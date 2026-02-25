https://ukraina.ru/20260225/1076020406.html

Михаил Амерберг: Украина и Молдавия незаметно сделали еще несколько шагов к войне в Приднестровье

Михаил Амерберг: Украина и Молдавия незаметно сделали еще несколько шагов к войне в Приднестровье - 25.02.2026 Украина.ру

Михаил Амерберг: Украина и Молдавия незаметно сделали еще несколько шагов к войне в Приднестровье

Жизнь в Приднестровье непростая. Республика переживает экономический кризис. Выросли цены. С энергоресурсами в прошлом году были проблемы, когда свет выключали. Но ничего. Пережили. Держимся. Будем держаться дальше

2026-02-25T07:00

2026-02-25T07:00

2026-02-25T07:00

интервью

приднестровье

украина

молдавия

дональд трамп

владимир зеленский

нато

сбу

ракеты

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048108970_66:16:885:476_1920x0_80_0_0_51795e18d1b7a384bbb12dd48ce87feb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Михаил Амерберг - эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии, который был вынужден уехать из Кишинева в Тирасполь из-за уголовного преследованияРанее Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) и СБУ устроили совместную провокацию, обвинив приднестровских граждан в подготовке к убийству должностных и медийных лиц на Украине. В частности, молдавские власти опубликовали фотографию девушки, которую якобы задержали за то, что она, пользуясь удостоверением журналистки приднестровского телевидения, была организатором этих покушений. Впоследствии девушка на камеру опровергла эти слухи. Все это время она находилась в Тирасполе, задержана не была, а к работе в СМИ вообще не имеет никакого отношения.- Михаил, что это было? Мелкая пакость? Попытка подорвать стабильность Приднестровья изнутри? Или эта провокация – первый шаг к развязыванию войны в регионе?- Все вместе.СИБ прекрасно знает, что это за девушка. Имя ее называть не буду. Ее и так завалили звонками, поэтому не хотелось бы привлекать к ней лишнее внимание. Она активистка, которая постоянно живет в Приднестровье и участвует в военно-патриотических мероприятиях. СИБ устроили эту совместную провокацию с СБУ, чтобы оказать психологическое давление на Тирасполь. Но тем самым они сами выстрелили себе в ногу, потому что все внимание было приковано именно к этой девушке. Я лично ее нашел, связался с ней, и она дала опровержение.В этой провокации есть еще несколько интересных моментов, которые вызывают вопросы.Во-первых, СБУ на территории Украины задержали другую девушку, которая какое-то время действительно работала на приднестровском телевидении, однако потом ее отпустили. Она сейчас на свободе. Причем находится она не в Приднестровье и не на Украине, а где-то в другом месте. Сначала задержали, а потом быстренько отпустили и дали уехать из страны.Во-вторых, СБУ опубликовала фотографии оружия, которое якобы было найдено у кого-то из членов этой группы. Если один пистолет еще похож на бразильский "Таурус" на базе "Беретты", то второй пистолет – это какая-то турецкая модель под холостую стрельбу. Причем рядом с ним поставили патроны, которые для него явно не подходит. Чистая подстава. У них даже здесь не сходится.В-третьих, для чего исполнительнице теракта, которая якобы планировала совершить теракт на Украине, понадобилось устраиваться на приднестровское телевидение, чтобы получить прикрытие? Какими образом бы ей помог документ непризнанной республики, которую сам киевский режим считает "оккупированной Россией территорией"? Никак. Это специально было сделано, чтобы ее с этим удостоверением поймали.Короче говоря, это спланированная СБУ и осуществленная при содействии СИБ провокация, когда Киеву и Кишиневу зачем-то понадобился "приднестровский след". А людей, которые оказались в ней замешаны, могли использовать в темную. Да, широкого освещения в СМИ этот скандал не получил. Но Украина и Молдавия уже запустили тезис о том, что "след ведет в Приднестровье, поэтому надо что-то делать".И последнее, что хотел бы сказать по этой теме. "Организатора" этой группы киллеров, которые якобы собирались убить Дмитрия Гордона* (зачем он российским спецслужбам вообще нужен?), не так давно помиловала Майя Санду. Этот человек был привлечен к уголовной ответственности на территории РФ за наркоторговлю и экстрадирован в Молдавию, где он должен был досиживать свой срок. Наверное, именно поэтому Санду его и помиловала.