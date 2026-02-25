Большой скандал в огромной КПСС. 70 лет со дня завершения работы XX съезда - 25.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260225/bolshoy-skandal-v-ogromnoy-kpss-70-let-so-dnya-zaversheniya-raboty-xx-sezda--1076010908.html
Большой скандал в огромной КПСС. 70 лет со дня завершения работы XX съезда
Большой скандал в огромной КПСС. 70 лет со дня завершения работы XX съезда - 25.02.2026 Украина.ру
Большой скандал в огромной КПСС. 70 лет со дня завершения работы XX съезда
XX съезд, работавший 14-25 февраля 1956 года, действительно был одним из самых скандальных в истории КПСС. Ведь на нём был разоблачён культ личности Сталина! Для одних это доказательство изначальной преступности коммунистического режима, для других – свидетельство способности партии к самообновлению, для третьих – предательство номенклатуры…
2026-02-25T08:00
2026-02-25T09:25
история
история
история ссср
ссср
китай
сша
иосиф сталин
хрущев
григорий зиновьев
кпсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076009848_0:17:720:422_1920x0_80_0_0_397cf1c789f0b96d440397b1a86d126f.jpg
Начнём, пожалуй, с того, что само по себе мероприятие было очень типичным, соответствующим определённом традициям, существовавшим уже в КПСС.Во времена оны у студентов, учивших истпарт (а его учили все), было простое мнемоническое правило – привязывать номер съезда к названиям "антипартийных" фракций и платформ, разоблачённых на этом съезде. И запомнить проще и главное содержание легко раскрывается – от противного. Если "рабочая оппозиция" выступала за рабочих, то партия была, соответственно против рабочих (это шутка – "рабочая оппозиция" предлагала передать управление производством профсоюзам, дискуссия об их функциях была в основном завершена на XI съезде в 1922 году).В этом ряду особняком стояли I съезд, на котором была учреждена партия (и который, кстати, остался без последствий в силу ареста всех его участников, что признавалось и в учебниках истории КПСС), XVII – "съезд победителей", на котором никаких оппозиций уже не осталось, что не помешало репрессировать почти всех его участников, и XIX съезд, на котором даже гонять было некого – всё было параллельно и перпендикулярно как в армии.В этом смысле XX съезд действительно был возвращением к ленинским традициям топтания оппонентов с удалыми покриками и актами идеологического шаманизма в виде призыва духов классиков.Чего стоит один только "секретный доклад", прочитанный в ночь на 25 февраля на закрытом заседании съезда в отсутствие представителей "братских партий". Доклад был настолько секретный, что стенографическая запись выступления Хрущёва не велась и соответственно по сей день неизвестно, чем сказанное на съезде отличалось от официальной версии, изданной миллионными тиражами (впервые его опубликовали в США – что само по себе огромный соблазн для разного рода конспирологии в духе "американский шпион отчитался перед хозяевами"). Справедливости ради надо сказать, что публикация была предпринята уже летом – после принятия 30 июня постановления ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий", причём в сокращённом виде – полный тест был издан только в 1989 году.Были конечно и различия, которые, собственно, позволяют XX съезд выделять в нечто особенное.Во-первых, лидеры оппозиций, включая даже блистательного Льва Троцкого или чуть менее яркого Григория Зиновьева, всё же были фигурами примерно равноразмерными, в то время как "культ личности" был настоящим богом-императором. Учитывая же формулу "Сталин – это Ленин сегодня" (обратная формула подпадала почему-то под действие статьи 58.10 УК РСФСР – совершенно непонятно почему…), то коллективное руководство КПСС копало под самого Ильича…Во-вторых, политика лидеров оппозиций всё же была идеологическими уклонами. Разоблачение же "культа личности" ставило под вопрос всю политику страны с 1934 года… Ставило, хотя произнести это никто не решился – курс был правильный, культ только был какой-то не такой. В полном соответствии с характерной для христианства идеей – священник может ошибаться, но Церковь, суть – тело Христово, не ошибается.