https://ukraina.ru/20260225/ekonomika-ukrainy-i-voyna-duet-kieva-i-bryusselya-ustupchivost-mvf-i-sotsial-darvinizm-smelyanskogo-1076028297.html

Экономика Украины и война: дуэт Киева и Брюсселя, уступчивость МВФ и социал-дарвинизм Смелянского

Экономика Украины и война: дуэт Киева и Брюсселя, уступчивость МВФ и социал-дарвинизм Смелянского - 25.02.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: дуэт Киева и Брюсселя, уступчивость МВФ и социал-дарвинизм Смелянского

Минувшая неделя была насыщенной на события и заявления. Очередное обострение вокруг нефтепровода "Дружба" скрасили глубокомысленные размышления самого высокооплачиваемого топ-менеджера госкомпании о труде и его оплате, а директора предприятий рассказывали о том, как изменилась экономика при отсутствии электроэнергии.

2026-02-25T06:00

2026-02-25T06:00

2026-02-25T06:00

эксклюзив

украина

киев

венгрия

денис шмыгаль

владимир зеленский

мвф

еврокомиссия

укрпочта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066169207_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9a849c915b7f56c7af74a70b212e64f8.jpg

Заодно чиновники в рамках подготовки к визиту в Киев десанта еврочиновников, оценивали причинённые Украине убытки от её желания воевать с Россией.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Дуэт Киева и БрюсселяВажнейшей темой минувшей недели вполне можно назвать очередное обострение ситуации с транзитом нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", которому автор посвятил отдельный текст, где изложена вся хронология конфликта и изменение отношения к нему со стороны киевской власти. Однако события получили развитие.Минэкономики Словакии сообщило, что Украина в очередной раз перенесла срок возобновления поставок нефти. Изначально транзит должны были восстановить к 24 февраля, затем срок сдвинули на день и ещё на день, установив в качестве даты 26 февраля. Впрочем, никаких гарантий, естественно, нет.А так как в Киеве 24 февраля высадился десант евробюрократии, — приехали поддержать киевскую власть в памятную дату — то сообщения по теме транзита исходили из Киева. Президент Евросовета Антониу Кошта и Владимир Зеленский договорились, что Украина в ближайшие дни проведет оценку, сколько времени потребуется для ремонта нефтепровода. При этом изначально речь шла о повреждении не самой инфраструктуры нефтепровода, а его обесточивании.А издание Reuters пишет, что Еврокомиссия представит 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии, законопроект о постоянном запрете на импорт российской нефти. Время было выбрано таким образом, чтобы запрет на импорт нефти не повлиял на предвыборную кампанию в Венгрии.Проще говоря, вновь повторяется совместная игра Еврокомиссии и Киева против Венгрии как главного европейского бунтаря. Задача Киева — тянуть волынку, а евробюрократии — лепить отмазки.ЕС не спешит, МВФ смягчает условияЕврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис сообщил, что несмотря на блокировку Венгрией выделения Украине 90 млрд евро финансирования, Еврокомиссия пока не готовит альтернативных планов по финансовой поддержке Украины. Вместо этого ЕК занята финализацией готовых документов. Такой подход указывает на уровень восприятия евробюрократией позиции Венгрии (стерпится и слюбится), а также и на то, насколько серьёзно в Брюсселе воспринимают украинские мольбы о выделении денег.Тем временем МВФ проведёт заседание 26 февраля для рассмотрения 4-летней программы поддержки Украины объёмом 8,1 млрд долларов даже несмотря на то, что депутаты так и не проголосовали за повышение налогов. МВФ не отказывается от своего требования, однако даёт властям больше времени на решения проблем с дефицитом голосов депутатов, вызванных их политическими требованиям и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Поэтому деньги от МВФ Украина получил, а вот от ЕС средства могут задержаться.Финансовая чёрная дыраГлава министерства энергетики Денис Шмыгаль оценил потребность украинской энергетики в деньгах для восстановления в 90,6 млрд долларов на протяжении последующих 10 лет, что на 34% больше предыдущей оценки, проведенной в прошлом году.