"Что дозволено Юпитеру...": Андрей Суздальцев о двойных стандартах и доминировании США

На Западе считают, что им можно бомбить неядерные страны, как это было с Ираном в июне прошлого года. При этом Трамп за последние месяцы доказал, что говорить о многополюсном мире пока рано — он пытается доминировать, и у него это получается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102801/10/1028011071_0:291:3070:2018_1920x0_80_0_0_4383b7d68ddd5708df2d497e7400e9ce.jpg

Рассуждая о том, как очередная война на Ближнем Востоке скажется на ситуации вокруг Украины, эксперт провел параллель с отношением Запада к России. "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, считают на Западе", — заявил Суздальцев.По словам политолога, события вокруг Ирана это наглядно подтверждают. "Угрозы и бомбёжка страны, которая не является ядерной, как это было в июне прошлого года, ставит вопрос о недопустимости претензий к нам. Но Запад считает, что может себе это позволить", — пояснил эксперт.Затем Суздальцев перешел к глобальной расстановке сил. "Давайте скажем откровенно, Трамп за последние месяцы доказал, что говорить о многополюсном мире пока рано. Он пытается доминировать, и у него это получается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы".