Кстати, сам по себе "культ личности" разоблачители откопали не у кого-нибудь, а у… Сталина. В 1938 году он писал по поводу книжки "Рассказы о детстве Сталина":"Книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория "героев" и "толпы" есть не большевистская, а эсеровская теория".Новое коллективное руководство КПСС и, в особенности, новый лидер Никита Хрущёв, тоже ничего особенного не делало – просто боролось за власть, не задумываясь о том, как это будет выглядеть со стороны.Хотя нет, об этом они как раз думали – обосновывать своё право на власть после Сталина было очень тяжело. И тут, в общем, не важно, где кончалась личность Вождя и начинался раздутый "культ личности" – второго у коллективного руководства не было, а первое сильно хромало. В таких условиях осталось только разоблачать и культ, и личность, не останавливаясь перед очевидными глупостями вроде управления военными операциями по глобусу…Но даже с этими поправками ничего чрезвычайного, с точки зрения коллективного руководства, не происходило. Даже наоборот – происходило возвращение к ленинским нормам внутрипартийной демократии. Правда, до отмены решения X съезда о запрете фракций не дошло, но с этим даже XXVIII съезд не справился – не смотря на фактическое наличие в партии фракций, "законопослушно" называемых "платформами"."Коллективное руководство" всё же не учло, что времена поменялись. Даже помимо указанных выше особенностей надо было понимать, чем КПСС отличалась от ВКП(б), РКП(б) и РСДРП(б). То были партия, сначала, глубоко оппозиционная, даже маргинальная, потом борющаяся за право определять пути развития страны и за выбор самих этих путей. При этом страна сама особой роли в мире не играла. А вот в 1956 году речь шла уже о мировой сверхдержаве и её правящей партии, которая рулила не только собой, но и всей мировой системой социализма через механизм Коминформа (он, кстати, был ликвидирован сразу после съезда).Результатом была утрата КПСС и СССР значительной части символического капитала. Советский опыт перестал быть безусловным – ведь любое направление политики советского руководства могло быть задним числом объявлено уклоном и отменено.Собственно, это и было взносом Хрущёва в теорию марксизма-ленинизма, названное "многообразием путей к социализму". Формулировка нейтральная, но за ней скрывается возможность социалистических стран отказываться не только от подчинения СССР, но даже и от его арбитража. Более того, в отношениях с Китаем, Албанией и Югославией дошло до конфликтов (с Китаем даже вооружённым).С этого времени союзники СССР начали постепенно переходить на товарно-денежные отношения – если "социалистический выбор" разного рода африканских царьков пользовался спросом на Старой площади, то отношение к социалистическому выбору самого СССР стало настороженным. И настороженность эта оказалась оправданной – в конце концов сами же руководители КПСС объявили коммунистический эксперимент неудачным…В общем, основания считать итоги XX съезда началом декоммунизации есть, хотя сам Хрущёв, конечно, декоммунизатором себя не считал. Есть даже альтернативная точка зрения, что в 1953 году как раз победила фракция идеологически зашореных, в то время как Берия был прагматик… Не думаем, что всё так просто.На фоне "секретного доклада" потерялись другие решения съезда, а там речь шла о важных вещах – создании нового индустриального ядра в Сибири и на Дальнем Востоке и прекращении производства паровозов. Ну правда – где паровозы, а где массовые репрессии.