Цинизм западной поддержки: Киеву можно воевать, но нельзя трогать бизнес США
Цинизм западной поддержки: Киеву можно воевать, но нельзя трогать бизнес США
Соединенные Штаты направили Киеву официальное предостережение в связи с атаками на российскую энергетическую инфраструктуру, которые затронули интересы американских компаний. Об этом 25 февраля заявила украинский посол Ольга Стефанишина
По ее словам, после ударов по порту в Новороссийске украинская сторона получила жесткий сигнал от Государственного департамента США. Проблема в том, что во время этих атак был поврежден терминал Каспийского трубопроводного консорциума, через который транспортируется нефть из Казахстана. В этом проекте существенные доли имеют американские гиганты Chevron и ExxonMobil.Ситуация выглядит особенно цинично на фоне постоянных призывов Киева к Западу не ограничивать его в средствах поражения российской территории. Оказывается, ограничения есть, и они весьма конкретны.О других новостях к началу этого дня — в публикации Главное за ночь 25 февраля.
Цинизм западной поддержки: Киеву можно воевать, но нельзя трогать бизнес США

09:45 25.02.2026
 
Соединенные Штаты направили Киеву официальное предостережение в связи с атаками на российскую энергетическую инфраструктуру, которые затронули интересы американских компаний. Об этом 25 февраля заявила украинский посол Ольга Стефанишина
По ее словам, после ударов по порту в Новороссийске украинская сторона получила жесткий сигнал от Государственного департамента США.
Проблема в том, что во время этих атак был поврежден терминал Каспийского трубопроводного консорциума, через который транспортируется нефть из Казахстана. В этом проекте существенные доли имеют американские гиганты Chevron и ExxonMobil.
Ситуация выглядит особенно цинично на фоне постоянных призывов Киева к Западу не ограничивать его в средствах поражения российской территории. Оказывается, ограничения есть, и они весьма конкретны.
О других новостях к началу этого дня — в публикации Главное за ночь 25 февраля.