Вообще за последнее время в Молдавии произошло много интересных помилований. Режим Санду выпустил по амнистии весьма опасных людей, которые еще в 1990е годы получили пожизненное заключение за наркоторговлю, убийства, вымогательство и похищения. Да, потом этот закон переиграли. Кого-то опять отправили за решетку. Но какая-то часть из них растворилась. Видимо, Санду выпускает таких людей по запросу западных или украинских спецслужб, чтобы они потом выполняли самую грязную работу.Идем дальше. В Молдавии сейчас разрабатывается "план по реинтеграции Приднестровья". Причем информация об этом плане засекречена, несмотря на то, что Кишинев считает приднестровцев своими гражданами. Разработчики этого плана прямо говорят: "Мы не будем раскрывать его детали, потому что это может повлиять на конечный результат". Сами понимаете, что обычно такие фразы касаются какой-то военной составляющей.Впрочем, Молдавия уже не совсем считает граждан Приднестровья своими гражданами. Если раньше гражданами Молдавии автоматически считались все жители регионов бывшей Молдавской ССР, то в 2025 году был принят закон, который эту норму отменяет. Я все тонкости этого документа не изучал, но были случаи, когда люди, которые отслужили в молдавской армии, до сих пор не получили молдавский паспорт. Как же они тогда присягу давали? Причем среди этих людей ходят слухи, что это делается умышленно, чтобы они не могли легально выехать из страны.Таких нюансов, которые вроде бы невидны, очень много. На них надо обращать внимание. Все это – часть нагнетания вокруг Приднестровья. Для Украины война зашла в тупик. Трамп поставил для Зеленского крайний срок – разобраться с выборами и всем остальным до 15 мая. Понятно, что американцы могут передумать, но определенные лимиты все равно есть. США пытаются уйти из украинского конфликта. Но есть европейская бюрократия и британцы, которые играют в свою игру.- Выходит, сейчас мы входим в очередной угрожаемый период для Приднестровья?- Да. Это весна. Хотя зимой тоже был угрожаемый период. Везде есть свои нюансы.Как бы там ни было, для военного решения вопроса с Приднестровьем нужны люди. У Украины с этим туговато. Мы же видим, что у нее на фронте все не очень здорово. У Молдавии пока тоже с этим проблемы. Если Санду объявит о какой-то операции и мобилизации, там начнется паника. Люди уже насмотрелись, что такое война. Убедить даже действующих молдавских военнослужащих будет непросто. Хотя понятно, что боевые действия все равно могут начаться.Украину особенно интересует арсенал в Колбасной. Этот склад в любом случае обречен. Киевский режим попытается его захватить. А если российские войска будут подходить к Одессе, его попытаются уничтожить. Понятно, что никакого ядерного гриба не будет. Склады так не горят. Они могут неделями взрываться. Но враг будет делать все, чтобы его уничтожить. В конце концов, если украинцы его захватят, Россия будет бить по нему ракетами. Это уже будет начало боевых действий на Приднестровском направлении.Пока ситуация все равно упирается в юридические вопросы. Украинская операция против Приднестровья – это нападение на Молдавию. Для этого нужны очень веские основания. И пока все эти провокации организовывает киевский режим. А СИБ – это такой придаток украинских и западных спецслужб. Это очень печально и унизительно для молдавских офицеров.- В каком состоянии сейчас приднестровская армия? Удалось ли решить застарелые проблемы, о которых мы с вами часто говорим?- Я сейчас руковожу военно-спортивным клубом "Искра". Привлекаем молодежь. Проводим мероприятия под патронатом администрации президента и Министерства обороны республики. Ребята позитивно настроены. Еще из положительного - в войсках запустили работу с беспилотной авиацией.Конечно, в армии ПМР, все вооружение еще советского образца. Оно устаревшая. Нет доступа к современной экипировке. Даже бронежилетов на всех не хватает. Все, что направляется в Приднестровье, может быть задержано спецслужбами Молдовы или Украины. Массовые поставки организовать невозможно. Только окольными путями.Конечно, жизнь у нас непростая. Республика переживает экономический кризис. Выросли цены. С энергоресурсами в прошлом году были проблемы, когда свет выключали. Но ничего. Пережили. Держимся. Будем держаться дальше.- Еще была информация, что Приднестровье затронули удары по энергетике Одесской области.