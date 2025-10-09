Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами - 09.10.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами
Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами - 09.10.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами
Россия и Запад участвуют в стратегической гонке, где ставка — ликвидация ВСУ до того, как Европа успеет перевооружиться и вступить в конфликт, что определит будущий расклад сил в регионе. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
Ищенко раскрыл суть текущего момента, заявив, что "только ленивый не говорит о том, что мы, пользуясь временем, который нам [президент США Дональд] Трамп выделил, ликвидировать ВСУ как боевую единицу до того момента, как Европа успеет придумать блокирующие нас условия". Он пояснил, что для Запада 500-тысячная украинская армия является костяком, на который можно "нанизывать европейские подразделения"."Если у ВСУ рухнет фронт, и они развалятся, пересобрать их будет невозможно", — отметил эксперт. Поэтому, по его словам, для Запада критически важно войти в конфликт раньше, чем ВСУ перестанут существовать, а для России, напротив, ключевой задачей является добиться развала украинской армии до вмешательства Европы."Сейчас мы участвуем в политической гонке: либо Россия успеет разобрать ВСУ и Украину на запчасти, либо Запад успеет перевооружиться и организовать крупную войну в восточной Европе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".
новости, россия, запад, европа, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, украинская армия, дзен новости сво, сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, война, война на украине
Новости, Россия, Запад, Европа, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, украинская армия, дзен новости СВО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, война, война на Украине

Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами

05:30 09.10.2025
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : David Young/Global Look Press
Россия и Запад участвуют в стратегической гонке, где ставка — ликвидация ВСУ до того, как Европа успеет перевооружиться и вступить в конфликт, что определит будущий расклад сил в регионе. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
Ищенко раскрыл суть текущего момента, заявив, что "только ленивый не говорит о том, что мы, пользуясь временем, который нам [президент США Дональд] Трамп выделил, ликвидировать ВСУ как боевую единицу до того момента, как Европа успеет придумать блокирующие нас условия".
Он пояснил, что для Запада 500-тысячная украинская армия является костяком, на который можно "нанизывать европейские подразделения".
"Если у ВСУ рухнет фронт, и они развалятся, пересобрать их будет невозможно", — отметил эксперт. Поэтому, по его словам, для Запада критически важно войти в конфликт раньше, чем ВСУ перестанут существовать, а для России, напротив, ключевой задачей является добиться развала украинской армии до вмешательства Европы.
"Сейчас мы участвуем в политической гонке: либо Россия успеет разобрать ВСУ и Украину на запчасти, либо Запад успеет перевооружиться и организовать крупную войну в восточной Европе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".
- РИА Новости, 1920, 05.10.2025
5 октября, 06:00
Мощнейшие удары по Харькову и Днепропетровску: Алехин раскрыл, как ФАБы и ракеты громят тылы ВСУРоссийская армия наносит системные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины в Харькове и Днепропетровске, парализуя логистику и производственные мощности противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
