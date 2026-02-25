https://ukraina.ru/20260225/kube-khana-vayner-rasskazal-chto-budet-s-respublikoy-kogda-ssha-zamknut-koltso-blokady-1076005620.html
Кубе "хана": Вайнер рассказал, что будет с республикой, когда США замкнут кольцо блокады
Кубе "хана": Вайнер рассказал, что будет с республикой, когда США замкнут кольцо блокады - 25.02.2026 Украина.ру
Кубе "хана": Вайнер рассказал, что будет с республикой, когда США замкнут кольцо блокады
Если враг придет на территорию Кубы, то кубинцы будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Республику ждет катастрофа — США замкнут вокруг острова кольцо блокады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-02-25T05:10
2026-02-25T05:10
2026-02-25T05:10
новости
куба
сша
вашингтон
грег вайнер
марко рубио
дональд трамп
украина.ру
блокада
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/94/1018789403_0:340:3034:2047_1920x0_80_0_0_44d19abfeff277ff87ef19499d15d607.jpg
Отвечая на вопрос о судьбе Кубы, эксперт был категоричен. "Думаю, да. Кубе, как говорится, "хана". Этой стране никто не дает "танкеры помощи", трубу с нефтью туда не протянуть. Я встречался в Нью-Йорке с коллегами, прибывшими с Кубы: они говорят, что там полная катастрофа", — заявил Вайнер.По его словам, США не нужно применять силу. "Президент Кубы заявляет, если враг придет на их территорию, кубинцы будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Но никакой "враг" туда не придет — просто США замкнут кольцо блокады Кубы. И больше ничего не надо делать", — пояснил американист.Он привел шутку американских политиков. "Посмотрите, как шутят в Вашингтоне: [госсекретарь США] Марко Рубио — новый губернатор Кубы. Если серьёзно, то вспомните его речь в Мюнхене: несомненно, это будущий кандидат в президенты США", — рассказал эксперт."Поэтому, с Венесуэлой и Кубой [Дональдом] Трампом будет покончено. Потом — Никарагуа. И, думаю, что российское влияние в этих регионах сойдет на чисто дипломатические и торговые контакты", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.
куба
сша
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/94/1018789403_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_ef096add28a305c1bcc3bfc5a190ab7d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, куба, сша, вашингтон, грег вайнер, марко рубио, дональд трамп, украина.ру, блокада, главные новости, главное, международные отношения, международная политика
Новости, Куба, США, Вашингтон, Грег Вайнер, Марко Рубио, Дональд Трамп, Украина.ру, блокада, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика
Кубе "хана": Вайнер рассказал, что будет с республикой, когда США замкнут кольцо блокады
Если враг придет на территорию Кубы, то кубинцы будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Республику ждет катастрофа — США замкнут вокруг острова кольцо блокады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о судьбе Кубы, эксперт был категоричен. "Думаю, да. Кубе, как говорится, "хана". Этой стране никто не дает "танкеры помощи", трубу с нефтью туда не протянуть. Я встречался в Нью-Йорке с коллегами, прибывшими с Кубы: они говорят, что там полная катастрофа", — заявил Вайнер.
По его словам, США не нужно применять силу. "Президент Кубы заявляет, если враг придет на их территорию, кубинцы будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Но никакой "враг" туда не придет — просто США замкнут кольцо блокады Кубы. И больше ничего не надо делать", — пояснил американист.
Он привел шутку американских политиков. "Посмотрите, как шутят в Вашингтоне: [госсекретарь США] Марко Рубио — новый губернатор Кубы. Если серьёзно, то вспомните его речь в Мюнхене: несомненно, это будущий кандидат в президенты США", — рассказал эксперт.
"Поэтому, с Венесуэлой и Кубой [Дональдом] Трампом будет покончено. Потом — Никарагуа. И, думаю, что российское влияние в этих регионах сойдет на чисто дипломатические и торговые контакты", — резюмировал собеседник издания.