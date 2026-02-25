https://ukraina.ru/20260225/pochemu-rossiya-zatyagivaet-vremya-i-iz-za-chego-posypalsya-tyl-na-ukraine-koltashov-o-situatsii-na-svo-1076033082.html

Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО

Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО - 25.02.2026 Украина.ру

Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире проанализировал, к чему пришла Россия за 4 года СВО, а также рассказал о вероятности передачи Украине ядерного оружия через европейские страны

00:30 - Что имеет Россия спустя четыре года СВО?0707:19 - О попытках передачи Украине ядерного оружия.25:2025:20 - Кому перешёл дорогу президент Сербии Александр Вучич?

