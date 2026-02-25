https://ukraina.ru/20260225/smogut-li-dogovoritsya-ssha-i-iran-vayner-o-pochti-neizbezhnoy-operatsii-trampa-na-blizhnem-vostoke-1076008638.html

Смогут ли договориться США и Иран? Вайнер о почти неизбежной операции Трампа на Ближнем Востоке

Вторая авианосная ударная группа США готовится к развертыванию у берегов Ирана к 6-7 марта. Операция напоминает сценарий с Ираком, когда два американских авианосца перекрыли воздушное пространство республики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

Оценивая напряженную ситуацию на Ближнем Востоке политолог отметил, что победа над Ираном, свержение существующего там режима, даст Дональду Трампу "очки в рейтинг". При этом Вайнер выразил надежду, что США и Иран смогут договориться. "Потому что в противном случае Иран ждет разгром. Но самое интересное то, что Саудовская Аравия, которая была изначально против американской операции в Иране, сейчас согласилась с этим, о чем заявил её министр обороны [принц Халид ибн Салман Аль Сауд]", — подчеркнул американист.По данным эксперта, в настоящее время Вторая авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS George H. W. Bush готовится к развертыванию у берегов Ирана. Это должно произойти ближе к 6-7 марта."Операция мне напоминает ситуацию с Ираком, когда два авианосца подошли к республике и перекрыли ей воздушное пространство. Поэтому, военные действия США против Ирана ожидаются", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.

