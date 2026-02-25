https://ukraina.ru/20260225/tsinizm-zapadnoy-podderzhki-kievu-mozhno-voevat-no-nelzya-trogat-biznes-ssha-1076034523.html

Цинизм западной поддержки: Киеву можно воевать, но нельзя трогать бизнес США

Цинизм западной поддержки: Киеву можно воевать, но нельзя трогать бизнес США

Соединенные Штаты направили Киеву официальное предостережение в связи с атаками на российскую энергетическую инфраструктуру, которые затронули интересы американских компаний. Об этом 25 февраля заявила украинский посол Ольга Стефанишина

По ее словам, после ударов по порту в Новороссийске украинская сторона получила жесткий сигнал от Государственного департамента США. Проблема в том, что во время этих атак был поврежден терминал Каспийского трубопроводного консорциума, через который транспортируется нефть из Казахстана. В этом проекте существенные доли имеют американские гиганты Chevron и ExxonMobil.Ситуация выглядит особенно цинично на фоне постоянных призывов Киева к Западу не ограничивать его в средствах поражения российской территории. Оказывается, ограничения есть, и они весьма конкретны.О других новостях к началу этого дня — в публикации Главное за ночь 25 февраля.

2026

