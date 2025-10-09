Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами
© Фото : David Young/Global Look Press
© Фото : David Young/Global Look Press
Россия и Запад участвуют в стратегической гонке, где ставка — ликвидация ВСУ до того, как Европа успеет перевооружиться и вступить в конфликт, что определит будущий расклад сил в регионе. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
Ищенко раскрыл суть текущего момента, заявив, что "только ленивый не говорит о том, что мы, пользуясь временем, который нам [президент США Дональд] Трамп выделил, ликвидировать ВСУ как боевую единицу до того момента, как Европа успеет придумать блокирующие нас условия".
Он пояснил, что для Запада 500-тысячная украинская армия является костяком, на который можно "нанизывать европейские подразделения".
"Если у ВСУ рухнет фронт, и они развалятся, пересобрать их будет невозможно", — отметил эксперт. Поэтому, по его словам, для Запада критически важно войти в конфликт раньше, чем ВСУ перестанут существовать, а для России, напротив, ключевой задачей является добиться развала украинской армии до вмешательства Европы.
"Сейчас мы участвуем в политической гонке: либо Россия успеет разобрать ВСУ и Украину на запчасти, либо Запад успеет перевооружиться и организовать крупную войну в восточной Европе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".
5 октября, 06:00Мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску: Алехин раскрыл, как ФАБы и ракеты громят тылы ВСУРоссийская армия наносит системные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины в Харькове и Днепропетровске, парализуя логистику и производственные мощности противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Подписывайся на