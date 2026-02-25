Большой скандал в огромной КПСС. 70 лет со дня завершения работы XX съезда

https://ukraina.ru/20260225/bolshoy-skandal-v-ogromnoy-kpss-70-let-so-dnya-zaversheniya-raboty-xx-sezda--1076010908.html

XX съезд, работавший 14-25 февраля 1956 года, действительно был одним из самых скандальных в истории КПСС. Ведь на нём был разоблачён культ личности Сталина! Для одних это доказательство изначальной преступности коммунистического режима, для других – свидетельство способности партии к самообновлению, для третьих – предательство номенклатуры…

2026-02-25

Начнём, пожалуй, с того, что само по себе мероприятие было очень типичным, соответствующим определённом традициям, существовавшим уже в КПСС.Во времена оны у студентов, учивших истпарт (а его учили все), было простое мнемоническое правило – привязывать номер съезда к названиям "антипартийных" фракций и платформ, разоблачённых на этом съезде. И запомнить проще и главное содержание легко раскрывается – от противного. Если "рабочая оппозиция" выступала за рабочих, то партия была, соответственно против рабочих (это шутка – "рабочая оппозиция" предлагала передать управление производством профсоюзам, дискуссия об их функциях была в основном завершена на XI съезде в 1922 году).В этом ряду особняком стояли I съезд, на котором была учреждена партия (и который, кстати, остался без последствий в силу ареста всех его участников, что признавалось и в учебниках истории КПСС), XVII – "съезд победителей", на котором никаких оппозиций уже не осталось, что не помешало репрессировать почти всех его участников, и XIX съезд, на котором даже гонять было некого – всё было параллельно и перпендикулярно как в армии.В этом смысле XX съезд действительно был возвращением к ленинским традициям топтания оппонентов с удалыми покриками и актами идеологического шаманизма в виде призыва духов классиков.Чего стоит один только "секретный доклад", прочитанный в ночь на 25 февраля на закрытом заседании съезда в отсутствие представителей "братских партий". Доклад был настолько секретный, что стенографическая запись выступления Хрущёва не велась и соответственно по сей день неизвестно, чем сказанное на съезде отличалось от официальной версии, изданной миллионными тиражами (впервые его опубликовали в США – что само по себе огромный соблазн для разного рода конспирологии в духе "американский шпион отчитался перед хозяевами"). Справедливости ради надо сказать, что публикация была предпринята уже летом – после принятия 30 июня постановления ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий", причём в сокращённом виде – полный тест был издан только в 1989 году.Были конечно и различия, которые, собственно, позволяют XX съезд выделять в нечто особенное.Во-первых, лидеры оппозиций, включая даже блистательного Льва Троцкого или чуть менее яркого Григория Зиновьева, всё же были фигурами примерно равноразмерными, в то время как "культ личности" был настоящим богом-императором. Учитывая же формулу "Сталин – это Ленин сегодня" (обратная формула подпадала почему-то под действие статьи 58.10 УК РСФСР – совершенно непонятно почему…), то коллективное руководство КПСС копало под самого Ильича…Во-вторых, политика лидеров оппозиций всё же была идеологическими уклонами. Разоблачение же "культа личности" ставило под вопрос всю политику страны с 1934 года… Ставило, хотя произнести это никто не решился – курс был правильный, культ только был какой-то не такой. В полном соответствии с характерной для христианства идеей – священник может ошибаться, но Церковь, суть – тело Христово, не ошибается.Кстати, сам по себе "культ личности" разоблачители откопали не у кого-нибудь, а у… Сталина. В 1938 году он писал по поводу книжки "Рассказы о детстве Сталина":"Книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория "героев" и "толпы" есть не большевистская, а эсеровская теория".Новое коллективное руководство КПСС и, в особенности, новый лидер Никита Хрущёв, тоже ничего особенного не делало – просто боролось за власть, не задумываясь о том, как это будет выглядеть со стороны.Хотя нет, об этом они как раз думали – обосновывать своё право на власть после Сталина было очень тяжело. И тут, в общем, не важно, где кончалась личность Вождя и начинался раздутый "культ личности" – второго у коллективного руководства не было, а первое сильно хромало. В таких условиях осталось только разоблачать и культ, и личность, не останавливаясь перед очевидными глупостями вроде управления военными операциями по глобусу…Но даже с этими поправками ничего чрезвычайного, с точки зрения коллективного руководства, не происходило. Даже наоборот – происходило возвращение к ленинским нормам внутрипартийной демократии. Правда, до отмены решения X съезда о запрете фракций не дошло, но с этим даже XXVIII съезд не справился – не смотря на фактическое наличие в партии фракций, "законопослушно" называемых "платформами"."