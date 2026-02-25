https://ukraina.ru/20260225/kube-khana-vayner-rasskazal-chto-budet-s-respublikoy-kogda-ssha-zamknut-koltso-blokady-1076005620.html

Кубе "хана": Вайнер рассказал, что будет с республикой, когда США замкнут кольцо блокады

Если враг придет на территорию Кубы, то кубинцы будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Республику ждет катастрофа — США замкнут вокруг острова кольцо блокады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

Отвечая на вопрос о судьбе Кубы, эксперт был категоричен. "Думаю, да. Кубе, как говорится, "хана". Этой стране никто не дает "танкеры помощи", трубу с нефтью туда не протянуть. Я встречался в Нью-Йорке с коллегами, прибывшими с Кубы: они говорят, что там полная катастрофа", — заявил Вайнер.По его словам, США не нужно применять силу. "Президент Кубы заявляет, если враг придет на их территорию, кубинцы будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Но никакой "враг" туда не придет — просто США замкнут кольцо блокады Кубы. И больше ничего не надо делать", — пояснил американист.Он привел шутку американских политиков. "Посмотрите, как шутят в Вашингтоне: [госсекретарь США] Марко Рубио — новый губернатор Кубы. Если серьёзно, то вспомните его речь в Мюнхене: несомненно, это будущий кандидат в президенты США", — рассказал эксперт."Поэтому, с Венесуэлой и Кубой [Дональдом] Трампом будет покончено. Потом — Никарагуа. И, думаю, что российское влияние в этих регионах сойдет на чисто дипломатические и торговые контакты", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о войне на Ближнем Востоке: Иран ждет разгром, если ему не удастся договориться с США" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики Вашингтона — "Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти" на сайте Украина.ру.

