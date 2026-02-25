Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО - 25.02.2026 Украина.ру
Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО
Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО - 25.02.2026 Украина.ру
Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире проанализировал, к чему пришла Россия за 4 года СВО, а также рассказал о вероятности передачи Украине ядерного оружия через европейские страны
украина
россия
александр вучич
сербия
00:30 - Что имеет Россия спустя четыре года СВО?0707:19 - О попытках передачи Украине ядерного оружия.25:2025:20 - Кому перешёл дорогу президент Сербии Александр Вучич?
украина
россия
сербия
видео, украина, россия, александр вучич, сербия, видео
Видео, Украина, Россия, Александр Вучич, Сербия

Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО

08:11 25.02.2026
 
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире проанализировал, к чему пришла Россия за 4 года СВО, а также рассказал о вероятности передачи Украине ядерного оружия через европейские страны
00:30 - Что имеет Россия спустя четыре года СВО?
0707:19 - О попытках передачи Украине ядерного оружия.
25:2025:20 - Кому перешёл дорогу президент Сербии Александр Вучич?
ВидеоУкраинаРоссияАлександр ВучичСербия
 