Коллективное руководство" всё же не учло, что времена поменялись. Даже помимо указанных выше особенностей надо было понимать, чем КПСС отличалась от ВКП(б), РКП(б) и РСДРП(б). То были партия, сначала, глубоко оппозиционная, даже маргинальная, потом борющаяся за право определять пути развития страны и за выбор самих этих путей. При этом страна сама особой роли в мире не играла. А вот в 1956 году речь шла уже о мировой сверхдержаве и её правящей партии, которая рулила не только собой, но и всей мировой системой социализма через механизм Коминформа (он, кстати, был ликвидирован сразу после съезда).Результатом была утрата КПСС и СССР значительной части символического капитала. Советский опыт перестал быть безусловным – ведь любое направление политики советского руководства могло быть задним числом объявлено уклоном и отменено.Собственно, это и было взносом Хрущёва в теорию марксизма-ленинизма, названное "многообразием путей к социализму". Формулировка нейтральная, но за ней скрывается возможность социалистических стран отказываться не только от подчинения СССР, но даже и от его арбитража. Более того, в отношениях с Китаем, Албанией и Югославией дошло до конфликтов (с Китаем даже вооружённым).С этого времени союзники СССР начали постепенно переходить на товарно-денежные отношения – если "социалистический выбор" разного рода африканских царьков пользовался спросом на Старой площади, то отношение к социалистическому выбору самого СССР стало настороженным. И настороженность эта оказалась оправданной – в конце концов сами же руководители КПСС объявили коммунистический эксперимент неудачным…В общем, основания считать итоги XX съезда началом декоммунизации есть, хотя сам Хрущёв, конечно, декоммунизатором себя не считал. Есть даже альтернативная точка зрения, что в 1953 году как раз победила фракция идеологически зашореных, в то время как Берия был прагматик… Не думаем, что всё так просто.На фоне "секретного доклада" потерялись другие решения съезда, а там речь шла о важных вещах – создании нового индустриального ядра в Сибири и на Дальнем Востоке и прекращении производства паровозов. Ну правда – где паровозы, а где массовые репрессии.Кстати, о репрессиях – очевидцы событий, начиная с авторитетнейшего Фёдора Бурлацкого (в то время – сотрудник международного отдела журнала "Коммунист", позже – заметный учёный, доктор философских наук, в 1990-91 годах – главный редактор "Литературной газеты") – рассказывали о том, что они были потрясены раскрывшейся правдой о размахе репрессий. Это при том, что они сами были свидетелями репрессий… Исчезновение трёх из пяти маршалов они, конечно, заметили, но на уровень реальной жизни такого рода события не проецировались – подавляющее большинство граждан с репрессиями либо не сталкивались вообще, либо не видели в них чего-то необычного.5 марта 1956 года, в третью годовщину смерти Сталина, в Тбилиси началось стихийное возложение цветов к памятнику генсеку. Оно перешло в демонстрации и митинги с портретами Сталина. Власти утратили контроль над столицей республики и 9 марта в город были введены войска, открывшие огонь на поражение. По данным МВД ГССР, было убито 15 и ранено 54 человека, из которых 7 умерло в больницах, 200 человек было арестовано.Непосредственным результатом XX съезда стал антикоммунистический мятеж в Венгрии, который пришлось подавлять Советской Армии, и восстание в Познани (поляки справились сами).На XXII съезде КПСС в октябре 1961 году было принято решение о "десталинизации" –были переименованы населённые пункты, снесены памятники (кроме одного – на родине генсека в Гори), тело Сталина было вынесено из мавзолея, но захоронено в отдельной могиле у кремлёвской стены и до сей день является местом паломничества. Дискуссия "культистов" и "антикультистов" затихла сама собой к концу власти Хрущёва, а упоминание Сталина в докладе Л.И. Брежнева 8 мая 1965 года положил начало "бархатной ресталинизации" P.S.: На настоящий момент по данным различных социологических исследований к Сталину положительно относятся значительно больше 50% граждан России. Он, безусловно, относится к числу наиболее авторитетных политических деятелей прошлого.Данных об отношении к Хрущёву мы даже не нашли – видимо не интересен он социологам.

