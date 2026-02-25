"Что дозволено Юпитеру...": Андрей Суздальцев о двойных стандартах и доминировании США - 25.02.2026 Украина.ру
"Что дозволено Юпитеру...": Андрей Суздальцев о двойных стандартах и доминировании США
"Что дозволено Юпитеру...": Андрей Суздальцев о двойных стандартах и доминировании США - 25.02.2026
"Что дозволено Юпитеру...": Андрей Суздальцев о двойных стандартах и доминировании США
На Западе считают, что им можно бомбить неядерные страны, как это было с Ираном в июне прошлого года. При этом Трамп за последние месяцы доказал, что говорить о многополюсном мире пока рано — он пытается доминировать, и у него это получается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-02-25T04:15
2026-02-25T04:15
Рассуждая о том, как очередная война на Ближнем Востоке скажется на ситуации вокруг Украины, эксперт провел параллель с отношением Запада к России. "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, считают на Западе", — заявил Суздальцев.По словам политолога, события вокруг Ирана это наглядно подтверждают. "Угрозы и бомбёжка страны, которая не является ядерной, как это было в июне прошлого года, ставит вопрос о недопустимости претензий к нам. Но Запад считает, что может себе это позволить", — пояснил эксперт.Затем Суздальцев перешел к глобальной расстановке сил. "Давайте скажем откровенно, Трамп за последние месяцы доказал, что говорить о многополюсном мире пока рано. Он пытается доминировать, и у него это получается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы".
"Что дозволено Юпитеру...": Андрей Суздальцев о двойных стандартах и доминировании США

04:15 25.02.2026
 
На Западе считают, что им можно бомбить неядерные страны, как это было с Ираном в июне прошлого года. При этом Трамп за последние месяцы доказал, что говорить о многополюсном мире пока рано — он пытается доминировать, и у него это получается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Рассуждая о том, как очередная война на Ближнем Востоке скажется на ситуации вокруг Украины, эксперт провел параллель с отношением Запада к России. "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, считают на Западе", — заявил Суздальцев.
По словам политолога, события вокруг Ирана это наглядно подтверждают. "Угрозы и бомбёжка страны, которая не является ядерной, как это было в июне прошлого года, ставит вопрос о недопустимости претензий к нам. Но Запад считает, что может себе это позволить", — пояснил эксперт.
Затем Суздальцев перешел к глобальной расстановке сил. "Давайте скажем откровенно, Трамп за последние месяцы доказал, что говорить о многополюсном мире пока рано. Он пытается доминировать, и у него это получается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы".
