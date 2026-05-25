https://ukraina.ru/20260525/krovavaya-zhatva-budet-prodolzhatsya-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-1079363049.html

"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг - 25.05.2026 Украина.ру

"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, возможны ли ещё мирные переговоры или же после убийства дронами ВСУ детей в Старобельске можно ожидать только эскалации. Думают и о том, способны ли "изнеженные" европейцы воевать с Россией.

2026-05-25T06:50

2026-05-25T06:50

2026-05-25T10:43

украина

россия

киев

владимир зеленский

александр дубинский

андрей ермолаев

вооруженные силы украины

верховная рада

эксклюзив

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078328629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4646a1fd4183fcdb6362872a182931eb.jpg

Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что имевшиеся предпосылки к достижению договорённостей этой весной не реализовались, возникла пауза, а "воюющие стороны оказались в положении непримиримости, вновь делается ставка на то, что кто-то в этой игре и дипломатически, и на фронте проиграет, вновь заговорили с позиции силы".Соответствующие заявления, иногда ультимативного характера, звучат и в Киеве, и в Москве. По словам эксперта, некоторые представители украинской власти заговорили о "переломе", но то же самое слышим из Кремля — словом, мы оказались "в ситуации стремительно раскручиваемой эскалации".В Киеве заговорили о готовящемся будто бы "нападении из Белоруссии". В частности, Зеленский заявлял о неких известных ему "сценариях" Москвы расширения войны через север Украины. Позднее он объявил об усилении северных направлений.Правда, не все восприняли эти заявления Зеленского всерьёз. Так, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров написал в своём телеграм-канале, что "в Офисе Зеленского нашли очередной новый повод, как убить трёх зайцев сразу: держать украинцев в страхе нового нападения; перебивать новость об очередном коррупционном скандале; выделить сумму для разворовывания под предлогом военных расходов".Находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский тоже полагает, что это "обычный отвлекающий манёвр мародёра, которому надо переключить внимание со своего воровства на очередную "внешнюю угрозу".Нардеп в своём блоге выразил уверенность в том, что если бы такое нападение случилось, то Зеленский бы "прыгал в своём бункере до потолка от счастья, как он прыгал в феврале 22-го, когда Путин ввёл свои войска в Украину".Дубинский пояснил: "Если бы этого не произошло, то о "президенте" зеленском (так в тексте — ред.) мы бы забыли осенью 22-го. С его рейтингами, тупостью и количеством внутренних врагов его ждал импичмент".Был бы импичмент или нет, угадать уже поздно. Сейчас никакой импичмент Зеленскому не грозит, а русских ракет или диверсантов он, похоже, совсем не опасается (и сидит ли он именно в бункере — вопрос). Почему так берегут киевского диктатора и его подельников — загадка.Дубинский также выразил сомнение в том, что Европа готова к войне с Россией. По его мнению, "европейское общество после Второй мировой войны и либеральных реформ настолько разбаловано и изнежено, что с военной точки зрения ничего из себя не представляет"."Поэтому все разговоры о том, что ЕС готовится к войне с РФ — пустопорожняя брехня. Эту подготовку начинают от общества, и она там даже не начиналась. Чтобы начать воевать, надо сначала годика два побегать и покричать "слава нации, смерть врагам", - написал нардеп в своём телеграм-канале.Тут мы с Дубинским не согласимся. Кто мог бы подумать ещё не так давно, что украинцы сойдутся с русскими в жестокой самоистребительной войне? Но - сошлись. И согласия простых людей на это никто не спрашивал. Так что и "изнеженных" европейцев, если нужно будет, просто погонят палками на фронт — и те пойдут, никуда не денутся. Ходили уже и не раз.В свою очередь, Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka предположил, что в ходе встреч лидеров США, РФ и КНР украинский вопрос обсуждался, и мы ещё увидим результаты этого обсуждения, поскольку Китай заинтересован в прекращении конфликта.С другой стороны, продолжил эксперт, пока наблюдается только эскалация — "мы входим в горячую фазу". И началась эта новая фаза с целенаправленного поражения в ночь на 22 мая беспилотниками ВСУ общежития педагогического колледжа в Старобельске (в ЛНР — ред.).Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Администрации Главы ЛНР, в результате этого удара погиб 21 человек. Имена всех погибших установлены, спасательно-поисковые работы завершены. В республике дни 24-25 мая объявлены днями траура.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал этот целенаправленный удар ВСУ по общежитию террористическим актом и заявил, что Минобороны должно представить предложения, как на это ответить.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, конечно, будет дан ответ (и таким ответом можно считать массированный удар ВС РФ по объектам в Киеве в ночь на воскресенье 24 мая — авт.), но добавил, что в этом конфликте дети гибнут с обеих сторон, если не остановиться, то "кровавая жатва будет продолжаться".Будут ответные удары, на них — тоже ответные, люди будут гибнуть. Единственный выход — остановить войну, подчеркнул эксперт.Но, продолжил он, пока приходится констатировать, что конфликт продолжается, а Украина, по сути, превращена в полигон для отработки новых видов оружия.Оружия в том числе и американского, уточняет экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв. Он в своём блоге отметил, что "...Трамп выходит из переговоров, не бросив Украину: разведывательная поддержка и принятые ещё при Байдене программы военной помощи Киеву сохраняются".Он сослался на данный Time и Кильского института, согласно которым 90% выделенных Конгрессом средств не уходят в Киев, а остаются внутри США в виде контрактов с оборонными компаниями. И сделал вывод: "Война на Украине выгодна слишком многим как в США, так и в Европе". А потому - "война продолжится".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Запад готовит не армию вторжения, а армию охраны концлагерей". Эксперты и политики о ситуации на Украине "

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, александр дубинский, андрей ермолаев, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив, украина.ру