- Была серия аварий на Днестровской ГЭС, но они не имели прямого отношения к ударам по Одесской области. Тут другая проблема.Уже долгое время эта ГЭС работает на угле. Но коксующийся уголь, который добывался в Донбассе, сейчас по понятным причинам доставить нельзя. Тот уголь, которым станция пользуется сейчас, ей не особенно подходит. Из-за этого появились проблемы, которые привели к отключениям света на короткое время (час-два). На сегодняшний день работает только один энергоблок. Это на грани.Два других энергоблока экспортировали электричество в Молдову. Да, Кишинев вроде бы достроил линию электропередач в Румынию, но с этим тоже все не так-то просто.Энергетическая безопасность ПМР довольно шаткая. Она зависит от газа, система оплаты которого очень сложная. Ее нужно провести так, чтобы не было понятно, что к этому имеет отношения Россия. Все это делается через фирмы-прокладки. Поэтому на некоторых ее этапах происходят задержки.Надеюсь, вопрос будет решен. Но это все равно не решает стратегической задачи для Приднестровья – вхождение в состав Российской Федерации. Главные события впереди, когда начнется денацификации и демилитаризация города-героя Одессы.- Кстати, как вы сейчас оцениваете обстановку на Запорожском направлении? Можно ли надеяться, что наша армия подойдет к самому Запорожью в обозримой перспективе?- Украина пыталась там вести наступательные действия, не особенно это афишировала, но понесла потери в живой силе и технике. Наши их там хорошо пожгли. В итоге два или три села попали в серую зону, других успехов у противника не было. Киевский режим даже отправил в отставку генерала, командовавшего этим наступлением.Но нужно понимать, что для стратегического наступления России все равно нужна дополнительная мобилизация. Этого не избежать, если будем двигаться дальше. На сегодняшний день Росси воюет меньшим количеством личного состава, чем Украина.Да, мы компенсируем это техническим превосходством, в том числе в воздухе. Понятно, что лучше тратить снаряды, чем людей. Но наступательные действия все равно требуют личного состава для контроля территории и проведения там военно-полицейских операций.- Кризис вокруг Приднестровья — это самостоятельная история? Или его надо расценивать как часть подготовки к более масштабной агрессии против России? Например, есть мнение, что Запад сначала может разморозить приднестровский конфликт, чтобы потом использовать его в качестве предлога для блокады российских портов на Балтике.- Я не думаю, что это взаимосвязанные вещи.Конечно, у России есть несколько слабых мест: Калининград, Белоруссия и Приднестровье. Самая болезненная и уязвимая точка на сегодняшний день — это Приднестровье.В Калининградской области размещена серьезная группировка войск, которая сама может всю Прибалтику разобрать. Тем более, это прямая война с НАТО, которая может спровоцировать Россию на непропорциональный ответ. Страны альянса к этому не готовы. Попытка прорыва границы Белоруссии тоже ни к чему хорошему для них не приведет. А Приднестровье более уязвимо.Мы в отрыве от России. Все, чем сможет Россия помочь Приднестровью — это ракетные удары по скоплению войск и ключевым тыловым объектам. А дальше нам придется держаться самим. Мы прекрасно понимаем, что никакого броска российских войск к нам не будет.Приднестровье — это козырь, который Запад бережет еще со времен "АТО". Но, повторюсь, все упирается в юридические нюансы. Молдавия все равно должна дать разрешение на ввод в регион украинских формирований. Но этот шаг станет и нападением на Россию, поскольку в ПМР находятся ее военнослужащие. Москва неоднократно заявляла, что будет защищать своих граждан.Молдавия получит в ответ серьезный удар, что совершенно не нужно Санду и ее окружению. Хотя очевидно, что руководство в Кишиневе всего лишь исполнители чужой политической воли.*внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.О других аспектах украинского конфликта - в материале Татьяны Стоянович: Контролировать Харьков, Днепропетровск и Одессу и не быть на крючке у США. Что нужно для мира на Украине

https://ukraina.ru/20250720/1065529785.html

приднестровье

украина

молдавия

одесса

запорожье

балтика

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, приднестровье, украина, молдавия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, сбу, ракеты, энергетика, одесса, запорожье, сво, балтика, запад, сша