Кстати, о репрессиях – очевидцы событий, начиная с авторитетнейшего Фёдора Бурлацкого (в то время – сотрудник международного отдела журнала "Коммунист", позже – заметный учёный, доктор философских наук, в 1990-91 годах – главный редактор "Литературной газеты") – рассказывали о том, что они были потрясены раскрывшейся правдой о размахе репрессий. Это при том, что они сами были свидетелями репрессий… Исчезновение трёх из пяти маршалов они, конечно, заметили, но на уровень реальной жизни такого рода события не проецировались – подавляющее большинство граждан с репрессиями либо не сталкивались вообще, либо не видели в них чего-то необычного.5 марта 1956 года, в третью годовщину смерти Сталина, в Тбилиси началось стихийное возложение цветов к памятнику генсеку. Оно перешло в демонстрации и митинги с портретами Сталина. Власти утратили контроль над столицей республики и 9 марта в город были введены войска, открывшие огонь на поражение. По данным МВД ГССР, было убито 15 и ранено 54 человека, из которых 7 умерло в больницах, 200 человек было арестовано.Непосредственным результатом XX съезда стал антикоммунистический мятеж в Венгрии, который пришлось подавлять Советской Армии, и восстание в Познани (поляки справились сами).На XXII съезде КПСС в октябре 1961 году было принято решение о "десталинизации" –были переименованы населённые пункты, снесены памятники (кроме одного – на родине генсека в Гори), тело Сталина было вынесено из мавзолея, но захоронено в отдельной могиле у кремлёвской стены и до сей день является местом паломничества. Дискуссия "культистов" и "антикультистов" затихла сама собой к концу власти Хрущёва, а упоминание Сталина в докладе Л.И. Брежнева 8 мая 1965 года положил начало "бархатной ресталинизации" P.S.: На настоящий момент по данным различных социологических исследований к Сталину положительно относятся значительно больше 50% граждан России. Он, безусловно, относится к числу наиболее авторитетных политических деятелей прошлого.Данных об отношении к Хрущёву мы даже не нашли – видимо не интересен он социологам.
https://ukraina.ru/20211215/1032859469.html
https://ukraina.ru/20210903/1032181498.html
https://ukraina.ru/20250917/sozdavaya-antisovetskoe-podpole-70-let-nazad-khruschv-vypustil-na-svobodu-100-tysyach-banderovtsev-1068777263.html
https://ukraina.ru/20241120/1059065412.html
ссср
китай
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076009848_69:0:652:437_1920x0_80_0_0_12ad195a7bdda8395c7023ff9e8c96f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, ссср, китай, сша, иосиф сталин, хрущев, григорий зиновьев, кпсс, литературная газета, мвд, коммунистическая партия, 1950-е годы, репрессии, культ личности, троцкий, внешняя политика
История, История, история СССР, СССР, Китай, США, Иосиф Сталин, Хрущев, Григорий Зиновьев, КПСС, Литературная газета, МВД, коммунистическая партия, 1950-е годы, репрессии, культ личности, Троцкий, внешняя политика

Большой скандал в огромной КПСС. 70 лет со дня завершения работы XX съезда

08:00 25.02.2026 (обновлено: 09:25 25.02.2026)
 
© Музей ЦСДФВыступление Н.С. Хрущёва на XXII съезде КПСС
Выступление Н.С. Хрущёва на XXII съезде КПСС
© Музей ЦСДФ
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
XX съезд, работавший 14-25 февраля 1956 года, действительно был одним из самых скандальных в истории КПСС. Ведь на нём был разоблачён культ личности Сталина! Для одних это доказательство изначальной преступности коммунистического режима, для других – свидетельство способности партии к самообновлению, для третьих – предательство номенклатуры…
Начнём, пожалуй, с того, что само по себе мероприятие было очень типичным, соответствующим определённом традициям, существовавшим уже в КПСС.
Во времена оны у студентов, учивших истпарт (а его учили все), было простое мнемоническое правило – привязывать номер съезда к названиям "антипартийных" фракций и платформ, разоблачённых на этом съезде. И запомнить проще и главное содержание легко раскрывается – от противного. Если "рабочая оппозиция" выступала за рабочих, то партия была, соответственно против рабочих (это шутка – "рабочая оппозиция" предлагала передать управление производством профсоюзам, дискуссия об их функциях была в основном завершена на XI съезде в 1922 году).
