановка на месте обрушения при ударе ВСУ общежития Старобельского колледжа
Обстановка на месте обрушения при ударе ВСУ общежития Старобельского колледжа - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Для удара по колледжу в Старобельске не нужен искусственный интеллект — с этой задачей справился бы средне подготовленный украинский оператор БПЛА. Показателем применения ИИ на фронте могла бы стать массовая атака беспилотниками однотипных целей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев
Недавно глава компании Palantir Алекс Карп во время визита в Киев заявил, что искусственный интеллект (ИИ) его компании помогает ВСУ с целеуказанием.
Отвечая на вопрос о том, является ли удар по училищу в Старобельске апробацией ИИ-алгоритмов, эксперт отметил, что искусственный интеллект обеими сторонами применяется достаточно широко. Только от Великобритании используется не менее 30 различных программ ИИ — от вспомогательных до автономных, пояснил Терентьев.
Для поражения такой цели, как колледж, нет необходимости в использовании искусственного интеллекта, отметил эксперт. "Для этого достаточно средне подготовленного оператора БПЛА", — заявил собеседник издания.
"Показателем применения искусственного интеллекта на фронте, не хотелось бы это увидеть, может быть массовая атака беспилотниками однотипных целей", — добавил Терентьев.
"Удары по школам, колледжам — это террористические акты. Рано или поздно мы увидим имена руководителей беспилотного подразделения и непосредственных исполнителей в списках разыскиваемых террористов. Они не уйдут от расплаты даже после окончания боевых действий", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Превентивные удары по местам производства дронов в Европе, очевидно, выведут конфликт на новый уровень. О том, как к этому нужно готовиться — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.
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