"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:50 25.05.2026 (обновлено: 10:43 25.05.2026)
 
Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что имевшиеся предпосылки к достижению договорённостей этой весной не реализовались, возникла пауза, а "воюющие стороны оказались в положении непримиримости, вновь делается ставка на то, что кто-то в этой игре и дипломатически, и на фронте проиграет, вновь заговорили с позиции силы".
Соответствующие заявления, иногда ультимативного характера, звучат и в Киеве, и в Москве. По словам эксперта, некоторые представители украинской власти заговорили о "переломе", но то же самое слышим из Кремля — словом, мы оказались "в ситуации стремительно раскручиваемой эскалации".
В Киеве заговорили о готовящемся будто бы "нападении из Белоруссии". В частности, Зеленский заявлял о неких известных ему "сценариях" Москвы расширения войны через север Украины. Позднее он объявил об усилении северных направлений.
Правда, не все восприняли эти заявления Зеленского всерьёз. Так, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров написал в своём телеграм-канале, что "в Офисе Зеленского нашли очередной новый повод, как убить трёх зайцев сразу: держать украинцев в страхе нового нападения; перебивать новость об очередном коррупционном скандале; выделить сумму для разворовывания под предлогом военных расходов".
Находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский тоже полагает, что это "обычный отвлекающий манёвр мародёра, которому надо переключить внимание со своего воровства на очередную "внешнюю угрозу".
Нардеп в своём блоге выразил уверенность в том, что если бы такое нападение случилось, то Зеленский бы "прыгал в своём бункере до потолка от счастья, как он прыгал в феврале 22-го, когда Путин ввёл свои войска в Украину".
Дубинский пояснил: "Если бы этого не произошло, то о "президенте" зеленском (так в тексте — ред.) мы бы забыли осенью 22-го. С его рейтингами, тупостью и количеством внутренних врагов его ждал импичмент".
Был бы импичмент или нет, угадать уже поздно. Сейчас никакой импичмент Зеленскому не грозит, а русских ракет или диверсантов он, похоже, совсем не опасается (и сидит ли он именно в бункере — вопрос). Почему так берегут киевского диктатора и его подельников — загадка.
Дубинский также выразил сомнение в том, что Европа готова к войне с Россией. По его мнению, "европейское общество после Второй мировой войны и либеральных реформ настолько разбаловано и изнежено, что с военной точки зрения ничего из себя не представляет".
"Поэтому все разговоры о том, что ЕС готовится к войне с РФ — пустопорожняя брехня. Эту подготовку начинают от общества, и она там даже не начиналась. Чтобы начать воевать, надо сначала годика два побегать и покричать "слава нации, смерть врагам", - написал нардеп в своём телеграм-канале.
Тут мы с Дубинским не согласимся. Кто мог бы подумать ещё не так давно, что украинцы сойдутся с русскими в жестокой самоистребительной войне? Но - сошлись. И согласия простых людей на это никто не спрашивал. Так что и "изнеженных" европейцев, если нужно будет, просто погонят палками на фронт — и те пойдут, никуда не денутся. Ходили уже и не раз.
В свою очередь, Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka предположил, что в ходе встреч лидеров США, РФ и КНР украинский вопрос обсуждался, и мы ещё увидим результаты этого обсуждения, поскольку Китай заинтересован в прекращении конфликта.
С другой стороны, продолжил эксперт, пока наблюдается только эскалация — "мы входим в горячую фазу". И началась эта новая фаза с целенаправленного поражения в ночь на 22 мая беспилотниками ВСУ общежития педагогического колледжа в Старобельске (в ЛНР — ред.).
Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Администрации Главы ЛНР, в результате этого удара погиб 21 человек. Имена всех погибших установлены, спасательно-поисковые работы завершены. В республике дни 24-25 мая объявлены днями траура.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал этот целенаправленный удар ВСУ по общежитию террористическим актом и заявил, что Минобороны должно представить предложения, как на это ответить.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, конечно, будет дан ответ (и таким ответом можно считать массированный удар ВС РФ по объектам в Киеве в ночь на воскресенье 24 мая — авт.), но добавил, что в этом конфликте дети гибнут с обеих сторон, если не остановиться, то "кровавая жатва будет продолжаться".
Будут ответные удары, на них — тоже ответные, люди будут гибнуть. Единственный выход — остановить войну, подчеркнул эксперт.
Но, продолжил он, пока приходится констатировать, что конфликт продолжается, а Украина, по сути, превращена в полигон для отработки новых видов оружия.
Оружия в том числе и американского, уточняет экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв. Он в своём блоге отметил, что "...Трамп выходит из переговоров, не бросив Украину: разведывательная поддержка и принятые ещё при Байдене программы военной помощи Киеву сохраняются".
Он сослался на данный Time и Кильского института, согласно которым 90% выделенных Конгрессом средств не уходят в Киев, а остаются внутри США в виде контрактов с оборонными компаниями. И сделал вывод: "Война на Украине выгодна слишком многим как в США, так и в Европе". А потому - "война продолжится".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Запад готовит не армию вторжения, а армию охраны концлагерей". Эксперты и политики о ситуации на Украине "