В этом ряду особняком стояли I съезд, на котором была учреждена партия (и который, кстати, остался без последствий в силу ареста всех его участников, что признавалось и в учебниках истории КПСС), XVII – "съезд победителей", на котором никаких оппозиций уже не осталось, что не помешало репрессировать почти всех его участников, и XIX съезд, на котором даже гонять было некого – всё было параллельно и перпендикулярно как в армии.
В этом смысле XX съезд действительно был возвращением к ленинским традициям топтания оппонентов с удалыми покриками и актами идеологического шаманизма в виде призыва духов классиков.
Чего стоит один только "секретный доклад", прочитанный в ночь на 25 февраля на закрытом заседании съезда в отсутствие представителей "братских партий". Доклад был настолько секретный, что стенографическая запись выступления Хрущёва не велась и соответственно по сей день неизвестно, чем сказанное на съезде отличалось от официальной версии, изданной миллионными тиражами (впервые его опубликовали в США – что само по себе огромный соблазн для разного рода конспирологии в духе "американский шпион отчитался перед хозяевами"). Справедливости ради надо сказать, что публикация была предпринята уже летом – после принятия 30 июня постановления ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий", причём в сокращённом виде – полный тест был издан только в 1989 году.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 16:00
Как Украина объединила Сталина и ХрущеваОценки того, какую роль в мировой истории сыграл Советский Союз и его распад, ознаменовавшийся подписанием «Беловежских соглашений» до сих пор кардинально разнятся. Для многих это была «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века», однако, есть и те, для кого это событие стало «крушением тюрьмы народов».
Были конечно и различия, которые, собственно, позволяют XX съезд выделять в нечто особенное.
Во-первых, лидеры оппозиций, включая даже блистательного Льва Троцкого или чуть менее яркого Григория Зиновьева, всё же были фигурами примерно равноразмерными, в то время как "культ личности" был настоящим богом-императором. Учитывая же формулу "Сталин – это Ленин сегодня" (обратная формула подпадала почему-то под действие статьи 58.10 УК РСФСР – совершенно непонятно почему…), то коллективное руководство КПСС копало под самого Ильича…
Во-вторых, политика лидеров оппозиций всё же была идеологическими уклонами. Разоблачение же "культа личности" ставило под вопрос всю политику страны с 1934 года… Ставило, хотя произнести это никто не решился – курс был правильный, культ только был какой-то не такой. В полном соответствии с характерной для христианства идеей – священник может ошибаться, но Церковь, суть – тело Христово, не ошибается.
© Открытый источникКлим Ворошилов, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Николай Ежов на строительстве канала Москва-Волга, 22 апреля 1937 года
Клим Ворошилов, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Николай Ежов на строительстве канала Москва-Волга, 22 апреля 1937 года
© Открытый источник
Клим Ворошилов, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Николай Ежов на строительстве канала Москва-Волга, 22 апреля 1937 года
Кстати, сам по себе "культ личности" разоблачители откопали не у кого-нибудь, а у… Сталина. В 1938 году он писал по поводу книжки "Рассказы о детстве Сталина":
"Книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория "героев" и "толпы" есть не большевистская, а эсеровская теория".
Новое коллективное руководство КПСС и, в особенности, новый лидер Никита Хрущёв, тоже ничего особенного не делало – просто боролось за власть, не задумываясь о том, как это будет выглядеть со стороны.
Хрущев коллаж
3 сентября 2021, 01:00
Как Никита Хрущев стал украинцем3 сентября 1953 года открылся пленум ЦК КПСС, по итогам которого Первым секретарем ЦК КПСС, а значит, и фактическим правителем советского государства стал Никита Хрущев. Впервые в истории СССР возглавил украинец
Хотя нет, об этом они как раз думали – обосновывать своё право на власть после Сталина было очень тяжело. И тут, в общем, не важно, где кончалась личность Вождя и начинался раздутый "культ личности" – второго у коллективного руководства не было, а первое сильно хромало. В таких условиях осталось только разоблачать и культ, и личность, не останавливаясь перед очевидными глупостями вроде управления военными операциями по глобусу…
Но даже с этими поправками ничего чрезвычайного, с точки зрения коллективного руководства, не происходило. Даже наоборот – происходило возвращение к ленинским нормам внутрипартийной демократии. Правда, до отмены решения X съезда о запрете фракций не дошло, но с этим даже XXVIII съезд не справился – не смотря на фактическое наличие в партии фракций, "законопослушно" называемых "платформами".