Из 90,6 млрд долларов 71 млрд потребуется для восстановления генерации, 6,4 млрд нужны для восстановления ТЭЦ, 5,2 млрд необходимы газотранспортной инфраструктуре и ещё 4,6 млрд для нефтедобычи и нефтепереработки. Здесь и сейчас, то есть для проведения срочных работ, нужно 4,9 млрд долларов.Кроме того, вместе с Всемирным банком украинский Кабмин готовит обновлённую Энергетическую стратегию, которая разрабатывается с учётом желания властей создать "современную энергосистему, способную гарантировать безопасность и стойкость на десятилетия вперёд". Как именно планируется достичь поставленной цели не ясно, но речь точно не идёт о замирении с Россией, чьим врагом в 2014 году стала Украина.К слову, о контурах "современной энергосистемы". В 2025 году Украина импортировала солнечных панелей на 2,5 ГВт совокупной мощности, а бизнес построил 1,5 ГВт СЭС. Заодно за прошлый год ввезено 1,3 ГВт аккумуляторных батарей. Как видно, мощности СЭС пока растут опережающими темпами по сравнению с аккумуляторами, которые как раз и могу запасать выработанную СЭС электроэнергию, для её последующего использования в тёмное время суток.Вторым фактором "современной энергосистемы" будут небольшие электростанции украинских богачей: в прошлом обзоре автор рассказывал об энергетическом проекте бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, теперь же стало известно о проекте Encraft Игоря Мазепы. Суть одна и та же: гонять генераторы для покрытия пикового потребления и зарабатывать на этом.В свою очередь глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития и градостроительства Елена Шуляк поделилась статистикой украинского жилого фонда. В период с 2001 по 2014 годы построено лишь 10% от общего количества всех домов. 40% жилого фонда приходится на дома, построенные до 1960 года, ещё 22% составляют дома 1961–1970 годов постройки. Проще говоря, жилой фонд безнадёжно устарел, механизма капитального ремонта нет и не будет, а единственное, на что способна власть, так это замена старого (ещё советского) Жилищного кодекса новым. Впрочем, что от этого изменится в реальности, где неисполнение норм законодательства стало абсолютной нормой, не ясно.Если Шмыгаль и Шуляк приводят оценку проблем в энергетике и жилищном фонде, то премьер-министр Юлия Свириденко оценила общую потребность Украины в деньгах для восстановления в 588 млрд долларов. Эта цифра актуальна на конец декабря и не учитывает ущерб от атак в январе-феврале. Однако отмечается, что убытки за 2025 год составили 64 млрд долларов, что в 2 раза больше, чем убытки в 2024 году. Собственно, этот показатель стоит оценивать как эффективность ударов поумневшими "Геранями" вместе с изменением подхода к атакам украинской инфраструктуры, которую перестали жалеть.В отраслевом разрезе больше всего оценили убытки транспорту (96 млрд долларов), энергетике и жилому фонду (по 90 млрд долларов), разминирование и расчистку завалов оценили в 28 млрд долларов.Как такие оценки воспринимают спонсоры и доноры Украины не ясно. Однако с учётом того, что с 2022 года они потратили на Украину 400 млрд долларов и их надежды на возмещение убытков посредством выплаты Россией репараций и контрибуций не оправдались, о существовании Украины им лучше забыть. Она уже давно стала чёрной дырой, способной втянуть в себя любые объёмы денег, которые исчезают там без следа.Экономика отключенийРентабельность работы предприятий мукомольной промышленности составляет 3%. И если хлебзаводы могут поднять стоимость хлеба, то мукомолам деваться некуда — приходится продавать за ту цену, которую готовы платить.Не лучше ситуация и у молочников: производство сырого молока в 2025 году сократилось до 6,8 млн тонн, что на 4% меньше, чем в 2024 году и на 15% меньше среднего показателя последних 5 лет. При этом, как и мукомолов, пространство для подъёма цен у молокопереработчиков крайне ограничено: на них очень сильно давит импортная молочка. Поэтому повышение цен на украинскую продукцию автоматически приведёт к росту спроса на импорт, цены на который останутся стабильными.