"Коллективное руководство" всё же не учло, что времена поменялись. Даже помимо указанных выше особенностей надо было понимать, чем КПСС отличалась от ВКП(б), РКП(б) и РСДРП(б). То были партия, сначала, глубоко оппозиционная, даже маргинальная, потом борющаяся за право определять пути развития страны и за выбор самих этих путей. При этом страна сама особой роли в мире не играла. А вот в 1956 году речь шла уже о мировой сверхдержаве и её правящей партии, которая рулила не только собой, но и всей мировой системой социализма через механизм Коминформа (он, кстати, был ликвидирован сразу после съезда).
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСталин, Хрущев, Берия, Шкирятов, Маленков и Жданов
Сталин, Хрущев, Берия, Шкирятов, Маленков и Жданов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сталин, Хрущев, Берия, Шкирятов, Маленков и Жданов
Результатом была утрата КПСС и СССР значительной части символического капитала. Советский опыт перестал быть безусловным – ведь любое направление политики советского руководства могло быть задним числом объявлено уклоном и отменено.
Собственно, это и было взносом Хрущёва в теорию марксизма-ленинизма, названное "многообразием путей к социализму". Формулировка нейтральная, но за ней скрывается возможность социалистических стран отказываться не только от подчинения СССР, но даже и от его арбитража. Более того, в отношениях с Китаем, Албанией и Югославией дошло до конфликтов (с Китаем даже вооружённым).
С этого времени союзники СССР начали постепенно переходить на товарно-денежные отношения – если "социалистический выбор" разного рода африканских царьков пользовался спросом на Старой площади, то отношение к социалистическому выбору самого СССР стало настороженным. И настороженность эта оказалась оправданной – в конце концов сами же руководители КПСС объявили коммунистический эксперимент неудачным…
Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
17 сентября 2025, 08:01История
Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцевМы любим критиковать тов. Сталина. Но кто заставлял Хрущёва через два года после смерти Сталина выпускать на свободу 100 тысяч коллаборационистов, в основном украинских националистов, пересажав спецов по борьбе с ними (вроде Судоплатова)? "Хрущёвская амнистия", отливающаяся сейчас большой кровью, была объявлена 70 лет назад – 17 сентября 1955 года
В общем, основания считать итоги XX съезда началом декоммунизации есть, хотя сам Хрущёв, конечно, декоммунизатором себя не считал. Есть даже альтернативная точка зрения, что в 1953 году как раз победила фракция идеологически зашореных, в то время как Берия был прагматик… Не думаем, что всё так просто.
На фоне "секретного доклада" потерялись другие решения съезда, а там речь шла о важных вещах – создании нового индустриального ядра в Сибири и на Дальнем Востоке и прекращении производства паровозов. Ну правда – где паровозы, а где массовые репрессии.
Кстати, о репрессиях – очевидцы событий, начиная с авторитетнейшего Фёдора Бурлацкого (в то время – сотрудник международного отдела журнала "Коммунист", позже – заметный учёный, доктор философских наук, в 1990-91 годах – главный редактор "Литературной газеты") – рассказывали о том, что они были потрясены раскрывшейся правдой о размахе репрессий. Это при том, что они сами были свидетелями репрессий… Исчезновение трёх из пяти маршалов они, конечно, заметили, но на уровень реальной жизни такого рода события не проецировались – подавляющее большинство граждан с репрессиями либо не сталкивались вообще, либо не видели в них чего-то необычного.
© РИА Новости . Сергей Смирнов / Перейти в фотобанкЛеонид Брежнев и Никита Хрущев
Леонид Брежнев и Никита Хрущев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Сергей Смирнов
Перейти в фотобанк
Леонид Брежнев и Никита Хрущев
5 марта 1956 года, в третью годовщину смерти Сталина, в Тбилиси началось стихийное возложение цветов к памятнику генсеку. Оно перешло в демонстрации и митинги с портретами Сталина. Власти утратили контроль над столицей республики и 9 марта в город были введены войска, открывшие огонь на поражение. По данным МВД ГССР, было убито 15 и ранено 54 человека, из которых 7 умерло в больницах, 200 человек было арестовано.
Непосредственным результатом XX съезда стал антикоммунистический мятеж в Венгрии, который пришлось подавлять Советской Армии, и восстание в Познани (поляки справились сами).
На XXII съезде КПСС в октябре 1961 году было принято решение о "десталинизации" –были переименованы населённые пункты, снесены памятники (кроме одного – на родине генсека в Гори), тело Сталина было вынесено из мавзолея, но захоронено в отдельной могиле у кремлёвской стены и до сей день является местом паломничества.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
20 ноября 2024, 14:18
"Виномайдан". Как Грузию качали на площадях еще при Хрущеве, Брежневе и ГорбачевеКогда грузинская прозападная оппозиция пытается установить на площадях и проспектах Тбилиси свои палатки, это обычно справедливо сравнивается с традицией украинского Евромайдана и другими акциями подобного типа.
Дискуссия "культистов" и "антикультистов" затихла сама собой к концу власти Хрущёва, а упоминание Сталина в докладе Л.И. Брежнева 8 мая 1965 года положил начало "бархатной ресталинизации"
P.S.: На настоящий момент по данным различных социологических исследований к Сталину положительно относятся значительно больше 50% граждан России. Он, безусловно, относится к числу наиболее авторитетных политических деятелей прошлого.
Данных об отношении к Хрущёву мы даже не нашли – видимо не интересен он социологам.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория СССРСССРКитайСШАИосиф СталинХрущевГригорий ЗиновьевКПССЛитературная газетаМВДкоммунистическая партия1950-е годырепрессиикульт личностиТроцкийвнешняя политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:22Главное за ночь 25 февраля
08:11Почему Россия затягивает время и из-за чего посыпался тыл на Украине: Колташов о ситуации на СВО
08:00Большой скандал в огромной КПСС. 70 лет со дня завершения работы XX съезда
07:42ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:18Российские военные ударили авиабомбами по Украине
07:00Михаил Амерберг: Украина и Молдавия незаметно сделали еще несколько шагов к войне в Приднестровье
06:30Воруют на военных поставках и боятся окончания войны. Как живут украинские элиты
06:10Нобелевский остров. Бывший премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за связей с Эпштейном
06:00Экономика Украины и война: дуэт Киева и Брюсселя, уступчивость МВФ и социал-дарвинизм Смелянского
05:50"Удар на Киев и война с НАТО": Сорокин о перспективах спецоперации и четырех армиях России
05:40"Используют немедленно": Суздальцев о рискованных планах Запада передать Украине ядерное оружие
05:30После провокаций с танкерами на Западе уверовали, что Россия не решится на ядерную войну — эксперт
05:20"Им будет доставаться больше": Сорокин об ударах по западной Украине и поставках оружия НАТО
05:10Кубе "хана": Вайнер рассказал, что будет с республикой, когда США замкнут кольцо блокады
04:45Репетиция ядерного удара? Эксперт о "тренировочных" пусках "Фламинго" по российским объектам
04:30Смогут ли договориться США и Иран? Вайнер о почти неизбежной операции Трампа на Ближнем Востоке
04:29"Если Европа начнёт войну, Россия готова". Другие заявления постпреда РФ на заседании Совбеза ООН
04:15"Что дозволено Юпитеру...": Андрей Суздальцев о двойных стандартах и доминировании США
04:12Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:00"Напоминает ситуацию с Ираком": Вайнер о развертывании ударной группировки США у берегов Ирана
Лента новостейМолния