Производство ферросплавов по итогам 2025 года выросло на 17% (до 127 тыс. тонн), но это в 7 раз меньше уровня 2021 года. Поставки на внешние рынки практически не осуществляются, ферроникель с 2022 года не производятся, а теперь остановилось производство и ферросилиция. Покровский и Марганецкий ГОК на двоих произвели 171 тыс. тонн марганцевого концентрата, тогда как в 2021 году на двоих отгрузили 1,752 тыс. тонн концентрата.Один магазин сети "Галя Балувана" — крупнейшая франчайзинговая сеть полуфабрикатов Украины, состоящая из 1 тыс. магазинов — в сутки потребляет от 5 до 80 литров дизельного топлива. А ГК "Молочный Альянс" только в январе сожгла в генераторах 140 тонн топлива, пытаясь избежать простоя своих заводов в Киевской области.В свою очередь киевские операторы наружной рекламы отключили или снизили яркость 3,8 тыс. экранов на билбордах, чтобы сократить потребление электроэнергии.Социал-дарвинизм СмелянскогоГендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский призывал отменить большинство социальных выплат, чтобы вынудить граждан Украины "идти восстанавливать страну", а следом с использованием ненормативной лексики назвал "больными на голову" всех, кто работает на минимальную зарплату. Поколение Z назвало бы заявления Смелянского термином "кринж", но весь его масштаб без цифр понять будет сложно.Смелянский является одним из самых высокооплачиваемых руководителей украинских госпредприятий. В 2022 году он получил в виде зарплаты и бонусов 13,3 млн гривен, что эквивалентно месячной зарплате в 1,114 млн гривен. В 2023 году месячная з/п сократилась до 967 тыс. гривен, а годовой доход Смелянского от зарплаты просел до 11,6 млн гривен. В 2024 году он получил в виде з/п 11,7 млн гривен.Средняя з/п в "Укрпочте" составляет 15,7 тыс. гривен, а минимальная зарплата на Украине установлена на уровне 8647 гривен. Нехитрая арифметика позволяет вычислить, что размера ежегодной зарплаты Смелянского хватило бы для выплаты 1353 минимальных зарплат, а это позволило бы удвоить минимальную зарплату 112 гражданам Украины на протяжении года.В общем, логика показывает, что в нормальном государстве Смелянского было бы выгодно уволить. Это позволило бы сэкономить и не злить граждан лишними социал-дарвинистскими размышлениями от госменеджера, уверовавшего в собственную исключительность лишь благодаря тому, что он сам себе начислил заоблачную зарплату.А пока Смелянский упражняется в словоблудии, главный могильщик "Укрпочты" — "Новая почта" — готовится вложить 2 млн евро в строительство сортировочного центра в Молдавии. Молдавия для "Новой почты" является единственной страной Европы, где она желает твёрдо обосноваться, создав всю необходимую инфраструктуру. На этом рынке компания выросла втрое за последний год и открыла 21 отделение и продолжит расширение так как конкурировать её не с кем.Прочие новостиПольская компания Control Process сорвала сроки строительства мусороперерабатывающего завода во Львове. Предприятие должны были ввести в эксплуатацию до 4 октября 2025 года, но даже сейчас основной корпус не достроен, инженерные сети не завершены, а по многим работам даже не передана рабочая документация. Как следствие, Львовский горсовет обратился к польскому банку-гаранту о выплате 3,6 млн евро банковской гарантии за сорванные работы.Вслед за "Киевстаром" разместить свои акции на бирже NASDAQ планирует производитель титана Velta Holding. Это та самая компания, которая до начала СВО планировала построить завод по производству металлического титана под Новомосковском Днепропетровской области, а затем решила сконцентрироваться на развитии мощностей в США, где получила кредит под возведение завода по выпуску протезов. Как видно, пример "Киевстара" стал вдохновляющим для менеджеров "Велты".О чем еще говорили и что обсуждали представители Брюсселя и ряда стран Прибалтики и Севера Европы во время десанта в Киев (24 февраля) - в статье Павла Котова "Молились, мечтали о дикобразе, обещали кредит: что делала "коалиция желающих" в Киеве"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

киев

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, киев, венгрия, денис шмыгаль, владимир зеленский, мвф, еврокомиссия, укрпочта